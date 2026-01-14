„Niebo. Rok w piekle” to nowy polski hit HBO Max. Kiedy nowy odcinek i finał serialu?

„Niebo. Rok w piekle” to dramat psychologiczny przeobrażający się w thriller inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Akcja rozgrywa się na początku lat 90. Historia opowiada o młodym, pełnym ideałów chłopaku, który rezygnuje ze studiów i trafia do religijnej sekty.

„Niebo. Rok w piekle”. O czym jest serial?

Sebastian wychowywany przez samotną matkę szuka sensu życia. Przypadkiem znajduje go w charyzmatycznym Piotrze, samozwańczym guru prowadzącym wspólnotę duchową „Niebo”. Z czasem niewinna duchowa komuna zaczyna funkcjonować jak brutalny system przemocy, pełen manipulacji i fanatyzmu.

Serial pokazuje, jak samozwańczy prorok i jego idee potrafią zawładnąć człowiekiem, prowadząc do rozpadu nie tylko poszczególnych jednostek, ale także całych rodzin. „Niebo. Rok w piekle”. to historia o pragnieniu dobra, które przeradza się w zło, oraz o zmaganiach człowieka, który w końcu zauważa, że niebo okazuje się jednak piekłem. W rolach głównych w serialu pojawiają się Stanisław Linowski i Tomasz Kot.

Sebastian Keller opisał swoją traumę w książce

Produkcja inspirowana jest książką „Niebo. Pięć lat w sekcie” Sebastiana Kellera. Autor opisuje w niej traumę, która odcisnęła piętno na całym jego życiu, i trwającą latami walkę o siebie. Pod koniec listopada nakładem Wydawnictwa Otwartego wydane zostało nowe wydanie książki. Znajdują się tam wspomnienia Sebastiana Kellera – uzupełnione o refleksje i fakty, które okazały się ważne dla rzetelnej oceny wydarzeń sprzed lat, oraz przedmowę doktor Agnieszki Bukowskiej, socjolożki i badaczki sekt. To wstrząsająca relacja człowieka, który spędził kilka lat w sekcie. Ucieczka z Nieba była dopiero początkiem jego trudnej drogi do odzyskania wolności i własnej tożsamości.

„Niebo. Rok w piekle”. Ile odcinków ma serial? Kiedy premiera nowych?

Serial „Niebo. Rok w piekle” zadebiutował na HBO Max 26 grudnia 2025 roku. Kolejne odcinki mają premierę co tydzień – w sumie produkcja liczyć będzie sześć epizodów. To dokładny harmonogram ich premier:

„Niebo. Rok w piekle”, 1 odcinek – premiera 26 grudnia;

„Niebo. Rok w piekle”, 2 odcinek – premiera 2 stycznia;

„Niebo. Rok w piekle”, 3 odcinek – premiera 9 stycznia;

„Niebo. Rok w piekle”, 4 odcinek – premiera 16 stycznia;

„Niebo. Rok w piekle”, 5 odcinek – premiera 23 stycznia;

„Niebo. Rok w piekle”, 6 odcinek – premiera 30 stycznia.

