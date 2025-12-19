Za romantyczną „Emily w Paryżu” kryje się prawdziwa tragedia. Uwaga, spojler!

To jeden z tych momentów, które wybrzmiewają mocniej niż dialogi i muzyka. Piąty sezon serialu „Emily w Paryżu” kończy się szczególnie poruszającym kadrem. Tak, ostrzegamy, będzie spojler!

Hołd w finale „Emily w Paryżu”

Nowy odcinki „Emily w Paryżu”, które zadebiutowały w czwartek 18 grudnia na platformie Netflix i od razu wskoczyły na 1. miejsce listy Top 10 seriali, zawierają wyjątkowe upamiętnienie. Tuż przed napisami końcowymi na czarnym ekranie pojawia się biały napis: „Pamięci Diego Borelli”. Tą wyjątkową dedykacją upamiętniono członka ekipy, który zmarł podczas realizacji zdjęć. Twórcy w prosty, ale poruszający sposób oddali hołd Diego Borelli.

Tragedia na planie w Wenecji

Asystent reżysera Diego Borella zmarł w sierpniu podczas prac nad 5. sezonem serialu „Emily w Paryżu”. Do dramatycznego zdarzenia doszło 21 sierpnia w Wenecji. Jak informowały włoskie media „La Repubblica” i „Il Messaggero”, Borella zasłabł około godziny 19.00 podczas kręcenia ostatniego ujęcia. Na miejscu natychmiast podjęto próbę reanimacji.

Według relacji „The Independent” na plan wezwano także karetkę pogotowia. Lokalna służba zdrowia w Wenecji przekazała, że ambulans dotarł na miejsce o 18.42. „Lekarze próbowali go reanimować. Ostatecznie jednak wszystkie próby okazały się bezskuteczne. Około 19.30 stwierdzono zgon”. Diego Borella miał 47 lat.

Te sceny weszły do finału

Śmierć członka ekipy potwierdził wówczas rzecznik Paramount Television Studios w oświadczeniu przekazanym magazynowi „Entertainment Weekly”. „Z głębokim smutkiem potwierdzamy nagłą śmierć członka rodziny producenckiej Emily in Paris” – powiedział. „W tym niezwykle trudnym czasie łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi tej osoby”.

Bezpośrednio po tragedii produkcja serialu została tymczasowo wstrzymana. Zdjęcia wznowiono kilka dni później. Jak podawał magazyn „PEOPLE”, na planie pojawili się Lily Collins, Eugenio Franceschini, Ashley Park i Paul Forman, którzy kręcili wspólne sceny, które znalazły się później w finale sezonu.

Kim był Diego Borella

Diego Borella zajmował się nie tylko pracą przy produkcjach telewizyjnych. Interesował się również literaturą oraz sztukami wizualnymi. Wzruszające wspomnienie poświęcił mu aktor i przyjaciel Mattia Berto w rozmowie z hiszpańskim magazynem „El Mundo”.

„Mam miłe wspomnienia o Diego; był przystojnym, eleganckim mężczyzną z klasą. Ostatni raz widzieliśmy się na kolacji w Paryżu z jego najlepszą przyjaciółką i moją, do której zadzwoniłam w czwartek. Była zdruzgotana. Diego miał świetne poczucie humoru, był błyskotliwy i bardzo utalentowany. Jego młode życie zostało przerwane, więc nie mam zbyt wielu słów. Po prostu wielki smutek”.

Wszystkie 10 odcinków 5. sezonu przebojowego serialu „Emily w Paryżu” jest już dostępnych na platformie Netflix.

