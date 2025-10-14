Quiz z tego, co kochają Polacy. 10/20 to już mistrzostwo!

Najlepsze, kultowe, ponadczasowe. Polacy często wracają do swoich ulubionych seriali, filmów czy muzyki. Zadajemy w tym quizie pytania tylko o największe fenomeny. Sprawdź, ile wiesz!
Od „Czterech pancernych” po „Ranczo”, od Edyty Górniak po Budkę Suflera – Polacy mają swoje nieśmiertelne hity. Ten quiz sprawdzi, jak dobrze znasz naszą filmową, serialową i muzyczną klasykę – zarówno tę sprzed lat, jak i tę, którą cieszyliśmy się niedawno. Jeśli zdobędziesz więcej niż 10 punktów, możesz śmiało nazywać się ekspertem!
Quiz z tego, co kochają Polacy. 10/20 to już osiągnięcie!Odpowiedz na 1 pytanie z 20 Jakub „Kusy”, Michałowa czy Czerepach, to bohaterowie polskiego serialu:
- M jak miłość
- Ranczo
Źródło: WPROST.pl