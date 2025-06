Jednosezonowe perełki 2025 roku. 60+ seriali, które ogląda się z zapartym tchem

Rok 2025 roku obfituje w serialowe perełki, które często zamknięte są w jednym sezonie, jednak zostawiają po sobie ogromne wrażenie. Twórcy z całego świata postawili na intensywne, dopracowane historie, które nie potrzebują kolejnych sezonów, by w pełni wybrzmieć. To produkcje, które zaskakują formą, zachwycają narracją i wciągają od pierwszego odcinka aż po finał.

W tym zestawieniu zebraliśmy najlepsze dotychczasowe seriale 2025 roku – zarówno te głośne, jak i te, które mogły umknąć w zatrzęsieniu cotygodniowych premier. Znajdziesz tu produkcje z Netfliksa, HBO Max, Apple TV+, Prime Video, Disney+, SkyShowtime, a także mniej oczywistych platform. Każdy z nich to idealna propozycja na intensywny serialowy weekend. Gotowy na maraton? Sprawdź nasze rekomendacje, zapisz listę i korzystaj z niej za każdym razem, gdy szukasz czegoś kapitalnego na wieczór.

Najmocniejsze dotychczas seriale 2025 roku, które warto nadrobić

„Sara. Kobieta cienia”



Próbując odkryć, co spowodowało przedwczesną śmierć jej syna, Sara — zmęczona i wycofana była agentka wewnętrznych służb specjalnych — powraca, aby poprosić swoją przyjaciółkę i byłą współpracowniczkę Teresę o przysługę. Ale wszystko ma swoją cenę. Nagle Sara zostaje uwikłana w swoje dawne życie. Czy jej się to podoba, czy nie, wciąż jest najlepsza. Kiedyś nazywano ją „niewidzialną kobietą”, a jej daru nikt nigdy nie zakwestionował.



„Szalony jednorożec”



Santi, który dorastał w położonej na odludziu i trawionej biedą wiosce Do Wawee, nosi w sobie jedno marzenie — wyrwać rodzinę z ubóstwa. Aby zrealizować ten cel, wyjeżdża do Bangkoku, wyposażony jedynie w płynną znajomość języka mandaryńskiego, którego nauczyła go matka. Gdy dostrzega ogromny rozziew w wysokości opłat za usługi kurierskie między Tajlandią a Chinami, postanawia postawić wszystko na jedną kartę i założyć logistyczny startup o nazwie Thunder Express. Gdy zostaje zdradzony przez bezwzględnego magnata, Santi nawiązuje współpracę z ekscentrycznym geniuszem programowania i błyskotliwym finansistą. Wspólnie zanurzają się w wir szalenie konkurencyjnej branży ekspresowych dostaw. Stawka toczącej się o miliardy bahtów gry cały czas rośnie, aż w końcu Santi musi zaryzykować wszystko, żeby przetrwać oraz osiągnąć sukces i odkupienie.



„The Bombing of Pan Am 103”



Serial opowiada o szkocko-amerykański śledztwie w sprawie katastrofy lotu Pan Am 103 i jego niszczycielskiego wpływu na małe miasteczko i rodziny, które straciły bliskich. Od początkowego wyczerpującego poszukiwania dowodów na miejscu w Szkocji, przez USA i Maltę, po proces w Camp Zeist w 2000 roku, serial prowadzi do nadchodzącego nowego procesu w USA.



„Wasza wysokość”



Beztroska księżniczka, a przyszła królowa Hiszpanii, Pilar (Anna Castillo), nieoczekiwanie musi przejąć kontrolę i stanąć na czele rodziny królewskiej. Chociaż jej ojciec, król Alfons XIV (Pablo Derqui), ma się świetnie, to został uwikłany w skandal oraz zmuszony do wycofania się na kilka miesięcy z życia publicznego. Mimo młodego wieku i niewielkiego doświadczenia, Pilar jest zobligowana zrobić wszystko, co w jej mocy, aby pokazać poddanym, że nie jest nieodpowiedzialną, leniwą młodą kobietą - jak większość sądzi.



„Sens rzeczy”



Léa została jedną z nielicznych kobiet rabinów i teraz balansuje między złożonymi pytaniami wiernych a swoim chaotycznym życiem osobistym.



„Ja nie zapomnę”



Serial opowiada historię Cheng Le-le (Hsieh Ying-xuan), zamężnej kobiety, która godzi występy jako stand-uperka z pracą w supermarkecie. Chociaż wiedzie przyziemne życie, Le-le jest pełna nadziei i marzy o lepszej przyszłości. Niestety na swojej drodze napotyka liczne przeszkody - nie tylko zmaga się z kryzysem w relacji z mężem Zhang Kaiem (Wallace Huo), ale także ma problemy z ojcem (Chin Han). Życiowe trudności popychają ją do podjęcia odważnych kroków, aby odmienić relacje z rodziną, partnerem i przyjaciółmi.



„Invisible Boys”



W małym miasteczku homoseksualny nastolatek spotyka się z żonatym mężczyzną, co ma ogromne konsekwencje dla grupy niewidocznych wcześniej nastolatków.



„Plebejuszka”



Książę Harald walczy o prawo do ślubu z Sonją, dziewczyną spoza arystokracji, ryzykując skandal i przyszłość norweskiej monarchii – wszystko w imię miłości.



„Dziewięć puzzli”



Ena, jedyny świadek śmierci swojego wuja, zostaje profilerką, by odkryć prawdę o tej zbrodni. Detektyw Hansaem z Wydziału Kryminalnego podejrzewa właśnie ją. Dziesięć lat później pojawia się tajemniczy element układanki, a zabójca powraca. Czy Ena i Hansaem zdołają położyć kres zagadkowym morderstwom?



„Playing Nice”



Dwie pary odkrywają, że ich dzieci zostały zamienione tuż po narodzinach w szpitalu. Stają przed przerażającym dylematem: czy zatrzymać synów, których wychowali i pokochali, czy odzyskać swoje biologiczne dzieci?



„Na ostrzu skalpela”



Seok, pełna pasji, genialna neurochirurg, ponownie spotyka Deok-hee, profesora, który zrujnował jej życie. Bardzo bliscy sobie niegdyś chirurdzy darzą się teraz nienawiścią. Seok jest wściekła, że Deok-hee znów pojawił się w jej życiu, i zamierza się zemścić.



„Krematorium”



Opowieść o owianym złą sławą rodzinnym zakładzie pogrzebowym w Los Angeles, który przez lata prowadził moralnie wątpliwe i nieludzkie praktyki.



„Asura”



Tokio, rok 1979. Cztery całkiem różne siostry odkrywają, że ich starzejący się ojciec ma romans, co sprawia, że zrzucają maski i poddają się skrywanym dotąd emocjom.



„Na zawsze”



Przyjaciele z dzieciństwa spotykają się w liceum i zakochują się w sobie, doświadczając wielkich emocji, jakie przynosi pierwsza miłość, która też na zawsze ich zmieni.



„Bad Thoughts”



Kolekcja absurdalnie niepokojących historii, które przesuwają granice przyzwoitości w sposób, w jaki potrafi to robić tylko jeden człowiek - Tom Segura.



„Doc”



Po urazie mózgu, który wymazał ostatnie osiem lat jej życia, dr Amy Larsen musi odnaleźć się w nieznanym świecie.



„Etoile”



Aby utrzymać się na powierzchni dwa zespoły baletowe z Nowego Jorku i Paryża postanawiają zaryzykować i dokonać głośnej wymiany swoich największych gwiazd.



„Dom Dawida”



Historia biblijnego Dawida, króla Izraela.



„Duster”



Historia odważnego kierowcy do zadań specjalnych, pracującego dla rozwijającego się syndykatu przestępczego. Gdy do miasta przybywa zdeterminowana młoda agentka, zrobi wszystko, żeby za wszelką cenę rozbić jego kryminalną rodzinę.



„Ransom Canyon”



W miasteczku w Teksasie, gdzie trzy dynastie hodowców walczą o ziemię, dziedzictwo i ludzi, których kochają, emocje sięgają zenitu.



„Puls”



Nad najbardziej oblegany oddział ratunkowy w Miami nadciąga huragan. Tymczasem odbywająca tam ostatni rok rezydentury lekarka Danny Simms (Willa Fitzgerald) nagle dostaje awans, kiedy uwielbiany główny rezydent, doktor Xander Phillips (Colin Woodell), zostaje zawieszony. Gdy sytuacja pogodowa się pogarsza i coraz więcej ludzi potrzebuje pomocy, szpital przechodzi w tryb lockdownu. Danny i Phillips muszą teraz znaleźć jakiś sposób na współpracę, czego nie ułatwia fakt, że na jaw wychodzą pikantne szczegóły ich skomplikowanego i zakazanego romansu. Konsekwencje tego związku odbijają się na pozostałych lekarzach, którzy muszą również mierzyć się z własnymi osobistymi i zawodowymi wyzwaniami, jednocześnie w stresujących warunkach ratując ludzkie życie. Zapraszamy do śledzenia perypetii zżytej grupy medyków, którym ratowanie pacjentów często przychodzi łatwiej niż wyciąganie z opresji samych siebie.



„Nadrabiają miną”



Komediowy serial osadzony w realiach college’u, opowiadający o dzikiej, chaotycznej podróży Benny’ego — zamkniętego w sobie byłego futbolisty i króla balu — który szybko zaprzyjaźnia się z Carmen, licealną outsiderką, pragnącą za wszelką cenę się dopasować. Z pomocą starszej siostry Benny’ego i jej chłopaka — legendy kampusu — Benny i Carmen balansują między fatalnymi podbojami miłosnymi, smakową wódką a fałszywymi dowodami osobistymi. To głęboko osobisty i przezabawny serial o tym, jak bardzo potrafimy przesadzać, próbując odkryć, kim naprawdę jesteśmy.



„Karma”



Brzemienny w skutki wypadek splata wątki życia sześciu osób w intrygującą opowieść o zbrodni i karmie, w której wszyscy muszą stanąć oko w oko z mroczną prawdą.



