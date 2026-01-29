50 perełek. Krótkie, ale doskonałe brytyjskie seriale

Brytyjczycy mają wyjątkowy talent do tworzenia seriali, które w zaledwie kilku odcinkach ukazują widzom pełnokrwisty świat i opowiadają mocne historie. Jednosezonowe produkcje z Wysp to często prawdziwe perełki – intensywne, dopracowane i pozostające długo w naszych głowach. Wystarczy wspomnieć takie tytuły, jak „Czarnobyl”, „Reniferek” czy zeszłoroczne „Dojrzewanie”. Są to tytuły, których nie sposób podrobić.

W tym zestawieniu znajdziesz prawie 50 najlepszych brytyjskich seriali jednosezonowych – od wstrząsających thrillerów i mrocznych kryminałów, po psychologiczne dramaty. To lista dla tych, którzy cenią sobie historie skończone, zwarte i pełne tempa, bez przeciągania w nieskończoność wątków czy sezonów.

50 najlepszych jednosezonowych brytyjskich seriali

„Dept. Q”



Arogancki, ale błyskotliwy policjant staje na czele nowego wydziału policji, gdzie kieruje zespołem odszczepieńców, rozwiązujących niewyjaśnione sprawy Edynburga.



„Dżentelmeni”



Kiedy arystokrata Eddie dziedziczy rodzinną posiadłość, odkrywa, że ​​jest ona siedzibą narkotykowego imperium, a jego właściciele nigdzie się nie wybierają.



„Sprostowanie”



Gdy przy łóżku dziennikarki, która zbudowała swoją karierę na ujawnianiu występków, pojawia się intrygująca powieść, kobieta z przerażeniem odkrywa, że jest kluczową postacią dawnej historii, która ujawnia jej najmroczniejszy sekret.



„Collateral”



Prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa dostawcy pizzy, policjantka z Londynu odkrywa siatkę, którą tworzą dilerzy narkotyków, przemytnicy i szpiedzy.



„Reniferek”



Uprzejmy gest komika wobec bezbronnej kobiety staje się początkiem obsesji, która może zrujnować życie ich obojga.



„Dojrzewanie”



Trzynastolatek zostaje oskarżony o morderstwo koleżanki z klasy. Jego rodzina, terapeutka i prowadzący sprawę detektyw zadają sobie pytanie o to, co naprawdę się stało.



„Czarnobyl”



Po wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu ratownicy poświęcają zdrowie i życie, by ratować Europę przed skutkami katastrofy.



„Cormoran Strike”



Serial prezentuje historię prywatnego detektywa Cormorana Strike’a (Tom Burke), który wrócił ze służby wojskowej w Afganistanie i założył w Londynie jednoosobową firmę detektywistyczną. Zraniony zarówno psychicznie, jak i fizycznie mężczyzna ma niezawodną intuicję i instynkt, a także cenne doświadczenie wojskowego śledczego, które okazują kluczowe przy próbie rozwiązania trzech złożonych spraw, z którymi nie radzi sobie policja.



„Kompania braci”



Losy Kompanii E, 506 pułku piechoty spadochronowej, 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA opowiedziane z perspektywy tych, którzy przeżyli drugą wojnę światową.



„Szpieg wśród przyjaciół”



Prawdziwa historia Nicholasa Elliotta i Kim Philby, dwóch brytyjskich szpiegów i przyjaciół. Zdrada i ucieczka Philby'ego do Rosji po ujawnieniu go jako sowieckiego podwójnego agenta spowodowała ogromny kryzys w brytyjskim i amerykańskim wywiadzie.



„To miasto należy do nas”



Michael, wieloletni członek zorganizowanej przestępczości, zakochuje się w Dianie, co skłania go do przewartościowania swojego życia i zastanowienia nad przyszłością. Jego nowa miłość staje się zarówno motywacją, jak i potencjalnym zagrożeniem.



„Marcella”



Marcella jest świeżo po rozwodzie. Po 12 latach postanawia wrócić do pracy jako detektyw w Londynie.



„Tabu”



Londyn, rok 1814. Żądny przygód James Keziah Delaney (Tom Hardy) powraca niespodziewanie po dziesięciu latach z Afryki. Mężczyzna wierzy, że uda mu się przejąć po ojcu ogromne przedsiębiorstwo. Szybko jednak wychodzi na jaw, że nie będzie to łatwe. Okazuje się, że dziedzictwo pozostawione przez zmarłego biznesmena jest zgoła inne niż to się mogło na początku wydawać. Delaney występuje przeciwko Kompanii Wschodnioindyjskiej, grając niebezpieczną grę pomiędzy zwalczającymi się Anglią i Ameryką.



