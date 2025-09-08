Serial TVP obejrzało ponad 1,1 mln widzów! Wrócił po latach

Powrót hitu TVP okazał się strzałem w dziesiątkę. „Rodzinka.pl” po ponad pięciu latach przerwy znów trafiła na antenę i już w premierowy wieczór pokazała, że wciąż ma wierną publiczność. Nowy odcinek zgromadził przed telewizorami tłumy i przebił konkurencyjne show.

„Rodzinka.pl” nokautuje The Voice

W sobotę, 6 września 2025 roku o godz. 20.00 premierowy epizod serialu obejrzało w TVP2 ponad 1,1 mln widzów. To imponujący wynik, biorąc pod uwagę ogromną konkurencję i rozproszenie widowni. Produkcja zanotowała 10,5 proc. udziału w rynku i w swoim paśmie wygrała z ubiegłorocznym „The Voice of Poland”. Przypomnijmy, że rok wcześniej w tym samym czasie 7. odcinek „The Voice” przyciągnął nieco ponad 900 tys. osób.

Serial szturmem zdobył także platformę TVP VOD, gdzie stał się numerem jeden – najpierw w niedzielę po premierze, a później w skali całego tygodnia.

O czym jest „Rodzinka.pl”?

Historia opowiada o małżeństwie Natalii i Ludwika Boskich, którzy wychowują trzech synów: Tomka, Kubę i najmłodszego Kacpra. On – architekt pracujący w domu. Ona – po latach wraca do zawodu, stawiając czoła nowym wyzwaniom. W tle codzienny chaos, rodzinne sprzeczki i mnóstwo humoru, który przez lata podbijał serca widzów.

Gwiazdorska obsada „Rodzinki.pl”

Za serial odpowiadają Patrick Yoka i Dorota Kośmicka-Gacke. W rolach głównych ponownie na ekranie spotykają się m.in. Małgorzata Kożuchowska (Natalia), Tomasz Karolak (Ludwik), Maciej Musiał (Tomek), Adam Zdrójkowski (Kuba) i Mateusz Pawłowski – dziś już dorosły Kacper. Do obsady dołączyły także znane postacie drugoplanowe, m.in. Julia Wieniawa (Paula), Agata Kulesza (Maria), Magdalena Stużyńska (Viola), Jacek Braciak (Marek), Olga Kalicka (Magda) i Emilia Dankwa (Zosia).

Czytaj też:

„Wrzód na d***”. Hejt w sieci w związku z powrotem serialu „Rodzinka.pl”Czytaj też:

Przebojowy serial prawniczy w końcu w Polsce. Kiedy premiera?