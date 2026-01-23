4 hity na Netflix i 3 perełki od Max. Co nowego włączyć w weekend?

Weekend tuż za rogiem, a ty zastanawiasz się, co warto wybrać na wieczorny seans? Jak co tydzień, przychodzimy z pomocą!

Przygotowaliśmy zestawienie nowości tego tygodnia – 4 hitów na Netfliksie i 3 prawdziwych perełek od Max, które warto zobaczyć, by wciągnąć się w fascynujące historie, emocjonujące akcje lub po prostu dobrze się bawić. Oto nasze propozycje na niezapomniany weekend!

„Porwanie: Elizabeth Smart” (Netflix)



Wcześnie nad ranem 5 czerwca 2002 r. 14-letnia Elizabeth Smart została porwana ze swojej sypialni w Salt Lake City w amerykańskim stanie Utah. Od tego momentu rozpoczęły się jedne z najintensywniejszych i zakrojonych na najszerszą skalę poszukiwań w dziejach USA. „Porwanie: Elizabeth Smart” to wciągający dokument o prawdziwej historii — opisanej własnymi słowami przez samą Elizabeth, a także członków jej rodziny, śledczych i osoby bezpośrednio zaangażowane w sprawę. Film łączy w sobie archiwalne zdjęcia, niepublikowane wcześniej materiały i rozmowy na wyłączność, odtwarzając dziewięć koszmarnych miesięcy, podczas których dziewczynka była więziona przez Briana Davida Mitchella i Wandę Barzee. Twórcy skupili się na psychologicznym i emocjonalnym piętnie, jaki cała sprawa odcisnęła na Elizabeth i jej rodzinie, nieustannym zainteresowaniu mediów, niezmordowanym dążeniu do prawdy oraz woli przetrwania, dzięki której Elizabeth przeżyła ten horror, nie tracąc ducha — co rzuca się w oczy nawet 20 lat po tragedii. Dokument nie tylko powraca do wydarzeń, które wstrząsnęły krajem, ale też ukazuje drogę Elizabeth do zaleczenia traum oraz jej nieustanną misję inspirowania i ochrony innych.



„Miłość na lodzie” (Netflix)



Serial opowiada historię trzech sióstr Russo, spadkobierczyń podupadającej łyżwiarskiej dynastii. Siedemnastoletnia Adriana, środkowa z sióstr, trenuje do Mistrzostw Świata z nowym partnerem, Braydenem, choć wciąż żywi uczucia do swojej pierwszej miłości i byłego partnera, Freddie’ego. Jej życie komplikuje się jeszcze bardziej, gdy ona i Brayden udają parę poza lodem, aby zdobyć sponsoring i uratować borykające się z problemami finansowymi lodowisko rodziny Russo.



„Fałszerz” (Netflix)



Rzym, lata 70. XX wieku. Toni przybywa do stolicy uzbrojony jedynie w talent malarski i marzenie o karierze wielkiego artysty. Jednak apetyt na życie, przeznaczenie, a może ironia losu prowadzą go w inną stronę: zostaje nie tylko najlepszym fałszerzem sztuki wszech czasów, ale też centralną postacią najbardziej tajemniczych afer we Włoszech.



„Wspinaczka na wieżowiec na żywo” (Netflix)



Alex Honnold, jeden z najlepszych wspinaczy wszech czasów, wchodzi na Taipei 101, jeden z najwyższych budynków na świecie — na żywo 24 stycznia w Netfliksie.



„Rycerz Siedmiu Królestw” (HBO Max)



Sto lat przed wydarzeniami z „Gry o tron” dwóch nietypowych bohaterów wędruje po Westeros... młody, naiwny, ale odważny rycerz, ser Duncan Wysoki i jego giermek, Jajo. Akcja serialu rozgrywa się w czasach, gdy ród Targaryenów wciąż zasiada na Żelaznym Tronie, a pamięć o ostatnim smoku jest wciąż żywa. Dwójkę niezwykłych przyjaciół czekają niebezpieczne wyzwania. Na ich drodze pojawią się także zaskakujący i często potężni wrogowie.



„Mrugnij dwa razy” (HBO Max)



Kiedy miliarder z branży technologicznej Slater King (Tatum) na swoim przyjęciu charytatywnym poznaję kelnerkę Fridę (Ackie), od razu między nimi iskrzy. Slater zaprasza ją, żeby pojechała z nim i jego przyjaciółmi na wymarzone wakacje na jego prywatną wyspę. Pobyt jest rajem. Szalone noce przeplatają się ze słonecznymi dniami. Wszyscy świetnie się bawią. Nikt nie chce, żeby wyprawa się skończyła. Dochodzi jednak do dziwnych wydarzeń, a Frida zaczyna mieć wątpliwości. Z wyspą jest coś nie tak. Będzie musiała poznać prawdę, jeśli chce wyjść cało z tej imprezy.



„Valmont” (HBO Max)



Francja, 1788 rok. Markiza de Merteuil (Annette Bening), porzucona przez kochanka (Jeffrey Jones), pragnie zemsty. Zawiera pakt z byłym adoratorem Vicontem de Valmont (Colin Firth). Ma on uwieść dziewiczą narzeczoną niewiernego kochanka, Cecile de Volanges (Fairuza Balk), w zamian za przywrócenie Valmontowi dostępu do sypialni markizy. Jednak prawdziwym celem hrabiego jest zdobycie cnotliwej mężatki Madame de Tourvel (Meg Tilly). Udaje mu się, ale mężczyzna zakochuje się w swojej zdobyczy.Czytaj też:

