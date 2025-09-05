15 seriali podobnych do „Yellowstone”. Czekają na odkrycie

„Yellowstone” stał się jednym z największych telewizyjnych fenomenów ostatnich lat. Produkcja Taylora Sheridana to połączenie westernu, rodzinnej sagi i brutalnego thrillera o walce o władzę. Historia rodziny Duttonów, właścicieli największego rancza w Montanie, porwała miliony widzów, bo łączy w sobie klasyczne motywy amerykańskiego pogranicza z uniwersalnymi pytaniami o lojalność, honor i cenę sukcesu. Serial pokazuje, że współczesny western to nie tylko kapelusze i konie, ale przede wszystkim dramaty ludzi stojących na granicy prawa i moralności.

Nic więc dziwnego, że po obejrzeniu wszystkich sezonów fani szukają podobnych historii – pełnych napięcia, rodzinnych konfliktów, politycznych intryg i pięknych krajobrazów. „Yellowstone” otworzył drogę renesansowi opowieści o władzy i ziemi, a apetyt na podobne emocje wciąż rośnie. Oto 15 seriali, które warto zobaczyć po „Yellowstone”.

Co obejrzeć po „Yellowstone”? 15 seriali, które wciągną cię równie mocno

„Deadwood”



W czasach plądrowania i chciwości Amerykę dotyka największa gorączka złota w historii. Zachłanne hordy niespokojnych odludków i wyjętych spod prawa złoczyńców osiedlają się w miejscu, gdzie wszystko i wszyscy mają swoją cenę. Osadników, od byłego stróża prawa, po cwanego właściciela saloonu, Dzikiego Billa Hickoka i Calamity Jane łączy wspólny, nieustający niepokój ducha i instynkt przeżycia wszelkimi możliwymi sposobami.



„Zaprzysiężeni”



Historia rodziny z wieloletnimi tradycjami w służbach mundurowych. Frank Reagan jest szefem policji w Nowym Jorku. Obaj synowie Franka także pracują w policji, a córka Erin w biurze prokuratora.



„Big Sky”



Legendarny twórca seriali David E. Kelley przedstawia trzymający w napięciu thriller "Big Sky". Prywatni detektywi Cassie Dewell i Cody Hoyt wspólnie z jego byłą żoną, niegdyś policjantką Jenny Hoyt, poszukują dwóch sióstr, uprowadzonych przez kierowcę ciężarówki na odludnej drodze w stanie Montana. Wkrótce odkrywają, że to niejedyne dziewczęta, które zaginęły w okolicy.



„Justified: Miasto Strachu”



Raylan Givens opuścił Kentucky i godzi teraz życie szeryfa federalnego z byciem ojcem na pół etatu. Przypadkowe spotkanie wysyła go do Detroit, gdzie trafia na brutalnego socjopatę i jego zaciętego prawnika.



„Tulsa King”



Zwolniony po 25 latach z więzienia członek nowojorskiej mafii Dwight "Generał" Manfredi zostaje zesłany przez szefa do Oklahomy, aby rozszerzyć działalność. Podejrzewając, że mafia działa przeciwko niemu, bohater powoli buduje własną ekipę.



„Syn”



Adaptacja nominowanej do nagrody Pulitzera i znajdującej się na liście bestsellerów New York Timesa powieści Philippa Meyera o tym samym tytule. Akcja zrealizowanej z ogromnym rozmachem sagi rozgrywa się na przestrzeni 150 lat i śledzi losy trzech pokoleń rodziny McCulloughów. Widzowie poznają historię Eli’a McCullougha (Pierce Brosnan), charyzmatycznego nestora rodu, który jako dziecko został porwany, a następnie wychowany przez członków plemienia Komanczów. Dzięki reminiscencji ukazana zostaje droga, jaką musiała przejść rodzina McCulloughów, aby zostać jednym z najpotężniejszych i najbogatszych rodów w Teksasie.



„Bloodline”



Rodzeństwo Rayburn odkrywa sekrety związane ze swoją przeszłością, gdy ich brat powraca do domu.



„Synowie anarchii”



Jax Teller, wiceprezydent i syn założyciela motocyklowego gangu, odnajduje stare dzienniki ojca. Pod ich wpływem postanawia dokonać zmian w klubie.



„Rodzina Soprano”



Tony Soprano, mąż i ojciec dwójki dzieci, a zarazem ważny członek mafii z New Jersey, cierpi na tajemnicze ataki paniki. Kiedy sytuacja zaczyna go przerastać, postanawia rozpocząć terapię u psychiatry.



„Peryferia”



Ranczer walczący o swoją ziemię i rodzinę odkrywa niezgłębioną tajemnicę na skraju pustkowia Wyoming.



„Sukcesja”



Produkcja przedstawia historię amerykańskiej rodziny kontrolującej jedną z największych korporacji mediowych na świecie Waystar Royco. Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku i przybliża widzom rozterki, z którymi mierzą się członkowie rodziny w chwilach, kiedy waży się ich przyszłość.



„Mayor of Kingstown”



Rodzina McLusky rządzi miastem, w którym jedynym dobrze prosperującym biznesem jest więziennictwo, dążąc do porządku i sprawiedliwości tam, gdzie ich nie ma.



„Godless”



Okrutny zbrodniarz terroryzuje Dziki Zachód w poszukiwaniu byłego członka swojej bandy, który zaczął nowe życie w spokojnym miasteczku zamieszkanym przez same kobiety.



„1923”



Ameryka, początek XX wieku. Przemierzający górzysty Zachód przodkowie rodu stają w obliczu pandemii, historycznej suszy, końca prohibicji i początków wielkiego kryzysu.



„1883”



Prequel serialu „Yellowstone” opowiada o rodzinie Duttonów, która wyrusza w podróż przez Wielkie Równiny, by umknąć przed biedą i znaleźć lepszą przyszłość w stanie Montana.Czytaj też:

