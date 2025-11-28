Decyzja, która zaboli fanów. Polacy muszą się pożegnać z ukochanym serialem

Jeden z najpopularniejszych i najbardziej lubianych seriali obyczajowych w historii polskiej telewizji zniknie z ramówki. Produkcja, która przez lata przyciągała przed ekrany tłumy widzów i budowała wierną społeczność, nie będzie kontynuowana.

Polsat potwierdza. To koniec serialu

Stacja oficjalnie poinformowała w komunikacie prasowym o wygaszeniu swojego serialowego przeboju. „Telewizja Polsat informuje, że podjęła trudną decyzję o zakończeniu emisji serialu fabularnego »Przyjaciółki«. W wiosennej ramówce nie zobaczymy zatem kolejnego sezonu produkcji” – czytamy w komunikacie nadesłanym redakcji. Tym samym dobiega końca jeden z najbardziej rozpoznawalnych rozdziałów w historii stacji. Nadawca zapowiedział jednocześnie, że pracuje nad koncepcją specjalnego odcinka, który ma symbolicznie zamknąć historię głównych bohaterek. Szczegóły dotyczące programów, które zastąpią serial w dotychczasowym paśmie, mają zostać ujawnione w pierwszych miesiącach 2026 roku.

„Przyjaciółki” przez trzynaście lat zdobyły serca milionów widzów

„Przyjaciółki” były obecne na antenie od 6 września 2012 roku. Debiut spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem, co przełożyło się na wieloletnią obecność w ramówce. Łącznie powstało 26 sezonów i 314 odcinków, które przez ponad trzysta czwartkowych wieczorów gromadziły przed telewizorami miliony widzów zarówno w telewizji, jak i w internecie.

Stacja podkreśla, że sukces serialu był możliwy dzięki pracy wyjątkowego zespołu twórców i producentów, którzy od pierwszych dni zaangażowali się w jego rozwój. Polsat skierował szczególne słowa uznania do aktorek tworzących tytułowe przyjaciółki. Na ekranie wcielały się w nie: Joanna Liszowska, Małgorzata Socha, Anita Sokołowska, Magdalena Stużyńska-Brauer i Agnieszka Sienkiewicz-Gauer. To ich osobowości i charyzma, jak podkreśla stacja, zbudowały charakter produkcji.

Swoje podziękowania nadawca skierował również do aktorów wcielających się w mężów, partnerów i przyjaciół głównych bohaterek. Wśród nich znaleźli się Bartłomiej Kasprzykowski, Adam Adamonis, Krzysztof Wieszczek, Paweł Deląg i Marcin Korcz, a także liczne grono artystów drugoplanowych, którzy współtworzyli fabułę serialu.

Uznanie otrzymali również reżyserzy – Grzegorz Kuczeriszka, Jacek Sołtysiak, Sylwia Rosak i Monika Jordan-Młodzianowska – oraz scenarzystki: Beata Pasek, Aneta Głowska, Agnieszka Krakowiak-Kondracka i Magdalena Strzałkowska. Produkcję prowadził Michał Kwieciński, któremu Polsat również podziękował za wieloletnią współpracę.

Finałowy, 314. epizod 26. sezonu wyemitowano w czwartek 27 listopada o godz. 21.40. Tym samym widzowie po raz ostatni spotkali się z bohaterkami, których losy śledzili przez ponad dekadę. Wszystkie sezony są nadal dostępne na platformie Polsat Box Go.

