Na to czekali wszyscy Polacy! Nowy odcinek hitu już na HBO Max

Serial „Niebo. Rok w piekle” zadebiutował na HBO Max w grudniu 2025 roku i od tamtej pory nie znika z czołówki najpopularniejszych produkcji na platformie. To dramat psychologiczny przeobrażający się w thriller inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Akcja rozgrywa się na początku lat 90. Historia opowiada o młodym, pełnym ideałów chłopaku, który rezygnuje ze studiów i trafia do religijnej sekty.

W piątek 23 stycznia na HBO Max premierowo oglądać możemy 5., przedostatni odcinek serialu „Niebo. Rok w piekle”. To pełen przemocy, religijnego obłędu i desperackiej walki o wolność obraz wspólnoty. To opowieść o ostatecznym rozpadzie sekty, ale też o niemożności całkowitego uwolnienia się od jej wpływu.

„Niebo. Rok w piekle”. Co w 5. odcinku serialu?

Po tragicznym wypadku Zośki, Sebastian wraca do sekty. W „Niebie” Piotr ogłasza cud – śmierć Zośki staje się dowodem boskiej kary, a Seba, błagając o pokutę, zostaje brutalnie pobity przez Dąbrowskiego i Mirka. Guru coraz bardziej traci kontakt z rzeczywistością – zaczyna tworzyć własny język, wypluwa z siebie boskie frazy.

Równolegle Aneta próbuje szukać pomocy – najpierw w komisariacie policji, potem u rodziców, ale spotyka się z obojętnością, cynizmem i fanatyzmem. Jej rodzina także się rozpadła, schorowany ojciec został alkoholikiem, który stracił wszystko, matka została dewotką i swoją część majątku przekazała kościołowi. Załamana Aneta wie, ze musi wrócić do „Nieba” aby odzyskać syna.

„Niebo. Rok w piekle”. Ile odcinków zostało do obejrzenia?

Jeżeli jesteście na bieżąco z serialem „Niebo. Rok w piekle”, za tydzień czeka was jego finał. W piątek 30 stycznia na HBO Max zadebiutuje ostatni, 6. odcinek produkcji.

