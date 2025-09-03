Najlepsze miniseriale na HBO Max. Idealne na jeden lub dwa wieczory

Czasem chcemy wciągnąć się w historię tak mocno, żeby świat za oknem przestał istnieć — ale bez ryzyka utknięcia na kilkanaście sezonów. Tu wchodzą one: miniseriale. Krótkie, zwarte, często zrobione z rozmachem i tak intensywne, że po seansie trudno od razu zasnąć. HBO Max ma ich całkiem sporo — od produkcji opartych na prawdziwych wydarzeniach, po fabuły, które hipnotyzują klimatem. Wybraliśmy ponad 20 tytułów, które bez problemu połkniesz w jeden lub dwa wieczory.

Nie chcesz się wiązać na długo? Te miniseriale z HBO Max to złoty środek

„Anioły w Ameryce”



Losy ludzi, którzy walczą nie tylko ze śmiertelną chorobą, ale i z otaczającą ich rzeczywistością lat 80. w Nowym Jorku. Poszukują oni odpowiedzi na pytania dotyczące sensu życia, istoty śmierci oraz zbawienia.



„Mogę cię zniszczyć”



Młoda kobieta próbuje poskładać swoje życie na nowo, po tym jak odkrywa wydarzenia pewnej nocy.



„To wiem na pewno”



Serial przedstawia dwie równoległe historie życia braci bliźniaków naznaczone zdradą, poświęceniem i wybaczeniem. Losy Dominicka i Thomasa Birdsey’ów (Mark Ruffalo) pokazane są na różnych etapach ich życia. Widzowie poznają braci w czasach dla nich współczesnych, na początku lat 90. XX wieku, kiedy obaj osiągają wiek średni. Produkcja wraca też do przeszłości w scenach pokazujących ich młodość i dzieciństwo. Składający się z sześciu odcinków miniserial to rodzinna saga, która śledzi losy dwóch braci. Produkcja jest epicką opowieścią o zdradzie, poświęceniu i przebaczeniu na tle dziejów Ameryki XX wieku. Scenariusz został oparty na bestsellerowej powieści, której autorem jest Wally Lamb.



„Od nowa”



Odnosząca sukcesy terapeutka Grace Fraser (Nicole Kidman) mieszka w Nowym Jorku z mężem Jonathanem (Hugh Grant) oraz uczęszczającym do elitarnej prywatnej szkoły synem (Noah Jupe). Ich z pozoru idealne życie z dnia na dzień wywraca się jednak do góry nogami za sprawą gwałtownej śmierci i łańcucha zaskakujących wydarzeń. Grace, nagle pozostawiona sama sobie, konfrontuje się z narastającą w jej w życiu katastrofą, która na dodatek ma charakter publiczny. Przerażona sytuacją, musi porzucić dotychczasowe życie i zbudować swój świat od nowa - dla siebie i swojego syna.



„Ostre przedmioty”



Dziennikarka zmagająca się z trudną przeszłością wraca do swojego rodzinnego miasteczka, aby napisać artykuł o morderstwie dwóch dziewczynek, które miało tam miejsce.



„Generation Kill: Czas wojny”



Rok 2003, początek amerykańskiej inwazji na Irak. Do prowadzącego natarcie batalionu rozpoznawczego Korpusu Piechoty Morskiej dołącza reporter, mający dokumentować przebieg walk i życie żołnierzy.



„Mare z Easttown”



Detektyw z małego miasteczka w Pensylwanii prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa równocześnie starając się, aby jej życie się nie rozpadło.



„Watchmen”



Osadzona w alternatywnym świecie historia, w której zamaskowani strażnicy - superbohaterowie - wyjęci są spod prawa.



„Czarnobyl”



Po wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu ratownicy poświęcają zdrowie i życie, by ratować Europę przed skutkami katastrofy.



„Kompania braci”



Losy Kompanii E, 506 pułku piechoty spadochronowej, 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA opowiedziane z perspektywy tych, którzy przeżyli drugą wojnę światową.



