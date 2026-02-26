Ten film ma być, jak „Piraci z Karaibów”, ale dla dorosłych. Krwawa jatka już w sieci

Film „Urwisko” to trzymające w nieustającym napięciu widowisko, które łączy historyczny kontekst z nowoczesnym filmowym rozmachem. Film pełen pojedynków na miecze, taktycznych pułapek i krwawych starć to propozycja zarówno dla fanów kina akcji, jak i widzów szukających historii o tym, jak daleko jesteśmy w stanie się posunąć, by chronić najbliższych. W roli głównej Priyanka Chopra Jonas daje jeden z najbardziej fizycznie wymagających występów w swojej karierze, wcielając się w złożoną i dynamiczną Ercell „Bloody Mary” Bodden.

„Urwisko” – krwawa jatka na streamingach

Ercell sądziła, że na zawsze uciekła od swojej brutalnej pirackiej przeszłości, odnajdując spokój na Kajmanach u boku kochającego męża T.H. (Ismael Cruz Cordova), syna Isaaca (Vedanten Naidoo) oraz szwagierki Elizabeth (Safia Oakley-Green). Jednak gdy jej znany z okrucieństwa były kapitan, Connor (Karl Urban), przybywa, by się zemścić, świat Ercell rozpada się na kawałki. Zmuszona stawić czoła demonom, które próbowała pogrzebać, Ercell zostaje ponownie wciągnięta w śmiertelną grę tajemnic i przetrwania.

Reżyser Frank E. Flowers podkreśla, że u podstaw filmu leży bardzo pierwotny lęk – konfrontacja z zagrożeniem w miejscu, gdzie człowiek powinien czuć się najbezpieczniej. Twórca, wychowany na Kajmanach, czerpał inspirację z lokalnych legend pirackich i wspomnień z festiwalu Pirate’s Week, którego widowiskowe rekonstrukcje najazdów chciał przełożyć na język kina.

– Wraz ze współscenarzystą Joem Ballarinim spędziliśmy tygodnie w Narodowym Archiwum Kajmanów, tropiąc historyczne okruchy prowadzące do folkloru, który słyszałem przez całe dzieciństwo – mówi Flowers.

Film „Urwisko” obejrzycie od środy 25 lutego na platformie Prime Video.

