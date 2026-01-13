Spektakularny sukces „Zabić Miss”! Serial HBO Max wpadł do światowej czołówki

Agnieszka Kotlarska – Miss Polski i pierwsza Polka uhonorowana tytułem Miss International. Obiecująca modelka, kochająca mama i żona. Jej kariera dopiero się rozwijała, a świat stał przed nią otworem. Nie zdążyła jednak spełnić swoich marzeń — w wieku zaledwie 24 lat została zamordowana przez stalkera. Jak cienka jest granica między uwielbieniem a groźną obsesją?

Agnieszka była znacznie więcej niż rozpoznawalną twarzą z okładek. Dla wielu stała się symbolem rodzącej się wolnej Polski, dowodem na to, że determinacja i talent mogą otworzyć drzwi do świata, który wcześniej wydawał się nieosiągalny. Po zdobyciu tytułu Miss International w 1991 roku zaczęła pracować dla największych marek mody: Ralph Lauren, Estée Lauder, Versace, Giorgio Armani czy Dolce & Gabbana. Występowała na wybiegach w Nowym Jorku, Paryżu czy Mediolanie. Jej sukces dawał nadzieję i inspirował — był zapowiedzią nowego, lepszego życia. Niestety, jej własne plany i pragnienia zostały brutalnie przerwane. 27 sierpnia 1996 roku, na oczach męża i dwuletniej córki, Agnieszka padła ofiarą tragicznego w skutkach ataku ze strony swojego stalkera.

Serial o Agnieszce Kotlarskiej hitem na świecie. Bije rekordy

Opowiadający tę historię trzyodcinkowy dokument HBO Original „Zabić Miss” w reżyserii Macieja Bielińskiego, zadebiutował w serwisie HBO Max 17 grudnia 2025 roku. Zaledwie kilka tygodni od premiery podbił serca widzów w Polsce i za granicą. W pierwszych trzech tygodniach od premiery stał się drugim najchętniej oglądanym dokumentem na świecie. Był też trzecią najpopularniejszą pozycją w serwisie HBO Max w Polsce, a także drugim najczęściej wybieranym serialem w kraju.

Przy okazji premiery dokumentu „Wprost” rozmawiał zarówno z mężem zmarłej Agnieszki Kotlarskiej, jak i reżyserem serialu Maciejem Bielińskim. Obydwie rozmowy przeczytają państwo poniżej:

