Ten thriller sprzed lat rozwali cię na łopatki. Ludzie nie mogą się oderwać

Nie jest to nowość. Serial zadebiutował już w 2011 roku, jednak jego obecność na Disney+ daje świetną okazję, by odkryć tę produkcję na nowo – szczególnie, że zdobywa teraz serca kolejnych pokoleń widzów i cieszy się doskonałymi ocenami.

Ten serial wciągnie cię jak „Twin Peaks” i „Detektyw”. „Dochodzenie” na Disney+ to cudo

„Dochodzenie” to amerykańska adaptacja duńskiego (i równie dobrego, choć mającego niższe oceny) serialu „Forbrydelsen” z 2007 roku – i podobnie jak oryginał, zachwyca gęstą, ponurą atmosferą oraz pieczołowicie budowaną narracją. Akcja rozgrywa się w deszczowym Seattle, gdzie w pierwszym sezonie dochodzi do brutalnego morderstwa nastoletniej Rosie Larsen. Sprawą zajmuje się duet detektywów: doświadczona i wycofana Sarah Linden (grana przez świetną Mireille Enos) oraz jej nowy partner – nieco nieprzewidywalny, ale charyzmatyczny Stephen Holder (Joel Kinnaman). Ich śledztwo z każdą godziną staje się coraz bardziej zawiłe, prowadząc przez polityczne intrygi, rodzinne tajemnice i moralne dylematy.

Sarah Linden to postać złamana, próbująca odnaleźć równowagę między pracą a życiem prywatnym, a Stephen Holder wnosi do serialu nieco luzu, ale też skrywa własne demony. Ich relacja, momentami trudna, innym razem pełna zaufania, to jeden z najmocniejszych punktów tej produkcji.

„Intryga kryminalna to majstersztyk”; „Czy tylko mi ten serial przypomina historię Laury Palmer?”; „Na końcu po prostu się posypałam i tyle w temacie... Rzadko płaczę na filmach, ale... Dyplomatycznie i bez spojlerów... Jestem rozwalona na kawałki”; „Jeden z najlepszych kryminalnych seriali jakie widziałem. Warto poczuć jego niesamowity klimat” – piszą widzowie na Filmwebie.

„Dochodzenie” liczy cztery sezony i łącznie 44 odcinki. Trzy pierwsze były emitowane przez AMC, a ostatni sezon powstał dzięki Netfliksowi. Wszystkie odcinki serialu obejrzycie obecnie w Polsce na platformie Disney+.

