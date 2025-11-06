Kultowe polskie seriale. Rozpoznasz kadry? QUIZ

Polskie seriale od lat bawią, wzruszają i trzymają w napięciu – od kultowych produkcji PRL-u po współczesne hity platform streamingowych. Niektóre postacie i sceny przeszły już do historii, a ich dialogi cytujemy do dziś.

Myślisz, że znasz się na klasykach takich jak „Alternatywy 4”, „Ranczo” czy „13 posterunek”? Sprawdź swoją pamięć i spostrzegawczość! Przyjrzyj się kadrom z kultowych polskich seriali i spróbuj odgadnąć, z jakiego pochodzą tytułu.

Gotowy na nostalgiczną podróż przez historię polskiej telewizji? Zaczynamy!

