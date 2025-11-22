3 hity na Netflix, 5 nowości na HBO Max. Co oglądać w weekend?

Mamy upragniony weekend, a wraz z nim idealną okazję, by nadrobić filmowe i serialowe hity – nowości, które w tym tygodniu pojawiły się na platformach streamingowych. Jeśli szukasz czegoś, co wciągnie cię od pierwszej sceny, masz w czym wybierać – od poruszających dramatów po zapierające dech w piersiach thrillery i kino akcji pełne adrenaliny. Netflix i HBO Max serwują prawdziwe smaczki: zarówno historie, które wzruszają i skłaniają do refleksji, jak i produkcje, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty. Sprawdziliśmy, co z nowości warto obejrzeć. Oto nasze rekomendacje na wolny wieczór.

Perełki Netfliksa i HBO Max. Co nowego warto obejrzeć?

„Sny o pociągach” (Netflix)



Oparty na popularnej książce Denisa Johnsona film to poruszający portret Roberta Grainiera (nominowany do Złotego Globu Joel Edgerton), którego życie toczy się w czasach bezprecedensowych przemian w Ameryce na początku XX wieku. Osierocony w młodym wieku Robert dorasta wśród majestatycznych lasów północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku, gdzie buduje kolejowe imperium Ameryki, pracując ramię w ramię z mężczyznami równie imponującymi jak krajobrazy, w których żyją. Po pełnych czułości zalotach żeni się z Gladys (nominowana do Oscara Felicity Jones) i wspólnie zakładają dom, choć jego praca często oddziela go od żony i ich małej córki. Gdy los niespodziewanie odmienia jego życie, Robert na nowo odkrywa piękno, brutalność i głębszy sens lasów oraz drzew, które przez lata ścinał.



„Tajemnice rodziny Carmanów” (Netflix)



Młody mężczyzna zostaje uratowany na morzu, a następnie oskarżony o zabójstwo dwóch członków jego bogatej rodziny z Nowej Anglii. Dokument o prawdziwej zbrodni.



„Szaleństwa” (Netflix)



Pewnego deszczowego dnia w Meksyku splatają się losy sześciu kobiet, z których każda próbuje odkryć samą siebie, zmagając się z odosobnieniem, autocenzurą oraz presją społeczną i rodzinną.



„Obecność 4: Ostatnie namaszczenie” (HBO Max)



Ostatnia sprawa Warrenów zagraża ich rodzinie i córce Judy. Przerażający finał kultowej serii.



„Pan i władca: Na krańcu świata” (HBO Max)



Podczas wojen napoleońskich grupa marynarzy wyrusza w podróż, by odkryć, jak wygląda życie po drugiej stronie świata.



„Wyścig z czasem” (HBO Max)



W świecie, gdzie bogaci mogą żyć wiecznie, a biedni umierają młodo, Justin Timberlake łączy siły z Amandą Seyfried, by obalić system.



„Kochanek królowej” (HBO Max)



Zrealizowana z epickim rozmachem opowieść o romansie duńskiej królowej i nadwornego lekarza. Nominacja do Oscara i Złotego Globu w kategorii „najlepszy film zagraniczny”.



„Urodzeni mordercy” (HBO Max)



Woody Harrelson i Juliette Lewis jako dwoje młodych, atrakcyjnych seryjnych morderców, którzy stają się ulubieńcami telewizji. Nagroda Specjalna Jury na MFF w Wenecji.Czytaj też:

