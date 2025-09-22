Nowa komedia romantyczna rozbiła bank Netfliksa. W niecałą dobę

Mamy nowy hit Netflixa. Turecka komedia romantyczna numerem 1 w Polsce.

„Może tak, może nie” numerem 1 w Polsce

Nie minęła doba od premiery, a nowa turecka komedia romantyczna „Może tak, może nie” szturmem wdarła się na szczyt polskiego Netflixa. Widzowie od razu pokochali historię, w której oświadczyny rodzą wielkie wątpliwości, a spokojne dotąd życie bohaterki zamienia się w prawdziwy rollercoaster emocji.

Film opowiada o losach Mavi, architektki z Hamburga, która planuje ślub ze swoim wieloletnim partnerem Canem. Wszystko zmienia się w chwili, gdy dowiaduje się, że jej biologiczna rodzina to wpływowy i konserwatywny ród z Turcji. Nagle między Hamburgiem a Stambułem kobieta musi nie tylko odnaleźć swoje korzenie, ale też wybrać między dwoma mężczyznami i dwoma światami.

Pod presją tradycji i rodzinnych oczekiwań Mavi staje przed konfliktem tożsamości – niezależność kontra obowiązek, miłość kontra fascynacja nową rzeczywistością. W tle pojawia się Kent, charyzmatyczny przedstawiciel tureckiej dynastii, który burzy jej dotychczasowy spokój i stawia przed najtrudniejszymi wyborami.

Netflix ma nowy hit

„Może tak, może nie” to połączenie komedii romantycznej z dramatem obyczajowym. Twórcy bawią, wzruszają, ale też zmuszają do refleksji nad tym, jak skomplikowane potrafią być decyzje serca. Film miał premierę na Netflixie 19 września 2025 roku. W roli głównej występuje Beritan Baclı jako Mavi, której kreacja jest pierwszym dużym projektem w międzynarodowej skali. Partnerują jej Sinan Güleç w roli Cana oraz Serkan Çayoğlu jako intrygujący Kent.

Produkcji rodem z Turcji wystarczyła zaledwie doba, żeby obalić dotychczasową królową, również komedię romantyczną „Nie ten Paryż” zadebiutowała 12 września 2025 roku i w ekspresowym tempie wskoczyła na pierwsze miejsce listy najchętniej oglądanych tytułów.

