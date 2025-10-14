50 najlepszych brytyjskich seriali ostatnich 5 lat. Tych perełek możecie jeszcze nie znać

W ostatnich pięciu latach twórcy z Wielkiej Brytanii udowodnili, że nie tylko potrafią z powodzeniem wracać do sprawdzonych formuł, ale też zaskakiwać świeżością, rozmachem i tematyką. Mamy dla was wyjątkowe zestawienie 50 najlepszych seriali z Wysp, które zachwyciły widzów i krytyków na całym świecie.

W zestawieniu znalazły się tytuły z różnych gatunków – od mocnych kryminałów i thrillerów psychologicznych, po wzruszające dramaty obyczajowe, historie kostiumowe i błyskotliwe komedie. Nie zabrakło również seriali, które pokazują współczesną Wielką Brytanię w całej jej złożoności – z jej klasowymi podziałami, politycznymi napięciami i nowym społecznym językiem. Ostatnie pięć lat przyniosło też prawdziwy wysyp mini-seriali, które zdominowały dyskusję w sieci i zdobywały najważniejsze branżowe nagrody, szybko pnąc się na listach najlepszych produkcji na świecie ze swoich kategorii. Widzowie, także Polscy, pokochali surowy realizm produkcji BBC, które są coraz bardziej dostępne w naszym kraju, czy eksperymentalne tytuły z platform takich jak Netflix czy HBO Max.

50 brytyjskich seriali, które warto odkryć. Tych hitów mogliście jeszcze nie widzieć

„To miasto należy do nas”



Michael, wieloletni członek zorganizowanej przestępczości, zakochuje się w Dianie, co skłania go do przewartościowania swojego życia i zastanowienia nad przyszłością. Jego nowa miłość staje się zarówno motywacją, jak i potencjalnym zagrożeniem.



„Deadwater Fell”



Morderstwo pozornie idealnej rodziny wstrząsa lokalną społecznością.



„Portland Tower”



Detektyw Sarah Collins i jej partner detektyw Steve Bradshaw prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa posterunkowego Hadleya Matthewsa i 15-letniej uchodźczyni z Libii, Fary Mehenni. Wszystko wskazuje na to, że oboje skoczyli z dachu Portland Tower.



„The Good Mothers”



Oparta na faktach historia opowiada o życiu trzech kobiet, które odważyły się przeciwstawić mafii 'Ndrangheta: Denise – córka Lei Garofalo, Maria Concetta Cacciola i Giuseppina Pesce. Pomaga im prokurator Anna Colace, która zaraz po przybyciu do Kalabrii pokierowała się intuicją: aby pokonać klany 'Ndrangheta, musi skupić się na kobietach. To ryzykowna strategia, ponieważ 'Ndrangheta ma złą sławę i budzi postrach ze względu na swoją żelazną pięść i niezliczone podstępy. W serialu "The Good Mothers" podążamy za Denise, Giuseppiną i Marią Concettą w ich próbach wyzwolenia się od oprawców i współpracy z władzami.



„Zmokłe psy”



Oryginalna opowieść o miłości matki do córki, prawdziwych przyjaźniach oraz o potencjale blokowanym przez biedę i uprzedzenia.



„Kartoteka policyjna”



W sercu Londynu anonimowe zgłoszenie wciąga dwoje błyskotliwych śledczych – młodą kobietę u progu kariery i wpływowego mężczyznę zdeterminowanego bronić swojego dobrego imienia – w walkę o naprostowanie błędnie wymierzonej przed laty sprawiedliwości.



„W mroku cieni”



W 1975 mieszkańcy Yorkshire, miasta w północnej Anglii, rozpoczynają długą obławę na brutalnego seryjnego mordercę atakującego i terroryzującego młode kobiety.



„Skandal w brytyjskim stylu”



Sprawa rozwodowa księcia i księżnej Argyll (Paul Bettany i Claire Foy) stała się jednym z najgłośniejszych i najbrutalniejszych procesów sądowych XX wieku. Kiedy rozpoczął się szeroko relacjonowany przez media rozwód Margaret Campbell, księżnej Argyll, uważanej niegdyś za charyzmatyczną ikonę urody i stylu, arystokratka za sprawą licznych oskarżeń trafiła na czołówki gazet. Światło dziennie ujrzało także pewne zrobione Polaroidem zdjęcie, które prześladowało ją do końca życia. Oczerniana przez opinię publiczną, prasę i sędziów kobieta wykazywała się odwagą, trzymała głowę wysoko, zachowała godność i nie dawała się uciszyć.



