Polskie seriale faworytami na Canal+. Tworzą elitę serwisu

W serwisie Canal+ roi się od dobrych seriali. W statystykach oglądalności wybija się jednak fakt, że polscy widzowie najchętniej oglądają w serwisie rodzime produkcje.

Na liście najchętniej oglądanych znajdują się aż dwa tytuły z serii "The Walking Dead", ale też hiszpański thriller czy francuski dramat wojenny. Najwięcej jednak – bo aż cztery tytuły – to polskie produkcje. Jeżeli szukacie czegoś, co może wam umilić wieczór – sprawdźcie te seriale.

Topka serialowa na Canal+. Polacy wybrali

„The Walking Dead: The Ones Who Live”



Historia miłości Ricka i Michonne. Czy wezmą udział w walce po stronie żywych czy też odkryją, że sami są żywymi trupami?



„The Walking Dead: Daryl Dixon”



Daryl Dixon próbuje wrócić z Francji do swojej rodziny w Stanach Zjednoczonych.



„Emigracja XD”



Historia podróży dwóch przyjaciół, prawdziwych ziomali, Malcolma i Stomila, którzy opuszczają rodzinne strony i wyruszają na emigrację do Londynu.



„El Inmortal – Gangi Madrytu”



Oparta na faktach historia grupy przestępczej Los Miami’s, której hersztem był El Inmortal, kontrolujący w latach 90. handel kokainą w hiszpańskiej stolicy.



„Talamasca: Sekretny zakon”



Guy Anatole zostaje zwerbowany do tajemnego stowarzyszenia Talamasca. Zadaniem organizacji jest ochrona świata przed złymi mocami.



„Prosta sprawa”



Bezimienny przyjeżdża do Jeleniej Góry, by oddać przyjacielowi dług. Okazuje się, że Prosty zniknął, a poszukuje go sam boss lokalnej mafii.



„Wartownicy”



Francuski szeregowiec Gabriel zostaje uznany za zmarłego. Trafia jednak do ściśle tajnego programu, w ramach którego podaje mu się serum o nazwie Dyxenal zwiększające siłę i szybkość.



„Minuta ciszy”



Boża Wola i Złotowo – dwa małe miasteczka, na pierwszy rzut oka przeciętne i niepozorne. Z czasem jednak okazuje się, że tą mikrospołecznością rządzą skrywane latami tajemnice, „układy zamknięte” i konflikty, które sprawiają, że bycie uczciwym staje się coraz trudniejsze.



„The Office PL”



Akcja serialu rozgrywa się w Siedlcach, w siedzibie firmy zajmującej się produkcją wody mineralnej „Kropliczanka”. Jej prezes, Michał, to człowiek pozbawiony autorefleksji, który każdym słowem i gestem zabiega o atencję i uznanie. Czytaj też:

To mało znany skarb HBO Max. Mroczny thriller, tylko 6 odcinkówCzytaj też:

Nie tylko „Rozdzielenie” i „Jedyna”. Najlepsze seriale na Apple TV+