Głośny polski film z 2025 roku już w streamingu! Perełka na wieczór

Produkcja odniosła w 2025 roku ogromny sukces na najważniejszym festiwalu polskich filmów, którego 50. edycja odbyła się w Gdyni. W całej historii festiwalu pierwszy raz jeden film został nagrodzony jednocześnie Złotymi Lwami oraz Nagrodą Publiczności. Znalazł się również w Konkursie Polskim festiwalu Camerimage. Za jego powstanie odpowiada Aurum Film — studio znane z takich tytułów jak „Boże Ciało”, „Ostatnia rodzina” czy „Kos”.

Głośny polski film już w streamingu. W 2025 roku robił szał, jak „Dom dobry”

Film „Ministranci” opowiada o grupie nastoletnich chłopaków, sfrustrowanych obojętną postawą dorosłych i instytucji Kościoła wobec niesprawiedliwości społecznej. Postanawiają więc wdrożyć własny, nietypowy plan odnowy moralnej. Uzbrojeni w młodzieńczy bunt i własną interpretację Pisma Świętego zakładają podsłuch… w konfesjonale, aby lepiej poznać swoich sąsiadów. Zamaskowani niczym Zorro i z ambicjami na miarę Robin Hooda, stają się sędziami w swoim osiedlowym świecie, pomagając potrzebującym i wymierzając kary za grzechy. Jednak ich misja zamienia się w niebezpieczną grę, a chłopcy, stosując własny, idealistyczny kodeks honorowy, zaczynają balansować na cienkiej granicy między dobrem a złem. Prawdziwe życie blokowiska miesza się z misją wprost z komiksów o superbohaterach, ale zamiast peleryn, bohaterowie noszą komże.

W role tytułowych „Ministrantów” wcielają się młodzi, debiutujący aktorzy: Tobiasz Wajda, Bruno Błach-Baar oraz bracia Mikołaj i Filip Juszczykowie. Na ekranie partnerują doskonale znane widzom gwiazdy polskiego kina: Kamila Urzędowska, Tomasz Schuchardt, Sławomir Orzechowski i Artur Paczesny.

Film „Ministranci” od 26 lutego obejrzycie na platformie Prime Video.

