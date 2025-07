Nowi prowadzący w „Pytaniu na śniadanie”. „Kto wyleciał?”

W uwielbianym przez miliony widzów programie śniadaniowym TVP2 w roli gospodarzy zadebiutowali we wtorek Marta Surnik i Grzegorz Dobek. Od razu odezwali się zaniepokojeni widzowie.

Marta Surnik i Grzegorz Dobek – debiut w roli gospodarzy „PnŚ”

Marta Surnik i Grzegorz Dobek są już znani widzom jako prowadzący segmentu „czerwony dywan”, czyli przeglądu newsów ze świata show-biznesu. Oboje występowali także jako reporterzy programu. Surnik już wcześniej miała okazję tymczasowo prowadzić poranny format, jeszcze za czasów rządów PiS w Telewizji Polskiej. Po raz pierwszy pojawili się jednak wspólnie jako główna para prowadzących. Tyle wystarczyło, by w mediach społecznościowych zawrzało. Internauci od razu zaczęli snuć domysły: Kto za to wyleciał z programu?

Fani programu pytają: Czy jakaś para wyleciała?

Nowy duet został ciepło przyjęty przez fanów programu. „Nowi prowadzący jak najbardziej na plus”, „Wesoła, na luzie, sympatyczna para”, „Najlepszy duet prowadzących!” – pisali widzów na oficjalnych profilach „Pytania na Śniadanie” w mediach społecznościowych. Wielu z nich nie kryło jednak swoich obaw, co do losów pozostałych członków ekipy „PnŚ”. „A ja mam pytanie – czy jakaś para prowadzących do tej pory wyleciała, że są nowi?”, „Kogo zastąpią jako prowadzący?” – pytają w komentarzach.

facebook

Obecnie „Pytanie na śniadanie” prowadzą dobrze znane pary: Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz, Anna Lewandowska i Łukasz Kadziewicz, Beata Tadla i Robert El Gendy, Krystyna Sokołowska i Robert Stockinger oraz Joanna Górska i Łukasz Nowicki. Na razie nie pojawiły się żadne oficjalne informacje o odsunięciu którejkolwiek z nich. Niewykluczone, że była to jednorazowa zamiana miejsc. Na pytanie branżowego portalu Press.Pl o to, czy duet Surnik–Dobek zostanie w „Pytaniu na śniadanie” na stałe, Biuro Prasowe Telewizji Polskiej odpowiedziało krótko i wymijająco: „Nie komentujemy”.

Czytaj też:

Syn Jarosława Jakimowicza na antenie TVP. Zostanie na dłużej?Czytaj też:

Wielka zmiana w „The Voice Senior”! Co na to widzowie?