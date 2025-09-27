Nie tylko „Wednesday”. 10 najlepszych seriali supernatural na Netflix

Niepojęte i straszne – to właśnie coś, co od lata przyciąga widzów do ekranów. Netflix ma w swojej bibliotece prawdziwe perełki, które łączą grozę, dramat i komedię w najlepszym wydaniu.

Zjawiska paranormalne w serialach

Zestawienie seriali, które każdy fan zjawisk paranormalnych powinien znać, przygotował serwis "What's on Netflix” i są w nim naprawdę mocne tytuły. Jeżeli jeszcze jakiegoś nie widziałeś, koniecznie łap za pilota i nadrabiaj zaległości. W przeciwnym razie — warto je sobie powtórzyć, bo to idealna propozycja na długie, mroczne jesienne wieczory.

Na liście znalazły się wielkie przeboje platformy, takie jak „Wednesday”, czy „Stranger Things”, ale nie brakuje mniej znanych, za to na pewno wartych obejrzenia tytułów. Wśród nich m.in. serial o detektywach z zaświatów, mroczna historia wiedźmy, opowieści o nawiedzonych domach zamieszkiwanych przez mniej lub bardziej krwiożercze duchy i zjawy. Mamy też księdza z piekła rodem i klasykę gotyckiego horroru, a także rozgrywający się współcześnie serial na pograniczu dreszczowca i klasycznego kryminału.

Nie zabrakło dokumentalnego projektu, w którym zwykli ludzie opowiadają o własnych spotkaniach z siłami nadprzyrodzonymi. Ich historie zilustrowane są tak przerażającymi rekonstrukcjami, że niejeden fabularny horror wydaje się przy nich familijną opowiastką.

Przebojowe, bo... lubimy się bać

Mrok, szepty z zaświatów i niewyjaśnione zjawiska od zawsze działały na naszą wyobraźnię. Choć boimy się duchów, demonów czy klątw z wypiekami na twarzy włączamy kolejne odcinki seriali o tematyce paranormalnej. Strach w bezpiecznych warunkach – przed telewizorem czy laptopem – daje dreszczyk emocji, którego na co dzień nam brakuje. To właśnie ten koktajl lęku i fascynacji sprawia, że takie produkcje od lat biją rekordy popularności.

Nie bez powodu mówi się, że lubimy się bać, ale tylko wtedy, gdy mamy kontrolę nad sytuacją. Serialowe opowieści o duchach i niewidzialnych mocach pozwalają nam przeżyć intensywne emocje bez realnego zagrożenia. Do tego dochodzi ciekawość nieznanego – świat zjawisk nadprzyrodzonych kusi tajemnicą, której nauka często nie potrafi wyjaśnić. Nic dziwnego, że produkcje z pogranicza horroru i thrillera stały się jednym z najchętniej wybieranych gatunków na platformach streamingowych.

Top 10 seriali o zjawiskach nadprzyrodzonych na Netflix

„Martwi detektywi”



Spin-off „Sandmana” to opowieść o dwóch zmarłych chłopakach, którzy zamiast odejść w zaświaty, zostają na ziemi, by rozwiązywać nadprzyrodzone zagadki. Edwin (George Rexstrew) i Charles (Jayden Revri) balansują między światem duchów a światem ludzi, wplątując się w coraz dziwniejsze przygody. Choć serial został anulowany po jednym sezonie, zebrał dobre recenzje i ma status kultowej ciekawostki.



„Chilling Adventures of Sabrina”



Ta wersja „Sabriny” nie ma nic wspólnego z lekką, komediową opowieścią z lat 90. Netflix przedstawił historię nastoletniej pół-wiedźmy, pół-śmiertelniczki w dużo mroczniejszym wydaniu. Sabrina Spellman musi pogodzić zwyczajne życie z niebezpiecznym światem magii i zagrożeniami, które czyhają na jej rodzinę. Cztery sezony pełne okultyzmu i czarów to gratka dla fanów klimatu dark fantasy.



„Locke & Key”



Na podstawie komiksu Joego Hilla powstała niezwykła opowieść o rodzinie, która wprowadza się do tajemniczego domu. Keyhouse kryje w sobie klucze dające magiczne moce – od otwierania umysłów, po podróże w czasie i zamianę w ducha. Choć nie jest to horror pełną gębą, nie brakuje tu złowrogiej atmosfery i demonicznych przeciwników. Serial ma trzy sezony.



"Paranormalne doświadczenia"



„Haunted” to dokumentalny projekt Netfliksa, w którym zwykli ludzie opowiadają o własnych spotkaniach z siłami nadprzyrodzonymi. Ich historie zilustrowane są przerażającymi rekonstrukcjami. Każdy odcinek trwa zaledwie kilkadziesiąt minut, a w pamięci szczególnie zostają takie epizody jak „Cult of Torture” czy „Ward of Evil”. To pozycja obowiązkowa dla fanów prawdziwych dreszczowców.



„Zagłada domu Usherów”



Mike Flanagan wziął na warsztat twórczość Edgara Allana Poe i stworzył gotycki horror, który mrozi krew w żyłach. Historia rodzeństwa Usherów, stojących na czele farmaceutycznego imperium, zamienia się w koszmar, gdy ich spadkobiercy zaczynają ginąć w tajemniczych okolicznościach. W tle kryją się mroczne sekrety i złowrogie moce.



„Dark”



Niemiecki serial, który stał się międzynarodowym hitem. Zniknięcie chłopca w miasteczku Winden uruchamia spiralę wydarzeń związanych z podróżami w czasie. Fabuła skacze między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, odsłaniając coraz bardziej skomplikowaną układankę. „Dark” to mistrzowskie połączenie thrillera i science fiction z elementami grozy.



„Nawiedzony dom na wzgórzu”



Uznawany za jeden z najlepszych horrorów Netfliksa. Historia rodziny Crain, która dorastała w upiornym domu, to przejmujące studium traumy i strachu. Wspomnienia z dzieciństwa przeplatają się tu z teraźniejszością, tworząc przerażającą opowieść. Serial doczekał się kontynuacji w postaci „Nawiedzonego dworu w Bly”.



„Nocna msza”



Siedmioodcinkowy horror Flanagana to historia o odizolowanej wyspie, gdzie nowy ksiądz zapewnia mieszkańcom cuda i coś znacznie bardziej niepokojącego. Religijny klimat przeplata się z nadprzyrodzonym horrorem, który rozwija się powoli, by w finale porazić. To serial dla widzów o mocnych nerwach.



„Wednesday”



Jenna Ortega w roli Wednesday Addams to gwarancja sukcesu. Akcja rozgrywa się w gotyckiej Akademii Nevermore, gdzie młoda bohaterka rozwija swoje paranormalne moce i rozwiązuje mroczne zagadki. Serial pełen wilkołaków, syren i rytuałów okazał się jednym z największych hitów Netfliksa.



„Stranger Things”



To już klasyka platformy – nostalgiczny powrót do lat 80., przeplatany grozą i przygodą. Gdy w Hawkins ginie chłopiec, jego przyjaciele odkrywają istnienie równoległego świata Upside Down, pełnego potworów i mrocznych tajemnic. „Stranger Things” to najgłośniejszy serial Netflixa, który doczeka się finałowego sezonu.Czytaj też:

