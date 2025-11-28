Będziecie w szoku, kiedy pojawi się Jaworowicz. Ma to zrobić w „Sprawie dla reportera”

Znana z bezkompromisowych interwencji Elżbieta Jaworowicz pojawi się w swoim kultowym programie „Sprawa dla reportera” w nowej i raczej mocno niespodziewanej roli.

Śpiewająca Elżbieta Jaworowicz

Telewizyjna Jedynka pokaże specjalny odcinek w czwartek, 25 grudnia. Twórcy programu wracają w nim do dawnych bohaterów historii, które udało się nagłośnić i rozwiązać dzięki widzom. Zobaczymy również najnowszą, poruszającą historię mężczyzny samotnie wychowującego syna. TVP określa go jako „współczesnego świętego Józefa”, który dla ojcostwa zrezygnował z seminarium i kariery naukowej.

To wydanie „Sprawy dla reportera” będzie miało wyjątkowo uroczystą oprawę. W studiu pojawią się dziecięce zespoły muzyczne oraz młoda wokalistka Gracjana Górka. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi wykonają kolędy, które mają nadać programowi świąteczną atmosferę.

Największą niespodzianką będzie jednak występ Elżbiety Jaworowicz. Autorka programu, jak ustalił portal Wirtualnemedia.pl, zaśpiewa kolędę ze specjalną dedykacją dla widzów.

Świąteczne wydanie „Sprawa dla reportera”

„Sprawa dla reportera” pozostaje jednym z najdłużej emitowanych w Polsce formatów interwencyjnych. Autorski program Jaworowicz jest nadawany w TVP1 od 29 stycznia 1983 roku (z przerwami), a jego celem od lat pozostaje nagłaśnianie trudnych spraw społecznych i szukanie rozwiązań problemów, z którymi widzowie nie potrafią poradzić sobie samodzielnie.

Każdy odcinek składa się z części terenowej i segmentu studyjnego, w którym pojawiają się bohaterowie materiału oraz eksperci – prawnicy, społecznicy, psychologowie czy politycy. Program przez dekady uchodził za kultowy filar interwencyjnej publicystyki TVP, realnie pomagając wielu rodzinom i wskazując na patologie w instytucjach.

Jednocześnie „Sprawa dla reportera” wielokrotnie trafiała pod lupę krytyków i organów etycznych, które zwracały uwagę na tabloidyzację ludzkich dramatów, stronniczość czy kontrowersje związane z przedstawianiem bohaterów. Tegoroczne świąteczne wydanie wyemitowane zostanie w czwartek, 25 grudnia, o godz. 21.35.