„W mroku cieni”



W 1975 mieszkańcy Yorkshire, miasta w północnej Anglii, rozpoczynają długą obławę na brutalnego seryjnego mordercę atakującego i terroryzującego młode kobiety.



„Skandal w brytyjskim stylu”



Sprawa rozwodowa księcia i księżnej Argyll (Paul Bettany i Claire Foy) stała się jednym z najgłośniejszych i najbrutalniejszych procesów sądowych XX wieku. Kiedy rozpoczął się szeroko relacjonowany przez media rozwód Margaret Campbell, księżnej Argyll, uważanej niegdyś za charyzmatyczną ikonę urody i stylu, arystokratka za sprawą licznych oskarżeń trafiła na czołówki gazet. Światło dziennie ujrzało także pewne zrobione Polaroidem zdjęcie, które prześladowało ją do końca życia. Oczerniana przez opinię publiczną, prasę i sędziów kobieta wykazywała się odwagą, trzymała głowę wysoko, zachowała godność i nie dawała się uciszyć.



„Ród Guinessów”



Dublin, 1868 rok. Patriarcha rodu Guinnessów nie żyje, a jego czworo dzieci – z których każde skrywa swój mroczny sekret – bierze los browaru w swoje ręce.



„Toksyczne miasto”



Gdy w Corby na świat przychodzą kolejne dzieci z wadami wrodzonymi, ich matki decydują się rozpocząć batalię w celu ukarania winnych sytuacji. Serial oparty na faktach.



„Ogrodnicy”



Oparty na prawdziwych wydarzeniach serial przedstawia niezwykłą historię miłości Susan i Christophera Edwardsów, pozornie zwykłej brytyjskiej pary. Oboje stają się głównymi podejrzanymi w sprawie o morderstwo, kiedy policja odkrywa dwa ciała zakopane w ogrodzie ich domu w Nottingham.



„Angielka”



Drogi Eliego Whippa, emerytowanego zwiadowcy i członka plemienia Pawnee, krzyżują się z Cornelią Locke, Angielką pragnącą zemścić się na człowieku, który jej zdaniem odpowiedzialny jest za śmierć jej dziecka.



„Des”



Opowieść o seryjnym mordercy, który przez pięć lat bezkarnie zabijał w swoim mieszkaniu chłopców i młodych mężczyzn.



„Normalni ludzie”



Marianne i Connell, pochodzący z różnych środowisk, ale z tego samego małego miasteczka w Irlandii, wplątują się w romans.



„I nie było już nikogo”



Dziesięcioro nieznajomych przybywa na wyspę, gdzie ktoś zabija ich jedno po drugim.



„Patrick Melrose”



Uzależniony od narkotyków mężczyzna udaje się za ocean po trumnę zmarłego ojca. W Nowym Jorku odżywają traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa w południowej Francji.



„Bodyguard”



Weteran wojny w Afganistanie zostaje osobistym ochroniarzem brytyjskiej minister spraw wewnętrznych. Agent nie podziela jednak poglądów pani polityk.



„Co kryją jej oczy”



Samotna matka romansuje ze swoim szefem psychiatrą i zaprzyjaźnia się z jego tajemniczą żoną. Jaki będzie finał tej niebezpiecznej gry?



„Safe”



Rok po śmierci żony Tom samotnie wychowuje dwie córki na pięknym strzeżonym osiedlu, w otoczeniu przyjaciół. Nawiązuje również znajomość, która może przerodzić się w coś poważniejszego. Jednak kiedy jego starsza córka znika w tajemniczych okolicznościach, Tom odkrywa, że tak naprawdę niewiele wie o najbliższych mu osobach, które skrywają mroczne sekrety — podobnie zresztą jak miejsce, w którym mieszka.



„Wąż”



Charles Sobhraj, seryjny morderca o pseudonimie Bikini Killer, atakuje zachodnich turystów odwiedzających w latach 70. ubiegłego wieku Azję Południowo-Wschodnią.



„Ciała”



Czworo detektywów. Cztery osie czasu. Jedna ofiara. Aby ocalić przyszłość Wielkiej Brytanii, muszą najpierw rozwiązać sprawę morderstwa, które zmieniło bieg historii.



„Jeden dzień”



Emma i Dexter spędzają razem noc po rozdaniu dyplomów i ich drogi się rozchodzą, ale ich losy nadal pozostają ze sobą związane.