„Olive Kitteridge”



Miniserial produkcji HBO, którego akcja toczy się w Crosby, małym miasteczku w Nowej Anglii. Tytułowa Olive Kitteridge (Frances McDormand) jest nauczycielką matematyki w szkole średniej. Charakteryzuje ją cięty humor i surowe usposobienie. Serial koncentruje się na relacjach głównej bohaterki z otoczeniem, odsłaniając tajemnice i dramaty małej społeczności.



„Mildred Pierce”



Miniserial w 5-ciu częściach w reżyserii nominowanego do Oscara® T.Haynesa z Kate Winslet w roli głównej. Zapłaciła wszystkim, by zdobyć wszystko. Jednak dla Mildred Pierce gra jest warta poświęceń. Jako zmagająca się z rzeczywistością doby Wielkiego Kryzysu samotna matka z Los Angeles, Mildred stara się spełnić oczekiwania swojej najstarszej córki Vedy (Evan Rachel Wood), wbrew presji społecznej i zdradom kolejnych kochanków. Niezwykłe epickie dzieło filmowe.



„Spisek przeciwko Ameryce”



Produkcja przedstawia alternatywną historię Ameryki podczas II wojny światowej, opowiedzianą z punktu widzenia robotniczej rodziny żydowskiej z New Jersey. Jej członkowie obserwują, jak rozwija się kariera polityczna Charlesa Lindbergha, bohaterskiego lotnika i ksenofobicznego populisty, który zostaje wybrany nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Pod jego wpływem naród zwraca się w stronę faszyzmu.



„Ślepnąc od świateł”



Perfekcyjnie poukładane życie dilera kokainowego Kuby zmienia się w chaos, gdy z więzienia wychodzi Dario, gangster starej daty.



„Outsider”



Błyskotliwy detektyw prowadzi śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy.



„Sceny z życia małżeńskiego”



Telewizyjna adaptacja filmu Ingmara Bergmana o rozpadającym się małżeństwie.



„Przeklęty: Życie i śmierci Roberta Dursta”



Milioner zostaje posądzony o udział w zaginięciu żony oraz morderstwo przyjaciółki i sąsiada.



„Miłość i śmierć”



Dwie chodzące do Kościoła pary wiodą pozornie spokojne życie w małym miasteczku w Teksasie. Skrywają jednak sekrety, które prowadzą do tragedii.



„Schody”



Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.



„Skandal w angielskim stylu”



Koniec lat 60. ubiegłego wieku. Jeremy Thorpe (Hugh Grant) – lider Partii Liberalnej i najmłodszy od stu lat przywódca brytyjskiej partii politycznej – skrywa mroczną tajemnicę, którą za wszelką cenę stara się ukryć. Dopóki Norman Scott (Ben Whishaw), jego były i bardzo niedyskretny kochanek żyje, jego błyskotliwa kariera polityczna jest zagrożona. Thorpe widzi tylko jedno wyjście z tej sytuacji - Scott musi zostać raz na zawsze uciszony.



„Kraina Lovecrafta”



Produkcja śledzi losy Atticusa Freemana (Jonathan Majors), który dołącza do swojej przyjaciółki Letitii (Jurnee Smollett-Bell) oraz wuja George'a (Courtney B. Vance) i razem z nimi wyrusza w podróż przez Amerykę lat 50-tych, aby odnaleźć zaginionego ojca (Michael Kenneth Williams). Tak zaczyna się walka o przetrwanie i przezwyciężenie rasistowskiego terroru białej Ameryki oraz przerażających potworów rodem z powieści Lovecrafta.



„Zamęt”



Losy młodego mężczyzny, który powraca do rodzinnego Memphis z wojny w Wietnamie i próbuje odnaleźć się w normalnym życiu. Odrzucony przez bliskich, rozpoczyna współpracę z gangsterami.



„Miasto jest nasze”



Produkcja opowiada o kulisach powstania i upadku elitarnej jednostki policji w Baltimore – miasta, w którym wojna z narkotykami i masowe aresztowania tuszowały bezczynność i bezkarność służb.Czytaj też:

Polacy szturmują HBO Max. Wszystko przez te 10 tytułówCzytaj też:

„Tea time” z Netfliksem: 45+ najlepszych brytyjskich seriali na platformie