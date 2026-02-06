TVP chwali się wynikami oglądalności. Trzy tytuły rozbiły bank

W styczniu 2026 roku serwis TVP VOD zanotował o 23 proc. więcej odtworzeń wideo niż rok wcześniej – oznacza to, że usługa streamingowa Telewizji Polskiej osiągnęła najlepszy wynik od początku swojego istnienia. O prawie 11 proc. rok do roku wzrosła liczba użytkowników wideo.

To najchętniej oglądamy na TVP VOD. Hity platformy

Wśród najpopularniejszych treści stycznia 2026 znalazło się sporo nowości, m.in. turecka telenowela „Panna młoda”, którą emituje TVP2. Duży wzrost zainteresowania zanotował też format Telewizji Polskiej „Żona dla Polaka”, który w streamingu zobaczyło 30 proc. użytkowników więcej niż rok temu.

Z kolei wśród filmów dostępnych w modelu płatnym konkurencję zdeklasowała i rekord serwisu TVP VOD ustanowiła najgłośniejsza premiera minionego miesiąca – thriller historyczny „Norymberga” z Russellem Crowe’em, Ramim Malekiem i Michaelem Shannonem w rolach głównych.

TVP VOD pobija dwóch mocnych graczy

Stale rośnie oglądalność kanałów na żywo – użytkownicy TVP VOD niezmiennie najczęściej wybierają TVP Info. Oglądalność kanału informacyjnego Telewizji Polskiej w streamingu wzrosła rok do roku o prawie 60 proc. Wśród kanałów FAST największą popularnością cieszy się kanał poświęcony serialowi Telewizji Polskiej „Na dobre i na złe” oraz nowość z grudnia 2025 roku – TVP Kryminały.

Wzrosty TVP VOD dotyczą wszystkich modeli dystrybucji i wszystkich platform. Kolejny już raz największe wzrosty wygenerowały aplikacje Android TV (+56 proc.) i Smart TV (+48 proc.) oraz aplikacja mobilna TVP VOD (+18 proc.).

Według Badania Mediapanel w styczniu 2026 roku TVP VOD pokonał serwisy streamingowe Player.pl (TVN) i Polsat Box Go – zarówno pod względem liczby realnych użytkowników, średniego czasu spędzonego przez użytkownika w serwisie, jak i udziału w całkowitym czasie spędzonym w serwisach ze streamingiem wideo.

