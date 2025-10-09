Polsat potwierdza. Wiadomo, gdzie będziemy się bawić w Sylwestra

To już jest pewne. Telewizja Polsat i miasto Toruń po raz kolejny połączą siły, by wspólnie pożegnać stary rok i przywitać nowy.

Rekordowa liczba gwiazd i muzyczna podróż przez dekady

Stacja potwierdziła, że koncert sylwestrowy odbędzie się w samym sercu toruńskiej starówki, a wydarzenie ma być jeszcze większe i bardziej efektowne niż poprzednio. Jak zapowiada Polsat, tegoroczna edycja „Sylwestrowej Mocy Przebojów” będzie prawdziwym muzycznym maratonem. Na scenie w Toruniu ma wystąpić rekordowa liczba artystów – największe nazwiska polskiej estrady, zarówno weterani sceny, jak i gwiazdy młodego pokolenia.

„Na toruńskiej scenie zobaczymy najgorętsze nazwiska polskiej estrady. Będą jubileusze i wielkie powroty, wybrzmią największe hity – zarówno mijającego roku, jak i wszech czasów. Zabierzemy widzów i publiczność na toruńskim rynku w podróż przez różne gatunki muzyczne – od rytmów latynoskich, po najbardziej przebojowy pop i nuty z rockowym pazurem. A wszystko w wykonaniu prawdziwych gigantów!” – zapowiada stacja w komunikacie.

Scena ponownie stanie na tle zabytkowych kamienic wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Organizatorzy zapewniają, że tegoroczna oprawa świetlna i multimedialna dorówna największym europejskim widowiskom plenerowym.

Sylwester Polsatu w Toruniu

Dla Polsatu będzie to drugi z rzędu sylwester w Toruniu. Po ośmiu latach spędzonych na Śląsku stacja przeniosła swoje widowisko do miasta Kopernika, które szybko zyskało miano nowej sylwestrowej stolicy. Współorganizatorem imprezy, obok miasta, pozostają władze województwa kujawsko-pomorskiego.

Ubiegłoroczny koncert przyciągnął na Rynek Staromiejski około 9,5 tys. osób, a w otoczeniu wydarzenia bawiło się łącznie blisko 18 tys. uczestników. W telewizji widowisko oglądało średnio 3,7 mln widzów, co uczyniło je najchętniej oglądaną sylwestrową transmisją w Polsce.

TVP i Republika też się szykują do Sylwestra

Podczas gdy Polsat szykuje powrót do Torunia, konkurencja również nie pozostaje w tyle. TVP 2 zaplanowała „Sylwestra z Dwójką” w Katowicach, a Telewizja Republika rozważa ponowną organizację swojego „Wystrzałowego Sylwestra” w Chełmie.

W zeszłym roku impreza Polsatu zdeklasowała rywali – „Sylwester z Dwójką” przyciągnął średnio 2,2 mln widzów w TVP 2 oraz 494 tys. w TVP Polonia, natomiast koncert Republiki w Chełmie oglądało 1,34 mln osób. TVN, podobnie jak w poprzednich latach, nie planuje transmitować własnego sylwestrowego show.

Czytaj też:

Szok. Nie zgadniecie, z kim przyszedł do „Randki w ciemno”Czytaj też:

Widzowie w szoku po „Tańcu z gwiazdami”. „Niesprawiedliwe”