Gorące kryminały i thrillery w TV. Jeden to hit premium!

Niemal każdy z kanałów ma w swojej ofercie to, co widzowie kochają najbardziej — emocjonujące i pasjonujące kryminały i trhillery. Także Antena HD nie zwalnia tempa i tej jesieni szykuje prawdziwą ofensywę programową. Oto największe serialowe hity jesieni.

„Morderstwa w Paryżu”

Wieczory w Antenie HD należeć będą do kryminałów. Od poniedziałku do czwartku o godz. 20.00 oraz w niedzielne wieczory stacja pokaże „Morderstwa w Paryżu”. To francuska produkcja z profilerką Chloé Saint-Laurent i komisarzem Matthieu Péracem, którzy – choć różni w podejściu do pracy – wspólnie rozwiązują najbardziej zagadkowe sprawy. Serial od lat cieszy się popularnością w Europie i przyciąga widzów połączeniem intrygi, zwrotów akcji i wątków obyczajowych.

„Astrid i Raphaëlle”

Tuż po nim, od poniedziałku do piątku i w sobotnie wieczory o tej samej porze, na ekranie pojawią się „Astrid i Raphaëlle – kryminalne geniuszki”. Serial opiera się na duecie kontrastowych bohaterek: Astrid, archiwistki w spektrum autyzmu z fenomenalną pamięcią, oraz Raphaëlle, impulsywnej policjantki działającej intuicyjnie. Produkcja naturalnie pokazuje neuroróżnorodność i udowadnia, że każdy sposób myślenia ma swoją siłę. Sezon piąty zapowiedziano na zimę.

„Klątwa Wyspy Dębów”

Popołudniami Antena HD zabierze widzów w podróż pełną zagadek i niebezpieczeństw. „Klątwa Wyspy Dębów” to serial dokumentalno-przygodowy o braciach Lagina, którzy od lat badają tajemnicze miejsce obrosłe legendą skarbu i klątwy, sięgającą XVIII wieku. Emisja od poniedziałku do piątku o godz. 15.30, a powtórki w soboty rano.

„Młody Papież”

Na koniec – mocny akcent premium. W październiku w ramówce zadebiutuje głośny „Młody Papież” z Jude’em Lawem w roli charyzmatycznego Piusa XIII. Partnerują mu Diane Keaton i Silvio Orlando. To opowieść o władzy, wierze i mediach, która zdobyła uznanie widzów na całym świecie. Antena HD pokaże ją po raz pierwszy w otwartej telewizji – w czwartki o godz. 22.10.

