Ten brytyjski thriller to jedna z najlepszych ukrytych perełek Netfliksa. Tylko 4 odcinki

Brytyjskie seriale mają w sobie coś, co wyróżnia je na tle amerykańskich produkcji – oszczędność w formie, mocny scenariusz i aktorstwo, które sprawia, że nawet najdrobniejszy gest niesie znaczenie.

Brytyjska perełka na Netflix. Oglądaliście już ten miniserial? Ma tylko 4 odcinki

Wśród popularnych teraz na Netflix brytyjskich produkcji warto zwrócić uwagę na jedną miniserię, która w Polsce wciąż bywa niedoceniana i czeka na odkrycie. „Collateral” o czteroodcinkowa historia, w której codzienne życie londyńczyków zostaje wywrócone do góry nogami przez pozornie przypadkową zbrodnię.

Na pierwszy plan wysuwa się postać detektywki, granej przez znakomitą Carey Mulligan – aktorkę, którą znamy z ról w takich filmach jak „Wielki Gatsby”, „Maestro” czy „Drive”. Tu pokazuje zupełnie inne oblicze: jest twarda, stanowcza i zdecydowana, a jednocześnie pełna empatii. To właśnie jej charyzma sprawia, że widz od razu angażuje się w śledztwo i nie może oderwać oczu od ekranu. Policjantka prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa dostawcy pizzy, odkrywa siatkę, którą tworzą dilerzy narkotyków, przemytnicy i szpiedzy.

Miniserial rozwija się w tempie charakterystycznym dla brytyjskich thrillerów – bez fajerwerków, ale za to z chirurgiczną precyzją. Każdy dialog, każdy wątek i każda decyzja bohaterów prowadzą nas głębiej w labirynt zależności społecznych i politycznych. Twórcy nie skupiają się wyłącznie na samej zbrodni, lecz raczej na tym, jakie konsekwencje ma ona dla całego otoczenia: imigrantów, polityków czy zwykłych londyńczyków próbujących przetrwać w wielkim mieście.

To idealna propozycja dla fanów thrillerów, którzy cenią nie tylko napięcie, ale też inteligentne, wielowymiarowe historie. Nie ma tu sztucznego przeciągania fabuły – cztery odcinki wystarczają, by opowiedzieć historię kompletną, mocną i długo pozostającą w pamięci. Jeśli więc szukasz czegoś, co z jednej strony zapewni dreszcz emocji, a z drugiej zmusi do myślenia, ten brytyjski miniserial będzie idealny.

