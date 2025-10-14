Brytyjski serial roku? „Zaskakuje zwrotem akcji” i za 2 dni obejrzymy go w Polsce

W serialu „Pomost” („The Jetty”) Jenna Coleman („Królowa Wiktoria”, „Doktor Who”) wciela się w rolę detektywki Ember Manning rozpracowującej serię niepokojących zdarzeń w rodzinnym mieście. To zmusza ją do przewartościowania wszystkiego, co sądziła o swoim życiu oraz nowego spojrzenia na miejsce, które od zawsze uważała za dom.

Nowy brytyjski kryminał „Pomost”. Pierwsze recenzje mówią same za siebie

Jenna Coleman, jako detektywka Ember Manning, rozpracowujące serię niepokojących zdarzeń w położonym nad jeziorem rodzinnym mieście. Czy pożar hangaru na łodzi, śmierć zuchwałej dziennikarki badającej kulisy sprawy zaginięcia kobiety oraz nielegalny związek dwudziestokilkulatka z dwiema nieletnimi dziewczynami mogą być ze sobą powiązane? W bezkompromisowym poszukiwaniu wspólnego mianownika Ember zbliża się do bolesnej prawdy, która grozi zawaleniem fundamentów jej własnego życia. Musi na nowo odkryć swoją przeszłość, zrozumieć zagmatwaną teraźniejszość oraz poznać prawdziwe oblicze miasta, które od lat uważa za swój dom. Pomost to zarówno opowieść o dorastaniu, jak i thriller kryminalny, który w czasach po #MeToo porusza ważne tematy, takie jak tożsamość, pamięć oraz etyka w relacjach seksualnych.

Serial „Pomost” przyciągnął już uwagę widzów i krytyków w Wielkiej Brytanii i USA. Jak recenzował „The Guardian”: „Jenna Coleman błyszczy w znakomitym thrillerze, który z czasem przeradza się w mroczną, ironiczną i poruszającą opowieść o tym, jak kobiety poruszają się w męskim świecie. […] To zaskakująco uważna medytacja nad tym, co znaczy być kobietą w świecie przesiąkniętym przemocą ze strony mężczyzn – w jej niezliczonych, często niedostrzegalnych formach”. Jak napisał „The Times”: „»Pomost« to poruszający thriller doby #MeToo, który zaskakuje zwrotem akcji”.

Nowy brytyjski serial kryminalny. Gdzie oglądać?

Premiera serialu kryminalnego „Pomost” będzie miała miejsce w BBC First w czwartek, 16 października o godz. 21:00. Kolejne premiery odcinków będą emitowane w co czwartek o godz. 21:00, a powtórki w soboty o godz. 22:05. Każdy odcinek trafi również do serwisu BBC Player godzinę po rozpoczęciu emisji w BBC First.

Serial „Pomost” będzie pokazywany w ramach codziennego kryminalnego pasma nadawanego w BBC First o godz. 21:00. Aktualnie w tym paśmie emitowane są seriale: „My Life is Murder” (poniedziałki, wtorki), „Sherwood” (środy), „Śmierć z dala od palm” (piątki), „Bergerac” (soboty) oraz „Zbrodnie w Prowansji” (niedziele).

