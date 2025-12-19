Amerykański raper skazany w Rumunii. Dziewięć miesięcy więzienia

Amerykański raper Wiz Khalifa został skazany w Rumunii na dziewięć miesięcy więzienia za posiadanie narkotyków. Sprawa dotyczy głośnego występu i występku sprzed ponad roku.

Wyrok rumuńskiego sądu. Amerykański raper skazany

W czwartek 18 grudnia rumuński sąd skazał Wiza Khalifę na dziewięć miesięcy pozbawienia wolności za posiadanie narkotyków, podaje agencja Associated Press. Wyrok wydał Sąd Apelacyjny w Konstancy po uznaniu rapera za winnego „posiadania niebezpiecznych narkotyków bez zezwolenia na własny użytek”, o czym poinformowała agencja prasowa Agerpres. Wyrok sądu jest prawomocny.

Pierwotnie sprawą zajmował się sąd niższej instancji w okręgu Constanta, który w kwietniu nałożył na Khalifę grzywnę w wysokości 3600 lei, czyli około 830 dolarów, za „nielegalne posiadanie "ryzykownych” narkotyków”. Prokuratorzy nie zgodzili się z tym rozstrzygnięciem i złożyli apelację, domagając się surowszego wyroku. Ostatecznie sąd apelacyjny przychylił się do ich wniosku.

Zapalił jointa na koncercie

Do zdarzenia, które zapoczątkowało sprawę, doszło w lipcu 2024 roku podczas festiwalu Beach, Please! w Costinești, nadmorskim kurorcie w okręgu Konstanca. Według prokuratury artysta, którego prawdziwe nazwisko brzmi Cameron Jibril Thomaz, miał palić marihuanę bezpośrednio na scenie w trakcie koncertu. Policja zatrzymała rapera, a śledczy ustalili, że posiadał przy sobie ponad 18 gramów marihuany i zażywał ją publicznie podczas występu. Muzyk przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Kim jest Wiz Khalifa i skąd taki wyrok?

38-letni raper pochodzi z Pittsburgha i zdobył międzynarodową popularność dzięki przełomowemu mixtape’owi „Kush + Orange Juice”. Podczas zeszłorocznego występu w Rumunii palił na scenie dużego, ręcznie skręcanego papierosa, tzw jointa, wykonując swój przebój „Young, Wild & Free”. Ten moment, który dla publiczności był częścią koncertowego show, okazał się początkiem poważnych problemów prawnych artysty.

Rumunia należy do krajów o jednych z bardziej restrykcyjnych przepisów antynarkotykowych w Europie. Posiadanie marihuany, nawet na własny użytek, jest tam przestępstwem i może skutkować karą od trzech miesięcy do dwóch lat więzienia lub grzywną. Nie wiadomo na razie, czy rumuńskie władze podejmą kroki w sprawie ewentualnej ekstradycji artysty. Wiz Khalifa jest obywatelem Stanów Zjednoczonych i nie mieszka na stałe w Rumunii.