„Lampart”



Lata 60. XIX wieku. W burzliwych czasach zjednoczenia Włoch sycylijski książę próbuje sobie poradzić ze stopniową utratą rodzinnych wpływów i nadciągającą rewolucyjną zmianą.



„Tysiąc ciosów”



Serial inspirowany prawdziwą historią osób walczących o przetrwanie w brutalnym londyńskim East Endzie lat 80. XIX wieku. Ezechiasz Moscow i Alec Munroe, najlepsi przyjaciele z Jamajki, zostają wciągnięci w przestępcze podziemia lokalnej sceny boksu. Kiedy Ezechiasz zdobywa majątek i popularność dzięki swoim zdolnościom pięściarskim, przyciąga uwagę Królowej Czterdziestu Słonic, Mary Carr. Owiana złą sławą kobieta zaczyna wykorzystywać jego talenty dla własnych przestępczych korzyści. Tymczasem groźny samozwańczy władca bokserskiego świata East Endu, Cukier Goodson, postanawia zniszczyć Ezechiasza. Konflikt między nimi wybucha, gdy ambicje Moscowa, aby podbić ring na West Endzie, zagrażają wszystkiemu, co zbudował Goodson. Dochodzi do starcia starego świata z nowym.



„Szpieg wśród przyjaciół”



Prawdziwa historia Nicholasa Elliotta i Kim Philby, dwóch brytyjskich szpiegów i przyjaciół. Zdrada i ucieczka Philby'ego do Rosji po ujawnieniu go jako sowieckiego podwójnego agenta spowodowała ogromny kryzys w brytyjskim i amerykańskim wywiadzie.



„Mały topór”



Osobiste historie przedstawicieli karaibskiej społeczności, której życie w Londynie zostało ukształtowane przez własną siłę woli, pomimo szerzącego się rasizmu i dyskryminacji.



„Ród Guinessów”



Dublin, 1868 rok. Patriarcha rodu Guinnessów nie żyje, a jego czworo dzieci – z których każde skrywa swój mroczny sekret – bierze los browaru w swoje ręce.



„Diabelska godzina”



W tym trzymającym w napięciu sześcioodcinkowym thrillerze psychologicznym występują Peter Capaldi i Jessica Raine. Lucy budzi się każdej nocy dokładnie o 3.33. Od dłuższego czasu nic w jej życiu nie ma sensu. Ale odpowiedzi znajdują się na końcu pewnego śladu prowadzącego do brutalnych morderstw.



„Toksyczne miasto”



Gdy w Corby na świat przychodzą kolejne dzieci z wadami wrodzonymi, ich matki decydują się rozpocząć batalię w celu ukarania winnych sytuacji. Serial oparty na faktach.



„Ocet jabłkowy”



Dwie kobiety promują naturalne metody leczenia śmiertelnych chorób, prezentując swoje życie światu. Jednak mniej lub bardziej świadomie wprowadzają wszystkich w błąd.



„Punkt wrzenia”



W nowo otwartej knajpie "Point North" piętrzą się problemy. Carly chce uspokoić chaos w kuchni i zapanować nad swoim życiem prywatnym.



„Czas”



Więzień, którego trawi poczucie winy i oficer stojący przed niemożliwym wyborem. Trzymająca w napięciu historia o karze i zasadach.



„Anatomia skandalu”



Wygodne życie żony wpływowego polityka zbacza z torów, kiedy na jaw wychodzi skandaliczna tajemnica i jej mąż zostaje oskarżony o szokujące przestępstwo.



„Ogrodnicy”



Oparty na prawdziwych wydarzeniach serial przedstawia niezwykłą historię miłości Susan i Christophera Edwardsów, pozornie zwykłej brytyjskiej pary. Oboje stają się głównymi podejrzanymi w sprawie o morderstwo, kiedy policja odkrywa dwa ciała zakopane w ogrodzie ich domu w Nottingham.



„Angielka”



Drogi Eliego Whippa, emerytowanego zwiadowcy i członka plemienia Pawnee, krzyżują się z Cornelią Locke, Angielką pragnącą zemścić się na człowieku, który jej zdaniem odpowiedzialny jest za śmierć jej dziecka.



