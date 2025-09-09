Od duchów po psychopatycznych morderców – najstraszniejsze seriale na Netflix i HBO Max

W epoce platform streamingowych serialowe opowieści grozy przeżywają swój złoty czas. Netflix i HBO Max regularnie sięgają po mroczne historie – od klasycznych opowieści o duchach i demonach, po nowoczesne thrillery psychologiczne i krwawe slashery. W przeciwieństwie do filmów, seriale dają twórcom możliwość powolnego budowania napięcia, pogłębiania bohaterów i snucia fabuły, która stopniowo zaciska pętlę, nie pozwalając widzowi oderwać wzroku od ekranu.

Na Netfliksie znajdziemy zarówno produkcje, które już przeszły do historii gatunku, jak i świeże tytuły, zaskakujące klimatem. „Nawiedzony dom na wzgórzu” czy „Nocna msza” udowodniły, że horror może być nie tylko straszny, ale też pięknie opowiedziany i emocjonalnie poruszający. Z kolei HBO Max oferuje mocniejsze, często bardziej brutalne serie, w których realizm miesza się z makabrą, a atmosfera przywodzi na myśl najlepsze filmowe thrillery.

W zestawieniu znajdziesz zarówno klasyczne straszaki, jak i ambitne produkcje balansujące między horrorem a dramatem psychologicznym. Jeśli więc szukasz czegoś, co przyprawi cię o gęsią skórkę, podniesie ciśnienie i sprawi, że przed snem dwa razy sprawdzisz, czy drzwi są zamknięte – oto najlepsze seriale grozy dostępne teraz na Netflix i HBO Max.

Netflix i HBO Max dla odważnych – lista najlepszych serialowych horrorów

„Nie wracaj do domu”



Matka musi się skonfrontować z mrocznymi sekretami z przeszłości, gdy jej córka w tajemniczy sposób znika po przeprowadzce do starej i upiornej posiadłości rodzinnej.



„Potwór z Gyeongseongu”



Gyeongseong, rok 1945. W mrocznym okresie historii Seulu pod rządami kolonialnymi młody przedsiębiorca i piękna detektyw walczą z potworem zrodzonym z ludzkiej chciwości.



„Klub północny”



Śmiertelnie chorzy nastolatkowe z hospicjum zawierają mrożący krew w żyłach pakt - pierwsza osoba, która odejdzie, ma dać pozostałym jakiś znak z drugiej strony.



„30 srebrników”



Ksiądz Vergara uciekając przed swoją przeszłością, szuka schronienia w ramionach Diabła, który wymusza na nim odnalezienie skarbu: jednego z 30 srebrników, za które Judasz zdradził Jezusa Chrystusa.



„Kraina Lovecrafta”



Lata 50. XX wieku. Młody Afroamerykanin przemierza Stany Zjednoczone w poszukiwaniu zaginionego ojca.



„Kingdom”



Zmarły król wraca do żywych i po świecie roznosi się tajemnicza choroba. Odważny książę musi teraz stawić czoła nowym wrogom, aby pokonać zło i uratować swój lud.



„Mgła”



Mieszkańcy miasteczka stawiają czoła zagrożeniom powstałym w wyniku pojawienia się tajemniczej mgły.



„Santa Clarita Diet”



Życie przeciętnej pary agentów nieruchomości ulega zmianie, gdy żona przemienia się w zombie.



„Archiwum 81”



Archiwista zatrudniony do odrestaurowania kolekcji taśm rekonstruuje dzieło reżyserki, która badała niebezpieczną sektę.



„Nocna msza”



Po przybyciu tajemniczego księdza pewna społeczność zaczyna doświadczać cudownych zjawisk i widzieć przerażające znaki.



„Zagłada domu Usherów”



Aby zabezpieczyć swoją fortunę i przyszłość, dwójka rodzeństwa buduje dynastię, która rozpada się, gdy jej spadkobiercy zaczynają ginąć w tajemniczych okolicznościach.



„Nawiedzony dwór w Bly”



Twórca „Nawiedzonego domu na wzgórzu” prezentuje gotycką romantyczną historię o duchach na podstawie prozy Henry'ego Jamesa.



„Locke & Key”



Gdy ojciec trójki rodzeństwa zostaje zabity, dzieci trafiają do domu pełnego kluczy zmieniających rzeczywistość.



„Sandman”



Po latach Morfeusz, Król Snów, uwalnia się i wyrusza w podróż między światami, aby odnaleźć skradzione mu artefakty i odzyskać dawną moc.



„Outsider”



Błyskotliwy detektyw prowadzi śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy.



„Chilling Adventures of Sabrina”



Nastoletnia Sabrina, w której żyłach płynie krew wiedźm i ludzi, próbuje łączyć życie zwykłej śmiertelniczki z rodzinną tradycją: przynależnością do Kościoła Nocy.



„Miłość, śmierć i roboty”



Seria krótkich animowanych opowieści należących do różnych gatunków – science fiction, fantasy, horroru i komedii. Opowiedziane w śmiały sposób historie ogląda się przyjemnie, a losy ich bohaterów przez długi czas pozostają w pamięci. Historie tworzą pierwszą antologię animowanych opowieści, która dostarczy widzom niezapomnianych i poruszających do głębi wrażeń.



„Nawiedzony dom na wzgórzu”



Rodzina zmaga się z upiornymi wspomnieniami o swoim starym domu i wydarzeniach, które zmusiły ją do jego opuszczenia.



„Stamtąd”



Serial odsłania tajemnicę koszmarnego miasta, w którym uwięzieni zostają wszyscy, którzy przekraczają jego progi.



„The Originals”



Klaus, najstarszy wampir na świecie, wraz z rodzeństwem powraca do Nowego Orleanu, który wybudował kilkaset lat temu. Odkrywa, że władzę nad jego miastem sprawuje teraz Marcel.



„Czysta krew”



Sookie Stackhouse potrafi czytać w myślach. Lubi przebywać w towarzystwie wampirów, bo ich jako jedynych nie słyszy.



„The Last of Us”



Gdy globalna pandemia niszczy cywilizację, zahartowany w bojach ocalały przejmuje opiekę nad 14-letnią dziewczyną, która może być ostatnią nadzieją ludzkości.



„Nie z tego świata”



Dean i Sam jako dzieci stracili matkę. Wychowani zostali przez ojca tak, by mogli dać sobie radę z każdym stworem żyjącym na Ziemi. Tylko oni są w stanie pomóc ludziom, którzy niczego się nie spodziewają i najczęściej nie wierzą w siły nadprzyrodzone. Ale zło czai się wszędzie i chce wyrządzić jak najwięcej szkód. Bracia, w trakcie poszukiwań zaginionego ojca, będą starali się zlikwidować tak dużo bestii, jak to tylko będzie możliwe.



„Pamiętniki wampirów”



Dwóch braci wampirów wraca w rodzinne strony, gdzie poznają Elenę, nastolatkę uderzająco podobną do wampirzycy, która ich przemieniła.



„The Walking Dead”



Oficer policji Rick Grimes przewodzi grupie ocalałych w świecie opanowanym przez zombi.



„Stranger Things”



Podczas powrotu do domu znika dwunastoletni Will Byers. Zaginięcie chłopca jest początkiem dziwnych i niebezpiecznych wydarzeń trapiących prowincjonalne miasteczko.Czytaj też:

