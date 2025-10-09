„Pierwsza miłość”. Kinga odkryje zdradę Janka?

W dzisiejszym odcinku „Pierwszej miłości” widzowie będą świadkami długo wyczekiwanej konfrontacji Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) z Lilką (Sylwia Sokołowska). Czy wyjdzie na jaw skrywana dotąd prawda o zdradzie Janka (Maciej Mikołaczyk)?

„Pierwsza miłość” – serial, który nie traci popularności

Emitowana od 2004 roku „Pierwsza miłość” od dwóch dekad przyciąga przed ekrany miliony widzów. Akcja serialu rozgrywa się głównie we Wrocławiu i skupia na życiu bohaterów, którzy zmagają się z codziennymi problemami, miłosnymi rozterkami i dramatycznymi wyborami.

Produkcja wyróżnia się różnych gatunków – od serialu obyczajowego i komedii, przez romans, aż po wątki sensacyjne. To właśnie ta różnorodność sprawia, że serial wciąż utrzymuje status jednego z najpopularniejszych tytułów polskiej telewizji.

Prawda, która może zburzyć małżeństwo

Od miesięcy Janek żyje w kłamstwie, nie potrafiąc wyznać ukochanej żonie, że ma córkę z Lilką. Ukrywanie tego sekretu doprowadziło go do poważnego kryzysu zdrowotnego – mężczyzna przeszedł zawał. W dzisiejszym odcinku sytuacja wymyka się spod kontroli. Lilka wściekła, że Janek nie dotrzymał słowa i zostawił ich dziecko pod opieką niani z agencji, rusza do kliniki, by go odwiedzić. Nie spodziewa się jednak, że właśnie tam spotka Kingę.

Czy to moment, w którym Kinga dowie się o zdradzie i o tym, że jej mąż ma drugie dziecko? Scenarzyści zapowiadają, że ta scena będzie jedną z najbardziej emocjonujących w ostatnich tygodniach. Czy Kinga pozna całą prawdę? Odpowiedź poznamy już dziś wieczorem. Nowe odcinki „Pierwszej miłości” emitowane są od poniedziałku do piątku o godzinie 18.00 w Polsacie.

Czytaj też:

Polsat potwierdza. Wiadomo, gdzie będziemy się bawić w SylwestraCzytaj też:

Szok. Nie zgadniecie, z kim przyszedł do „Randki w ciemno”