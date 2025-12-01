QUIZ z wieczorynek. 10/15 i ogłaszamy, że jesteś asem!
QUIZ z wieczorynek. 10/15 i ogłaszamy, że jesteś asem!

„Bolek i Lolek”
„Bolek i Lolek” Źródło: Studio Filmów Rysunkowych
Zanurz się nostalgii! Mamy dla ciebie quiz, który przypomni ci najlepsze chwile z dzieciństwa. Ile kadrów z wieczorynek będziesz w stanie rozpoznać?

W naszym quizie musicie wrócić pamięcią do wieczorynek, które umilały wam przed laty czas przed snem. Każdy miał swoją ulubioną i ukochanych bohaterów, z którymi było trudno się rozstać! Pamiętasz te wyjątkowe chwile? Sprawdź to!

Rozpoznaj kadry z wieczorynek! 10/15 i ogłaszamy, że jesteś asem!

Odpowiedz na 1 pytanie z 15 To kadr z wieczorynki: To kadr z wieczorynki:
  • Gumisie
  • Muminki

