Zatrzęsienie nowości na Netflix. W tym tygodniu same sztosy!

W pierwszym tygodniu lutego na Netfliksie zadebiutuje aż 8 nowych tytułów. Wraca wspomniany serial o uwielbianym prawniku, który będzie adaptacją szóstej książki Michaela Connelly'ego, zatytułowanej „Prawo niewinności”.

Propozycje Netfliksa nie kończą się jednak na powrocie hitowego serialu. Wśród nowości znajdziemy także kilka świeżych europejskich produkcji, w których dominują sensacja, kryminał i thriller psychologiczny. To historie o ludziach postawionych pod ścianą, tajemnicach z przeszłości i wyborach, które pociągają za sobą poważne konsekwencje. Część z nich ma formę miniseriali, idealnych do obejrzenia w jeden lub dwa wieczory.

Z kolei dla widzów, którzy chętnie sięgają po głośne tytuły sprzed lat i nie stronią od odważniejszych tematów, Netflix przygotował coś specjalnego. Do oferty trafia kompletna, kultowa trylogia filmowa, która swego czasu elektryzowała widzów na całym świecie, łącząc erotykę, dramat i intensywne emocje. To dobra okazja, by przypomnieć sobie te produkcje albo nadrobić je po raz pierwszy.

Zapowiada się więc tydzień pełen mocnych premier, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Rozpiskę wszystkich nowości znajdziecie poniżej!

8 nowych tytułów od Netfliksa w tym tygodniu. Co warto obejrzeć?

„Prawnik z lincolna”, 4. sezon



Serial na podstawie bestsellerowych powieściach Michaela Connelly’ego. Czwarty sezon jest adaptacją szóstej książki z serii „Prawnik z Lincolna” zatytułowanej „Prawo niewinności”. Mickey Haller (Manuel Garcia Rulfo) musi zmierzyć się z najtrudniejszą sprawą w karierze. Czy uda mu się udowodnić swoją niewinność w sprawie morderstwa byłego klienta, Sama Scalesa? Aby oczyścić imię szefa, jego zespół musi rozwikłać ostatnią intrygę Sama, co zmusza ich do konfrontacji z prokuraturą okręgową, FBI i duchami z przeszłości Mickeya.Premiera: 05/02/2026



„Lwice”



Pięć kobiet, które znalazły się w trudnej sytuacji, napada na bank w męskich przebraniach. Jeden zastrzyk adrenaliny i 36 280 euro później złodziejki amatorki muszą zacząć życie od nowa. Tylko że teraz po piętach depczą im politycy, policjanci i gangsterzy — nikt z nich nie podejrzewa jednak, że bandą najemników była grupa kobiet, które mówią na siebie „Lwice”.

Premiera: 05/02/2026



„Zdemaskowani”



Dawni szpiedzy, Simon i Meret, prowadzą kryjówkę w sercu Berlina. Gdy ponownie zaczyna nad nimi wisieć niebezpieczeństwo, o którym myśleli, że już dawno zniknęło, muszą się ukrywać przed zabójcami, rosyjskimi agentami, BND, byłymi kochankami i całą masą ludzi, których skrzywdzili, próbując jednocześnie nie dopuścić do rozpadu swojego małżeństwa.

Premiera: 05/02/2026



„Królowa szachów”



Dwunastoletnia Węgierka marzy o podboju zdominowanego przez mężczyzn świata międzynarodowych szachów. Judit Polgár prze na szczyt, a jej celem jest pokonanie mistrza świata – Garriego Kasparowa. Podczas swojej 15-letniej podróży odkrywa, że ani upór, ani genialny umysł nie wystarczą, by zostać jedną z najlepszych szachistek wszech czasów.

Premiera: 06/02/2026



„Salvador”



Historia ojca, który odkrywa, że jego córka należy do grupy o profilu neonazistowskim. Aby ją z niej wyciągnąć, musi najpierw zrozumieć, co ją do niej zaprowadziło. Podczas brutalnej ustawki między kibolami dwóch klubów piłkarskich kierowca karetki Salvador Aguirre ratuje swoją ranną córkę Milenę należącą do grupy ultrasów propagującej rasizm, przemoc i homofobię — wartości całkowicie sprzeczne z tymi, które jej wpajał.

Premiera: 06/02/2026



„Pięćdziesiąt twarzy Greya”



Studentka literatury poznaje przystojnego miliardera, z którym zaczyna ją łączyć nietypowa więź.

Premiera: 04/02/2026



„Nowe oblicze Greya”



Christian i Ana wiodą pełne dostatku i miłości życie. Ich spokój zakłóca jej były szef, który chce się na niej zemścić.

Premiera: 04/02/2026



„Ciemniejszej strony Greya”



Podczas gdy Christian walczy ze swoimi wewnętrznymi demonami, Ana mierzy się z gniewem i zazdrością jego byłej uległej.

Premiera: 04/02/2026