„Dyplomatka”



Kate Wyler jest nową ambasadorką USA w Wielkiej Brytanii. Miała lecieć do Afganistanu, bo świetnie radzi sobie w sytuacjach kryzysowych, jednak w zabytkowym domu wychodzi jej to słabiej. Wojna wisi na włosku na jednym kontynencie, a kipi na innym. Kate przyjdzie zażegnywać międzynarodowe kryzysy, zawierać strategiczne sojusze w Londynie i przystosowywać się do bycia w centrum wydarzeń, jednocześnie próbując ocalić małżeństwo z dyplomatą i gwiazdą polityki, Halem Wylerem.



„Gangi Londynu”



Przez dwadzieścia lat Finn Wallace był królem londyńskiego podziemia. Kiedy zostaje zamordowany, miasto staje w ogniu. Podczas gdy jego syn próbuje odnaleźć osoby odpowiedzialne za zamach, pośród przestępczych frakcji trwa walka o wpływy.



„Dzień trzeci”



Sam, mieszkaniec Londynu zmagający się z traumą, pewnego dnia znajduje w lesie tajemniczą dziewczynę i postanawia odwieźć ją do jej domu na niepokojącej wyspie Osea.



„Kaos”



Gdy Olimpem wstrząsają kłótnie, a potężny Zeus popada w paranoję, troje śmiertelników odkrywa, że ich przeznaczeniem jest odmienić przyszłość ludzi.



„Mogę cię zniszczyć”



Arabella Essiuedu jest beztroską, zabieganą i stroniącą od zobowiązań młodą kobietą, która ma na swoim koncie kilka tekstów cieszących się dużą popularnością w sieci. Dzięki nim została uznana za „głos swojego pokolenia”, ma własnego agenta, dostała zaliczkę na napisanie książki i żyje pod ciągłą presją. Po tym jak pewnego wieczoru staje się ofiarą napaści seksualnej w klubie nocnym, jej życie zmienia się bezpowrotnie. Arabella zmuszona jest przewartościować całe swoje życie - swoją karierę zawodową, relacje z przyjaciółmi, a nawet z rodziną. Kobieta próbuje uporać się z trudnymi doświadczeniami i zaczyna powoli poznawać samą siebie.



„Już mnie nie oszukasz”



Gdy była żołnierka Maya zauważa swojego zamordowanego męża na kamerze elektronicznej niani, odkrywa morderczy spisek powiązany ze swoją przeszłością.



„Lockerbie: W poszukiwaniu prawdy”



Katastrofa lotu Pan Am 103 z 21 grudnia 1988 roku, w której zginęło 259 pasażerów i 11 mieszkańców Lockerbie. Dr Jim Swire, po stracie córki, walczy o prawdę i sprawiedliwość, odkrywając mroczne aspekty systemu.



„Na wodach północy”



Patrick Sumner chce uciec przed swoją przeszłością i wyrusza w niebezpieczną podróż do Arktyki, podczas której jego ścieżki skrzyżują się z brutalnym harpunnikiem Henrym Draxem.



„Des”



Opowieść o seryjnym mordercy, który przez pięć lat bezkarnie zabijał w swoim mieszkaniu chłopców i młodych mężczyzn.



„Jeden dzień”



Emma i Dexter spędzają razem noc po rozdaniu dyplomów i ich drogi się rozchodzą, ale ich losy nadal pozostają ze sobą związane.



„Problem trzech ciał”



Piątka genialnych przyjaciół dokonuje przełomowych odkryć na przestrzeni lat. Rozwikływanie praw nauki prowadzi w końcu do wykrycia śmiertelnego zagrożenia.



„Ciała”



Czworo detektywów. Cztery osie czasu. Jedna ofiara. Aby ocalić przyszłość Wielkiej Brytanii, muszą najpierw rozwiązać sprawę morderstwa, które zmieniło bieg historii.



„Wąż”



Charles Sobhraj, seryjny morderca o pseudonimie Bikini Killer, atakuje zachodnich turystów odwiedzających w latach 70. ubiegłego wieku Azję Południowo-Wschodnią.



„Dept. Q”



Arogancki, ale błyskotliwy policjant staje na czele nowego wydziału policji, gdzie kieruje zespołem odszczepieńców, rozwiązujących niewyjaśnione sprawy Edynburga.



