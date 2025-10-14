Quiz z tego, co kochają Polacy. 10/20 to już mistrzostwo!
Seriale

„Miodowe lata”
„Miodowe lata” Źródło: Studio A
Najlepsze, kultowe, ponadczasowe. Polacy często wracają do swoich ulubionych seriali, filmów czy muzyki. Zadajemy w tym quizie pytania tylko o największe fenomeny. Sprawdź, ile wiesz!

Od „Czterech pancernych” po „Ranczo”, od Edyty Górniak po Budkę Suflera – Polacy mają swoje nieśmiertelne hity. Ten quiz sprawdzi, jak dobrze znasz naszą filmową, serialową i muzyczną klasykę – zarówno tę sprzed lat, jak i tę, którą cieszyliśmy się niedawno. Jeśli zdobędziesz więcej niż 10 punktów, możesz śmiało nazywać się ekspertem!

Quiz z tego, co kochają Polacy. 10/20 to już osiągnięcie!

Odpowiedz na 1 pytanie z 20 Jakub „Kusy”, Michałowa czy Czerepach, to bohaterowie polskiego serialu:
  • M jak miłość
  • Ranczo

