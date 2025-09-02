Trzy seriale, które warto nadrobić, nim na dobre znikną z Netfliksa

We wrześniu z biblioteki Netfliksa znikną trzy tytuły, które przez wielu widzów uznawane są za absolutne klasyki telewizji. To ostatni moment, by nadrobić zaległości i zanurzyć się w opowieści, które wciągają od pierwszych minut – od wojennych dramatów, przez epickie batalie, aż po mroczny i pełen namiętności świat wampirów. Jeśli szukasz seriali, które na długo pozostają w pamięci, te trzy produkcje powinny znaleźć się na twojej liście obowiązkowych seansów, zanim bezpowrotnie znikną z platformy.

Trzy seriale znikają z Netfliksa. To już ostatni moment na ich obejrzenie

„Kompania braci”

Zrealizowana z ogromnym rozmachem opowieść o żołnierzach Kompanii E, 2 batalionu, 506 pułku 101 Dywizji Powietrzno-desantowej. Akcja serialu toczy się od 1942 roku, kiedy poznajemy ochotników w obozie Toccoa i "towarzyszymy" im podczas morderczego treningu. Następnie razem z żołnierzami przenosimy się do Europy, gdzie jesteśmy świadkami ich walki w Normandii, podczas operacji Overlord, w Holandii, podczas operacji Market Garden, pod Bastogne podczas niemieckiej ofensywy w Ardenach na przełomie 1944/45 roku, aż do momentu wkroczenia dywizji do Austrii. Jest to historia o zwykłych ludziach, którzy zmuszeni zostali do niezwykłych czynów. W kolejnych odcinkach jesteśmy świadkami budowania się niepowtarzalnej więzi pomiędzy żołnierzami. Jako iż wszyscy cierpieli tak samo, stali się sobie braćmi.

Serial dostępny na Netflix do 14 września.

„Pacyfik”

Wyprodukowany przez Toma Hanksa, Stevena Spielberga i Gary'ego Goetzmana, epicki miniserial ukazuje przeplatające się losy trzech żołnierzy amerykańskiego Korpusu Piechoty Morskiej: Roberta Leckiego, Eugene'a Sledge'a i Johna Basilone'a w czasie II wojny światowej na Pacyfiku. Nadzwyczajne przeżycia tych mężczyzn i ich towarzyszy broni obserwujemy od pierwszych starć z Japończykami w nawiedzonych dżunglach na Guadalcanal, poprzez niedostępne lasy deszczowe na przylądku Gloucester, koralowe bastiony na Peleliu, czarne plaże Iwo Jimy, śmiercionośne pola Okinawy, aż do niełatwego triumfu i powrotu do domów po zwycięstwie nad Japonią.

Serial dostępny na Netflix do 14 września.

„Czysta krew”

Dzięki wynalezionej w japońskim laboratorium syntetycznej krwi oraz napojowi z jej ekstraktem o nazwie Tru: Blood, w ciągu zaledwie jednej nocy wampiry z legendarnych potworów przeistoczyły się w przykładnych obywateli. I chociaż ludzie nie figurują już w ich jadłospisie, społeczeństwo niepokoi się, co stanie się, gdy wampiry opuszczą mroczne kryjówki. Przywódcy religijni i polityczni na całym świecie wyrazili już na ten temat swoje zdanie i jedynie mieszkańcy Bon Temps, małego miasteczka w Luizjanie, nie mogą zdecydować się, co o tym naprawdę myśleć. Miejscowa kelnerka, Sookie Stackhouse (Anna Paquin) dobrze wie, jak wygląda życie na marginesie społeczeństwa. Jako osoba posiadająca wątpliwy dar słyszenia myśli innych ludzi, przychylnie patrzy na integrację społeczną wampirów, a w szczególności na pewnego przystojnego 173-latka, Billa Comptona (Stephen Moyer). Niestety seria tajemniczych wydarzeń, które towarzyszą pojawieniu się Billa w Bon Temps wystawi otwartość Sookie na ciężką próbę.

Serial dostępny na Netflix do 30 września.

