Mamy luty, a już 11 seriali robi furorę. To pierwsze tegoroczne perełki streamingu

Rok 2026 dopiero się rozkręca, a platformy streamingowe już zdążyły zaprezentować kilka mocnych nowości, obok których trudno przejść obojętnie. W zalewie premier łatwo coś przegapić, dlatego zebraliśmy w jednym miejscu najlepsze nowe seriale ze streamingów, które zadebiutowały w 2026 roku (oczywiście do tej pory). To świeże tytuły, które od momentu premiery wzbudzają ogromne zainteresowanie widzów i krytyków – od głośnych produkcji oryginalnych po mniej oczywiste perełki. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co najciekawsze w serialowym świecie 2026 roku, jesteś w dobrym miejscu.

Streamingowe perełki 2026 roku. Te seriale już są i warto dodać je do swojej listy

„Tajna agentka Hong” (Netflix)



Nieustępliwa detektyw zatrudnia się pod przykrywką w domu maklerskim, aby obnażyć korupcję, ale jej misję komplikuje nowy CEO - jej były kochanek.



„Gerta Schnirch” (HBO Max)



Córka nazisty i Czeszki płaci straszliwą cenę za grzechy, których nie popełniła.



„Will Smith: Wielka wyprawa” (Disney+, Canal+)



Will Smith wyrusza w podróż z bieguna południowego na północny, pokazując rozmaite ekosystemy, społeczności i krajobrazy.



„Zdemaskowani” (Netflix)



Kiedy przeszłość dopada byłych szpiegów, ich największym wyzwaniem nie są pościgi samochodowe, strzelaniny ani bójki na pięści, lecz powiedzenie sobie nawzajem prawdy.



„Skok” (Prime Video)



Dynamiczny thriller o napadzie stulecia. Zwyczajny dzień w Lochmill Capital wywraca się do góry nogami, kiedy pojawiają się uzbrojeni złodzieje i zmuszają Zarę (Sophie Turner) oraz jej przyjaciela Luke'a (Archie Madekwe) do spełnienia swoich żądań. W rezultacie targany konfliktami detektyw Rhys (Jacob Fortune-Lloyd) ściga się z czasem, aby dowiedzieć się, kto i dlaczego ukradł 4 miliardy funtów.



„Wonder Man” (Disney+)



Ambitny aktor Simon Williams od lat nie może przebić się w Hollywood. Przypadkiem spotyka Trevora Slattery'ego, kolegę po fachu, który największe role ma już za sobą, i dowiaduje się, że legendarny reżyser Von Kovak kręci remake superbohaterskiego filmu „Wonder Man”. Dwaj aktorzy na przeciwległych krańcach drogi życiowej będą zażarcie walczyć o występ w produkcji, która może odmienić ich losy, a widzowie dostaną szansę, by zajrzeć za kulisy przemysłu rozrywkowego.



„The Beauty” (Disney+)



Świat wielkiej mody pogrąża się w mroku, gdy międzynarodowe supermodelki zaczynają ginąć w makabrycznych okolicznościach. Agenci FBI Cooper Madsen (Evan Peters) i Jordan Bennett (Rebecca Hall) zostają wysłani do Paryża, aby odkryć co stoi za tajemniczą śmiercią modelek. Podczas zgłębiania sprawy natrafiają na przenoszony drogą płciową wirus, który przemienia zwykłych ludzi w uosobienie fizycznej perfekcji. Jednak piękno, które ze sobą niesie ma równie poważne konsekwencje. Agenci przemierzają Paryż, Wenecję, Rzym i Nowy Jork, aby powstrzymać czyhające zagrożenie. Trop prowadzi agentów prosto do technologicznego bilionera (Ashton Kutcher), który stworzył tajemniczy lek o nazwie „The Beauty”. Biznesmen zrobi wszystko, by chronić swoje imperium i nie dopuścić do jego upadku.



„O krok za daleko” (Netflix)



Simon wiódł idealne życie - kochająca żona i dzieci, świetna praca, piękny dom... ale właśnie wtedy jego najstarsza córka, Paige, postanowiła uciec od rodziny, a wszystko roztrzaskało się w drobny mak. Gdy Simon w końcu odnajduje ją w miejskim parku - zdaną na łaskę i niełaskę losu i naćpaną narkotykami - może wreszcie zabrać do domu swoją małą dziewczynkę. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a gdy wywiązuje się kłótnia, dochodzi do aktu szokującej przemocy. Simon ponownie traci więc córkę, wyrusza na jej poszukiwania i trafia do niebezpiecznego podziemnego świata, odkrywając głęboko skrywane sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.



„Zabójcza przyjaźń”



Pośród upałów Atlanty łaknąca samotności Anna coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega - sennym miasteczku, w którym dorastała - Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony - jego i jej - co oznacza, że ​​ktoś zawsze kłamie.



„Rycerz Siedmiu Królestw” (HBO Max)



Sto lat przed wydarzeniami z „Gry o tron” dwóch nietypowych bohaterów wędruje po Westeros... młody, naiwny, ale odważny rycerz, ser Duncan Wysoki (Peter Claffey) i jego młody giermek, Jajo (Dexter Sol Ansell). Akcja serialu rozgrywa się w czasach, gdy ród Targaryenów wciąż zasiada na Żelaznym Tronie, a pamięć o ostatnim smoku jest wciąż żywa. Dwójkę niezwykłych przyjaciół czekają niebezpieczne wyzwania. Na ich drodze pojawią się także zaskakujący i często potężni wrogowie.



„Ołowiane dzieci” (Netflix)



Serial opowiada historię młodej lekarki, Jolanty Wadowskiej-Król, która zauważa, że dzieci mieszkające w okolicy Huty Szopienice masowo zapadają na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Po swoim odkryciu bohaterka podejmuje próby ratowania chorych dzieci i mierzy się z opresyjnym, komunistycznym aparatem państwowym. Produkcja przenosi widownię do industrialnego klimatu Górnego Śląska lat 70. To tu, w realiach robotniczego regionu, splatają się niebezpieczne polityczne wpływy i społeczna misja dr Wadowskiej-Król.Czytaj też:

Elita kryminałów na HBO Max. Największe sztosy serwisuCzytaj też:

150+ najlepszych miniseriali do obejrzenia w Polsce. Jedyny taki ranking w sieci