Ten miniserial na faktach to perełka Disney+. „Nadal nie mogę dojść do siebie”

„Przerażająca historia, bulwersuje mnie tym bardziej, że jest na faktach. Nadal nie mogę dojść do siebie po obejrzeniu tego serialu”; „Arcydzieło dramatu kryminalnego. Wszystko na najwyższym poziomie”; „Właściwie nie da się tu do niczego przyczepić. Świetnie napisany, nieprzegadany, z fantastyczną ścieżką dźwiękową i pięknymi zdjęciami” – piszą widzowie po seansie o serialu „Most zbrodni” na Disney+.

„Most zbrodni” oparty jest na bestsellerowej książce z 2005 roku autorstwa Rebeki Godfrey (i to z jej perspektywy przedstawiana jest historia w serialu) o prawdziwej sprawie zabójstwa 14-letniej Reeny Virk z Saanich w Kolumbii Brytyjskiej, która przyciągnęła znaczną uwagę kanadyjskich mediów i opisywano ją jako „narodową tragedię”. Wszystko przez to, że dziewczyna została zabita przez swoich rówieśników, nazywanych później „Shoreline Six” (szóstka z linii brzegowej – pol.).

Mocny miniserial „Most zbrodni”. Co się stało z Reeną Virk?

Reena Virk przyszła na świat 10 marca 1983 roku i dorastała w kanadyjskim miasteczku Saanich. Jej ojciec był imigrantem z Indii, natomiast matka wywodziła się z indyjskiej rodziny, która osiedliwszy się w Kanadzie, przeszła z hinduizmu na wiarę Świadków Jehowy. To religijne przekonania oraz etniczne tło sprawiały, że rodzina Reeny stanowiła swoistą „mniejszość w mniejszości”. W lokalnej społeczności liczącej około trzech tysięcy mieszkańców pochodzenia południowoazjatyckiego dominowali wyznawcy sikhizmu. Wychowywana w odmiennym systemie wartości, Reena nie uczestniczyła w tradycyjnych dla rówieśników obchodach urodzin ani świąt Bożego Narodzenia, co jeszcze bardziej pogłębiało jej poczucie wyobcowania.

Virk miała desperacko pragnąć akceptacji wśród swoich rówieśników, ale była szykanowana i ostracyzowana przez inne dziewczęta. Aby przypodobać się towarzystwu w wieku 14 lat Reena zaczęła palić marihuanę i pić alkohol. Pozornie miała być w grupie znajomych, której przewodniczyła Josephine Bell, ubóstwiająca gangsterów, takich jak John Gotti. Jo mówiła, że chce zostać „pierwszą kobietą – zabójczynią”. Jej najlepszą przyjaciółką była dziewczyna o imieniu Kelly Ellard.

Doświadczenia Reeny w szkole były naznaczone prześladowaniem, a surowe zasady panujące w domu potęgowały jej poczucie osamotnienia i braku swobody. W desperackim geście dziewczyna zgłosiła przypadek rzekomego molestowania seksualnego przez ojca, mając nadzieję, że umożliwi jej to przeniesienie do rodziny zastępczej, gdzie liczyła na większą niezależność. W efekcie, w 1996 roku została umieszczona na kilka miesięcy pod opieką instytucji opiekuńczych prowincji. Po pewnym czasie wycofała swoje oskarżenia i powróciła do domu rodzinnego.

Dzieci zabiły koleżankę. Atak rozpoczęło zgaszenie papierosa na jej czole

Wkrótce jednak Reena popadła w konflikt z nowym kręgiem znajomych. Miała przywłaszczyć sobie osobisty dziennik Josephine i wykorzystać zawarte w nim informacje, aby skontaktować się z chłopcami. W rozmowach z nimi Reena miała obrazić koleżankę, żartując m.in., że jest zakażona wirusem HIV i ma sztuczne brwi. Te słowa rozwścieczyły Bell, która wspólnie z Kelly Ellard i kilkoma innymi osobami zaplanowała brutalny atak na Virk.

14 listopada 1997 roku nastolatki zwabiły Virk pod most Craigflower Bridge w pobliżu Shoreline School w Saanich. Bell zgasiła zapalonego papierosa na czole dziewczyny i rozpoczęła tak masowe pobicie 14-latki. Ellard miała uderzyć Virk pięścią w twarz, podobnie zachowały się inne obecne tam osoby, a także jeden z chłopaków w grupie Warren Glowatski.

Bicie ustało kilka minut później. Nikt nie zaoferował pomocy Reenie, która leżała zakrwawiona i zapłakana w błocie, a następnie zaczęła zataczać się po moście, aby wrócić do domu. Ellard i Glowatski podążyli za nią i chwilę później zaczęli ponownie ją bić, między innymi uderzając jej głową o pień drzewa. Ellard przyznała się później do przeciągnięcia nieprzytomnej dziewczyny do pobliskiego kanału wodnego. Śledczy znaleźli ciało Reeny nieco ponad tydzień później, 22 listopada 1997 roku. Koroner ustalił, że oficjalną przyczyną jej śmierci było utonięcie.

Co dzieje się dziś z oprawcami Reeny Virk?

Policja zatrzymała osiem osób w związku ze sprawą Reeny Virk. Sześć z nich, w tym Nicole Bell, zostało skazanych za napaść rabunkową, otrzymując kary od 60 dni do roku aresztu. Kelly Ellard (15-letnia) i Warren Glowatski (16-letni) zostali sądzeni jako dorośli i skazani za morderstwo drugiego stopnia. Ellard opuściła więzienie w 2023 roku, pod warunkiem leczenia psychiatrycznego; w międzyczasie urodziła dwoje dzieci i rozstała się z mężem, którego również poznała za kratkami. Glowatski wyszedł na wolność w 2007 roku – na sali sądowej towarzyszyli mu rodzice Reeny, którzy wybaczyli mu to, co zrobił.

W serialu „Most zbrodni” wystąpiły Riley Keough (w roli uznanej autorki Rebekki Godfrey) i nominowana do Oscara za rolę w „Czasie krwawego Księżyca” Lily Gladstone, wcielająca się w lokalną policjantkę. Wszystkie osiem odcinków miniserialu obejrzycie na platformie Disney+.

Czytaj też:

Na Netflix w tym tygodniu zatrzęsienie nowości! Na czele mocny kryminał z ulubieńcemCzytaj też:

To najlepszy serial tego roku? „Momentami miałem szczękę do ziemi”