„Na wodach północy”



Patrick Sumner chce uciec przed swoją przeszłością i wyrusza w niebezpieczną podróż do Arktyki, podczas której jego ścieżki skrzyżują się z brutalnym harpunnikiem Henrym Draxem.



„Już mnie nie oszukasz”



Gdy była żołnierka Maya zauważa swojego zamordowanego męża na kamerze elektronicznej niani, odkrywa morderczy spisek powiązany ze swoją przeszłością.



„KAOS”



Gdy Olimpem wstrząsają kłótnie, a potężny Zeus popada w paranoję, troje śmiertelników odkrywa, że ich przeznaczeniem jest odmienić przyszłość ludzi.



„Będzie bolało”



Adam to lekarz stażysta, który dopiero zaczyna piąć się po szpitalnej herarchii. Jest równocześnie wystarczająco "młody" by pracować w najgorszych godzinach i wystarczająco "stary" by brać na siebie odpowiedzialność za pacjentów.



„Gypsy”



Terapeutka Jean Holloway nadmiernie angażuje się w życie swoich pacjentów, próbując poznać drugą stronę opowiadanych przez nich historii i kierujące nimi motywy.



„Black Doves”



Gdy agentka działająca pod przykrywką żony polityka dowiaduje się, że zamordowano jej kochanka, stary przyjaciel zabójca pomaga jej odkryć prawdę i dokonać zemsty.



„Eric”



Zdesperowany ojciec, któremu towarzyszy nieustępliwy policjant, walczy z własnymi demonami, poszukując dziewięcioletniego syna na ulicach Nowego Jorku lat 80. XX wieku.



„Mała doboszka”



Palestyński zabójca atakuje prominentnych Izraelczyków. Mossad rekrutuje młodą angielską aktorkę, by zinfiltrować komórkę terrorystyczną zamachowca. Kobieta będzie musiała wykorzystać swoje talenty aktorskie i zmierzyć się z wielkim ryzykiem.



„W zamknięciu”



Skazany na śmierć Amerykanin pasjonujący się rozwiązywaniem zagadek pomaga młodej brytyjskiej dziennikarce w poszukiwaniach zaginionej przyjaciółki.



„Duchy z Enfield”



Maurice Grosse bada zjawiska nadprzyrodzone. Jesienią 1977 roku udaje się do domu w Enfield, którego mieszkańcy są przekonani, że budynek jest nawiedzony.



„Anatomia skandalu”



Wygodne życie żony wpływowego polityka zbacza z torów, kiedy na jaw wychodzi skandaliczna tajemnica i jej mąż zostaje oskarżony o szokujące przestępstwo.



„River”



Detektyw zmaga się z zabójstwem partnerki oraz wytworami własnego umysłu.



„White Lines”



Gdy jej brat zostaje znaleziony martwy, kobieta z Manchesteru porzuca swoje spokojne życie i rusza na Ibizę, aby odkryć prawdę o jego losie.



„Siedem Zegarów Agathy Christie”



Wystawne przyjęcie w wiejskiej rezydencji kończy się morderstwem. Bystra młoda arystokratka postanawia rozwiązać zagadkę. Adaptacja powieści Agathy Christie.



„Mały topór”



Osobiste historie przedstawicieli karaibskiej społeczności, której życie w Londynie zostało ukształtowane przez własną siłę woli, pomimo szerzącego się rasizmu i dyskryminacji.



„Próba niewinności”



Filantropka Rachel Argyll zostaje zamordowana na terenie rodzinnej posiadłości. Za podejrzanego zostaje uznany adoptowany syn kobiety.



„Rozmowy z przyjaciółmi”



Opowieść o dwóch studentkach college'u, Frances i jej najlepszej przyjaciółce Bobbi, oraz o dziwnym, nieoczekiwanym związku, jaki nawiązują z małżeństwem, Melissą i Nickiem.



„London Spy”



Szansa na romans pomiędzy członkiem MI6, a młodym miłośnikiem klubów zostaje brutalnie przerwana, gdy jeden z nich zostaje znaleziony martwy.



„Ktoś z nas”



Przerażające podwójne morderstwo wstrząsa życiem dwóch rodzin mieszkających po sąsiedzku na szkockiej wsi.



„Miłość ponad czasem”



Produkcja śledzi zawiłą i magiczną historię miłosną między Clare oraz Henrym, którzy jako małżeństwo borykają się z problemem... podróży w czasie.



„Wanderlust”



Joy i Alan są małżeństwem z wieloletnim stażem. Aby ponownie rozbudzić w swoim związku namiętność, decydują się na randki z innymi ludźmi.