„Dzień Szakala”



Szakal, niezrównany i nieuchwytny płatny morderca, spotyka nareszcie godnego siebie przeciwnika w osobie nieustępliwego oficera brytyjskiego wywiadu, która rusza za nim w pościg po całej Europie.



„Sprostowanie”



Gdy przy łóżku dziennikarki, która zbudowała swoją karierę na ujawnianiu występków, pojawia się intrygująca powieść, kobieta z przerażeniem odkrywa, że jest kluczową postacią dawnej historii, która ujawnia jej najmroczniejszy sekret.



„Wielka”



Kobieta mieszkająca w wiejskiej Austrii w XVII wieku zmuszona jest wybierać między własnym szczęściem, a przyszłością Rosji.



„Kulawe konie”



Ten zabawny serial szpiegowski opowiada o dysfunkcyjnej grupie agentów MI5 i ich odrażającym szefie, słynącym ze złej sławy Jacksonie Lambie. Wspólnie próbują bronić Anglii przed wrogimi siłami, poruszając się w świecie szpiegowskich sztuczek.



„Co kryją jej oczy”



Samotna matka romansuje ze swoim szefem psychiatrą i zaprzyjaźnia się z jego tajemniczą żoną. Jaki będzie finał tej niebezpiecznej gry?



„Dżentelmeni”



Kiedy arystokrata Eddie dziedziczy rodzinną posiadłość, odkrywa, że ​​jest ona siedzibą narkotykowego imperium, a jego właściciele nigdzie się nie wybierają.



„Ted Lasso”



Trener amerykańskiego futbolu Ted Lasso przenosi się do Anglii, by objąć pieczę nad drużyną piłki nożnej. Czy brak doświadczenia i nieprzychylne środowisko przeszkodzą mu w pokazaniu graczom legendarnego Stylu Teda Lasso?



„Normalni ludzie”



Marianne i Connell, pochodzący z różnych środowisk, ale z tego samego małego miasteczka w Irlandii, wplątują się w romans.



„Dojrzewanie”



Trzynastolatek zostaje oskarżony o morderstwo koleżanki z klasy. Jego rodzina, terapeutka i prowadzący sprawę detektyw zadają sobie pytanie o to, co naprawdę się stało.



„Reniferek”



Serial na podstawie wielokrotnie nagradzanego spektaklu w konwencji teatru jednego aktora, który był hitem festiwalu Edinburgh Fringe, opowiada o wypaczonej relacji komika Donny'ego Dunna (Richard Gadd) z jego prześladowczynią i o tym, jak ta relacja wpływa na niego, gdy musi stawić czoła głęboko skrywanej traumie.



„Zbrodnia w White House Farm”



Sierpień 1985 roku. Gospodarstwo na odludziu. Ktoś uśmiercił członków trzypokoleniowej rodziny Bamberów. W kręgu podejrzeń znajduje się córka, u której stwierdzono chorobę psychiczną. Jeden z detektywów nadal jednak drąży sprawę. Wypływają nowe dowody i pojawia się nowy oskarżony. Kto zatem stoi za zbrodnią na farmie?



„Hollington Drive”



Smutek ogarnia Hollington Drive, gdy 10-letni Alex Boyd znika, a siostry Theresa i Helen walczą o utrzymanie swojego życia i rodziny.



„Miss Austen”



Emocjonująca opowieść o Cassandrze Austen, siostrze Jane, która przez całe życie żyła w jej cieniu. Po śmierci Jane, w 1830 roku, Cassandra odwiedza przyjaciółkę Isabellę, by pomóc jej po stracie ojca, ale w rzeczywistości szuka listów, które mogą zniszczyć reputację Jane. Odkrywając je, przenosi się w przeszłość, gdzie wspomnienia o młodszej siostrze i ich życiu pełnym pasji, nadziei i rozczarowań, pomagają jej zrozumieć własne poświęcenia.



„Grace”



Dramat opowiadający historię detektywa nadinspektora Roya Grace’a, ciężko pracującego policjanta, który oddał życie swojej pracy.



„Będzie bolało”



Adam to lekarz stażysta, który dopiero zaczyna piąć się po szpitalnej herarchii. Jest równocześnie wystarczająco „młody” by pracować w najgorszych godzinach i wystarczająco „stary” by brać na siebie odpowiedzialność za pacjentów.Czytaj też:

