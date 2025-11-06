Kultowe polskie seriale. Rozpoznasz kadry? QUIZ
Udostępnijdodaj Skomentuj
Seriale

Kultowe polskie seriale. Rozpoznasz kadry? QUIZ

Dodano: 
Serial „13 posterunek”
Serial „13 posterunek” Źródło: Canal+
Od „Czterdziestolatka” po „Ranczo” — dorastaliśmy razem z tymi serialami. Rozpoznasz je po jednym kadrze? Sprawdź się w naszym quizie!

Polskie seriale od lat bawią, wzruszają i trzymają w napięciu – od kultowych produkcji PRL-u po współczesne hity platform streamingowych. Niektóre postacie i sceny przeszły już do historii, a ich dialogi cytujemy do dziś.

Myślisz, że znasz się na klasykach takich jak „Alternatywy 4”, „Ranczo” czy „13 posterunek”? Sprawdź swoją pamięć i spostrzegawczość! Przyjrzyj się kadrom z kultowych polskich seriali i spróbuj odgadnąć, z jakiego pochodzą tytułu.

Gotowy na nostalgiczną podróż przez historię polskiej telewizji? Zaczynamy!

Kultowe polskie seriale. Rozpoznasz kadry?

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z serialu: To kadr z serialu:
  • M jak miłość
  • Klan

Czytaj też:
Miniseriale, które można nazwać arcydziełami. Nasze rekomendacjeCzytaj też:
To mocny miniserial z „klimatem thrillerów Davida Finchera”. „Złoto! Co za napięcie!”

Źródło: WPROST.pl