Od lat jest najwyżej ocenianym szwedzkim serialem na Netflix. Ma tylko 8 odcinków, ale jakich!

„Kalifat” to nie tylko najwyżej oceniany szwedzki serial na Netflix, ale też jeden z najbardziej poruszających i trzymających w napięciu produkcji dostępnych na platformie. Od pierwszej do ostatniej minuty oferuje widzom intensywne emocje i głębokie refleksje na temat współczesnych zagrożeń związanych z radykalizacją i terroryzmem.

Akcja serialu skupia się na losach trzech kobiet:

Pervin (Gizem Erdogan), Szwedki, która wraz z mężem bojownikiem ISIS mieszka w Rakce, stolicy samozwańczego Państwa Islamskiego. Zdesperowana, pragnie uciec z Syrii i wrócić do Europy.

Fatimy (Aliette Opheim), agentki szwedzkich służb specjalnych, która próbuje zapobiec planowanemu atakowi terrorystycznemu na Szwecję.

Sulle (Nora Rios), nastolatki z muzułmańskiej rodziny, która wraz z przyjaciółkami zostaje zwerbowana przez charyzmatycznego nauczyciela do radykalnego islamu.

Losy tych kobiet splatają się w dramatyczny sposób, ukazując różne oblicza fanatyzmu i walki o wolność.

To największa szwedzka perełka Netfliksa. Tylko 8 odcinków

„Kalifat” zdobył uznanie zarówno wśród widzów, jak i krytyków. Na portalu Filmweb serial otrzymał ocenę 8,1 na 10 na podstawie ponad 36 tysięcy głosów od tych pierwszych i 7,6/10 od tych drugich. Co piszą osoby, które już go oglądały? „Napięcie od pierwszej do ostatniej minuty. Serial został znakomicie zrealizowany”; „Fenomenalne. Nieustające napięcie, niepokój. To trzeba zobaczyć”; „Rewelacja. Świetny serial. Szwedzi stanęli na wysokości zadania”; „Niesamowicie wciąga. Bardzo fajnie zazębiają się wspomniane w opisie sylwetki trzech kobiet” – czytamy.

„Kalifat” stał się najczęściej oglądaną serią w historii szwedzkiej platformy SVT Play, a po premierze na Netflix zyskał szeroką popularność na całym świecie. Serial został również wyróżniony na arenie międzynarodowej, zdobywając nagrodę główną w kategorii Najlepszy Serial Nieanglojęzyczny na Banff World Media Festival oraz specjalne wyróżnienie na festiwalu telewizyjnym Prix Europa.

Czytaj też:

Masz subskrypcję Apple TV+? To musisz obejrzeć!Czytaj też:

5 seriali i 3 filmy. To ogląda teraz cała Polska na Netflix