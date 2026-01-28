Masz to na liście? Sprawdź, co ogląda cała Polska na Netflix

Zastanawiasz się, co dziś króluje na Netfliksie i przyciąga przed ekrany widzów w całej Polsce? Jeśli szukasz sprawdzonych tytułów na wieczorny seans, jesteś w dobrym miejscu. To właśnie tych 8 produkcji sprawia, że kolejne noce kończą się dla wielu o 2:00 nad ranem. Sprawdziliśmy, które produkcje są teraz najchętniej oglądane i wzbudzają najwięcej emocji w Polsce i przygotowaliśmy dla was listę hitów, o których mówi dziś każdy! Oto 3 seriale i 5 filmów, które aktualnie podbijają Netfliksa. Masz je już na swojej liście? Przygotuj popcorn i zobacz, które tytuły masz już odhaczone, a które wciąż czekają na nadrobienie.

3 seriale i 5 filmów. To ogląda teraz cała Polska na Netflix

„Zabójcza przyjaźń” (serial)



Pośród upałów Atlanty łaknąca samotności Anna coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega — sennym miasteczku, w którym dorastała — Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony — jego i jej — co oznacza, że ​​ktoś zawsze kłamie.



„O krok za daleko” (serial)



Simon wiódł idealne życie — kochająca żona i dzieci, świetna praca, piękny dom… Ale właśnie wtedy jego najstarsza córka, Paige, postanowiła uciec od rodziny, a wszystko roztrzaskało się w drobny mak. Gdy Simon w końcu odnajduje ją w miejskim parku — zdaną na łaskę i niełaskę losu i naćpaną narkotykami — może wreszcie zabrać do domu swoją małą dziewczynkę. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a gdy wywiązuje się kłótnia, dochodzi do aktu szokującej przemocy. Simon ponownie traci więc córkę, wyrusza na jej poszukiwania i trafia do niebezpiecznego podziemnego świata, odkrywając głęboko skrywane sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.



„Siedem Zegarów Agathy Christie” (serial)



Anglia, rok 1925. Żart spłatany podczas przyjęcia w wiejskiej rezydencji przybiera makabryczny i zabójczy obrót. Zadanie rozwikłania mrożącej krew w żyłach zagadki przypada osobie, po której nikt by się nie spodziewał, że ma zadatki na detektywa — mianowicie energicznej i dociekliwej lady Eileen „Bundle” Brent, której życie na zawsze odmieni tajemnica prowincjonalnego domostwa.



„Wredne liściki” (film)



Mieszkająca w małym angielskim miasteczku bogobojna Edith (Olivia Colman) otrzymuje anonimowe, niezwykle złośliwe listy. O ich autorstwo oskarża swoją sąsiadkę, wyzwoloną i buntowniczą Rose (Jessie Buckley). Jednak z każdym dniem listów przybywa i dostaje je już nie tylko Edith... Kto naprawdę je wysyła?



„Ludzie, których spotykamy na wakacjach” (film)



Poppy to wolny duch. Alex lubi planować. Po latach wspólnych wakacji tych zupełnie do siebie niepodobnych dwoje zastanawia się, czy mogliby się w sobie zakochać.



„Porwanie: Elizabeth Smart” (film)



Wcześnie nad ranem 5 czerwca 2002 r. 14-letnia Elizabeth Smart została porwana ze swojej sypialni w Salt Lake City w amerykańskim stanie Utah. Od tego momentu rozpoczęły się jedne z najintensywniejszych i zakrojonych na najszerszą skalę poszukiwań w dziejach USA. „Porwanie: Elizabeth Smart” to wciągający dokument o prawdziwej historii — opisanej własnymi słowami przez samą Elizabeth, a także członków jej rodziny, śledczych i osoby bezpośrednio zaangażowane w sprawę. Film łączy w sobie archiwalne zdjęcia, niepublikowane wcześniej materiały i rozmowy na wyłączność, odtwarzając dziewięć koszmarnych miesięcy, podczas których dziewczynka była więziona przez Briana Davida Mitchella i Wandę Barzee. Twórcy skupili się na psychologicznym i emocjonalnym piętnie, jaki cała sprawa odcisnęła na Elizabeth i jej rodzinie, nieustannym zainteresowaniu mediów, niezmordowanym dążeniu do prawdy oraz woli przetrwania, dzięki której Elizabeth przeżyła ten horror, nie tracąc ducha — co rzuca się w oczy nawet 20 lat po tragedii. Dokument nie tylko powraca do wydarzeń, które wstrząsnęły krajem, ale też ukazuje drogę Elizabeth do zaleczenia traum oraz jej nieustanną misję inspirowania i ochrony innych.



„Łup” (film)



Grupa policjantów z Miami odkrywa w zapuszczonej melinie miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, wszystko staje pod znakiem zapytania — i nie wiadomo już, komu można zaufać.



„Fałszerz” (film)



Rzym, lata 70. XX wieku. Toni przybywa do stolicy uzbrojony jedynie w talent malarski i marzenie o karierze wielkiego artysty. Jednak apetyt na życie, przeznaczenie, a może ironia losu prowadzą go w inną stronę: zostaje nie tylko najlepszym fałszerzem sztuki wszech czasów, ale też centralną postacią najbardziej tajemniczych afer we Włoszech.Czytaj też:

