Dziennikarz TVN24 walczył z nowotworem. Poruszające słowa na wizji
Udostępnijdodaj Skomentuj
Telewizja

Dziennikarz TVN24 walczył z nowotworem. Poruszające słowa na wizji

Dodano: 
Anteny satelitarne na dachu budynku stacji TVN Warner Bros. Discovery. To za nimi znajduje się hala, która ma zostać wyburzona
Anteny satelitarne na dachu budynku stacji TVN Warner Bros. Discovery. To za nimi znajduje się hala, która ma zostać wyburzona Źródło: Shutterstock / Grand Warszawski
Andrzej Morozowski po miesiącach nieobecności powrócił na antenę TVN24. Dziennikarz zdobył się na osobiste wyznanie.

Czwartkowe wydanie programu „Tak jest” w TVN24 zaczęło się w nietypowy sposób. Andrzej Morozowski zdecydował się podzielić z widzami osobistym wyznaniem, tłumacząc powód nieobecności na antenie.

Dziennikarz TVN24 walczył z nowotworem. Tak przywitał się z widzami

– Na początek wyjaśnienie. Przez ponad pół roku nie było mnie na antenie TVN24, ponieważ walczyłem z nowotworem. Teraz stan zdrowia pozwala mi na prowadzenie programu, nie w pełnym wymiarze, ale będę się starał spotykać z państwem jak najczęściej – powiedział dziennikarz.

Następnie Andrzej Morozowski podziękował wszystkim osobom, które go wspierały. – Wszystkim, którzy mi kibicowali, bardzo dziękuję – powiedział dziennikarz i przeszedł do prowadzenia właściwej części programu.

„Tak jest” to magazyn informacyjno-publicystyczny Andrzeja Morozowskiego z udziałem obserwatorów i uczestników życia politycznego. Jest emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 na antenie TVN24.

„Świadomość, że tak wiele osób trzyma kciuki za to, żebym wyzdrowiał, dodała mi sił”

To nie pierwszy powrót Andrzeja Morozowskiego na antenę po kilku miesiącach przerwy. W pierwszej połowie 2024 r. przedłużająca się nieobecność dziennikarza zaniepokoiła jego wiernych widzów, a jeden z nich poruszył ten temat w programie „Szkło kontaktowe”. – Mogę państwu powiedzieć, że dzisiaj bardzo długo rozmawiałem z Andrzejem. Jest po pewnym zabiegu szpitalnym, tak to nazwijmy. Dochodzi do siebie – powiedział Tomasz Sianecki, cytowany przez Onet. — Wszyscy wiemy, że za dwa, trzy, może cztery tygodnie wróci w pełni sił. Też państwa pozdrawia – dodał.

Andrzej Morozowski wrócił na antenę w czerwcu 2024 r. – Zacznę od podziękowań wszystkim, którzy tak niepokoili się o moje zdrowie. Świadomość, że tak wiele osób trzyma kciuki za to, żebym wyzdrowiał, dodała mi sił. Jak widać, podziałało i mogę przestawić państwu dzisiejszych państwa i moich gości — powiedział dziennikarz.

Czytaj też:
Przejęcie właściciela TVN zostanie „dość szybko” zatwierdzone? „Pojawiało się wiele obaw”Czytaj też:
Kulisy decyzji ws. koncesji dla TV Republika. „Przecież to jest podłe”

Źródło: WPROST.pl / TVN24 / Onet