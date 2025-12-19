Wysocka-Schnepf ma kanał na YouTube. „Mam poczucie powinności wobec prawdy”

Od momentu powrotu do Telewizji Polskiej w 2024 roku Dorota Wysocka-Schnepf nie może narzekać na brak zajęcia. Prowadziła „Rozmowy niesymetryczne” w TVP Info, a obecnie nadal zajmuje się „Niebezpiecznymi związkami” w TVP Info i prowadzi rozmowy po programie „19.30” w TVP1 i TVP Info.

Wysocka-Schnepf na YouTube. Dlaczego założyła kanał?

We wrześniu założyła swój własny kanał na YouTube, na którym od listopada zamieściła pierwsze 8 filmów. – Świat zmienia się na naszych oczach. Bywa, że staje na głowie. Czas biegnie szybciej niż dotąd. Wydarzenia pędzą jak w kalejdoskopie. Zmiany następujący szybciej niż kiedykolwiek. Jak się w tym wszystkim połapać i odnaleźć? Spróbuję Wam w tym pomóc, razem z moimi gośćmi – mówiła w swoim pierwszym materiale.

Więcej o przyczynach zaangażowania swojego czasu w YouTube opowiedziała Wirtualnym Mediom. Podkreślała, że ma sporo energii i przez ostatnie dwa lata sporo udało jej się zrobić, a jej programy okrzepły i pora na nowe wyzwania.

– YouTube pozwala na na więcej swobody, przede wszystkim czasowej. Rozmowy mogą się toczyć bez takiej dyscypliny, jakiej wymagają ramy telewizyjne, mogą być dłuższe i paradoksalnie głębsze – wyjaśniała. Jak mówiła, może też pozwolić sobie na gości, którzy nie mają typowo politycznego charakteru.

Wysocka-Schnepf chce zwalczać dezinformację

Wysocka-Schnepf zamierza też walczyć z dezinformacją. – Mam też poczucie powinności wobec prawdy. Jesteśmy zalewani falą kłamliwych doniesień, nie tylko z Moskwy. Internetowe kanały docierania do odbiorców stały się główną drogą do szerzenia nieprawdy. Im więcej osób zaangażuje się w odkłamywanie dezinformacji, tym szersze będzie grono tych, do których dotrze wiadomość zweryfikowana i, krótko mówiąc, prawdziwa – podkreślała.

– Internet jest przepełniony „nosicielami” plotek i „powielaczami” wypuszczanych w złej wierze i konkretnym politycznym celu półprawd – mówiła dalej. Jej sposobem na wykrywanie i prostowanie dezinformacji są: „rzetelnie sprawdzone fakty, rzeczowe oceny zdarzeń i doświadczenie”.

– Im więcej osób zaangażuje się w stawienie oporu kłamstwu, tym większe szanse na to, by prawda wypłynęła na powierzchnię, a Polacy podejmowali bardziej świadome decyzje i wybory o przyszłości swojej i naszych dzieci – podkreślała.

Czytaj też:

Muzułmanie „przejęli” świąteczne jarmarki? Wyjaśniamy, jaka jest prawdaCzytaj też:

Stanowski nie odpuszcza Wysockiej-Schnepf. Zapowiada zaskakujący krok