„Złodziej dragów”



Dwaj długoletni przyjaciele z Filadelfii okradają drobnych dilerów narkotykowych, udając agentów DEA. To idealny przekręt - do czasu. Robiąc nalot na niewłaściwy dom, lądują na celowniku ogromnego kartelu narkotykowego.



„Skradzione dziecko”



Elisa pozwala córce Lucii na nocowanie u nowej przyjaciółki. Nazajutrz dziewczynka znika.



„Lepsza siostra”



Chloe radzi sobie z życiem u boku męża Adama i syna Ethana, podczas gdy jej siostra Nicky zmaga się z uzależnieniem. Morderstwo męża ujawnia długo skrywane rodzinne sekrety, wstrząsając ich światem.



„Na służbie”



Para policjantów z patrolu odpowiada na wezwania i przyjeżdża na miejsca zdarzeń aby mierzyć się z różnorakimi incydentami.



„Na gorącym uczynku”



Słynąca z łapania przestępców dziennikarka Ema Garay staje przed dużym dylematem, kiedy bliska jej osoba zaczyna być łączona z zaginięciem nastolatki.



„Ścieżki na daleką północ”



Okrucieństwa II WŚ widziane oczami młodego australijskiego lekarza.



„Kwestia seksu i śmierci”



Po otrzymaniu diagnozy raka piersi Molly rusza na przygodę, aby odkryć swoje seksualne pragnienia.



„Pamiętniki Mordbota”



W zaawansowanej technologicznie przyszłości ochroniarski robot potajemnie zyskuje wolną wolę. Aby pozostać w ukryciu, niechętnie zgadza się chronić naukowców na niebezpiecznej planecie... choć tak naprawdę wolałby po prostu oglądać telenowele.



„Lockerbie: W poszukiwaniu prawdy”



Katastrofa lotu Pan Am 103 z 21 grudnia 1988 roku, w której zginęło 259 pasażerów i 11 mieszkańców Lockerbie. Dr Jim Swire, po stracie córki, walczy o prawdę i sprawiedliwość, odkrywając mroczne aspekty systemu.



„Lampart”



Lata 60. XIX wieku. W burzliwych czasach zjednoczenia Włoch sycylijski książę próbuje sobie poradzić ze stopniową utratą rodzinnych wpływów i nadciągającą rewolucyjną zmianą.



„Dept. Q”



Arogancki, ale błyskotliwy policjant staje na czele nowego wydziału policji, gdzie kieruje zespołem odszczepieńców, rozwiązujących niewyjaśnione sprawy Edynburga.



„Łowca nagród”



Zamordowany łowca nagród Hub Halloran zostaje wskrzeszony przez diabła, by łapać i odsyłać demony, które uciekły z piekielnego więzienia. Ścigając te demony z pomocą i na...



„Rozgrywająca”



Nawrócona imprezowiczka musi udowodnić swoją wartość jako biznesmenka, gdy nieoczekiwanie zostaje prezeską profesjonalnej drużyny koszykarskiej, należącej do rodziny.



„Rzeka odchodzących dusz”



Policjantka Mickey patroluje filadelfijską dzielnicę dotkniętą kryzysem opioidowym. Gdy w okolicy zaczynają mieć miejsce morderstwa, odkrywa, że jej przeszłość może być powiązana z tą sprawą.



„Tysiąc ciosów”



Dwóch przyjaciół z Jamajki przyjeżdża do Londynu i zostaje wciągniętych w półświatek East Endu.



„Syreny”



Roztrzepana kelnerka, zmartwiona zbyt bliską relacją siostry z jej szefową miliarderką, szuka odpowiedzi w luksusowej posiadłości nad morzem.



„Znajomi i sąsiedzi”



W następstwie rozwodu i utraty pracy magnat finansowy zaczyna okradać bogatych sąsiadów, by utrzymać się na powierzchni. Branie na celownik ludzi z własnego środowiska sprawia mu niespodziewaną przyjemność, ale bohater wplątuje się w śmiertelnie niebezpieczną sieć.



„Szklana kopuła”



Profilerka Lejla musi pokonać traumatyczne wspomnienia o porwaniu w dzieciństwie, kiedy dołącza do poszukiwań zaginionej córki swojej przyjaciółki.



„Rezydencja”



Błyskotliwa i ekscentryczna detektyw musi rozwiązać zagadkę morderstwa w Białym Domu, w którym wśród personelu i gości bankietu wprost roi się od podejrzanych.



„Eternauta”



Gdy toksyczne opady śniegu zabijają miliony ludzi, Juan Salvo wraz z grupą ocalałych w Buenos Aires staje do walki z niewidzialnym zagrożeniem z kosmosu.



„Porządna amerykańska rodzina”



Historia pary ze Środkowego Zachodu, która adoptuje dziewczynkę z rzadką formą karłowatości.



„Rezerwat”



Kiedy opiekunka do dzieci jej sąsiadki znika z bogatego przedmieścia, Cecilie szuka odpowiedzi i odkrywa sekrety, które rujnują jej pozornie idealny świat.



„Toksyczne miasto”



Gdy w Corby na świat przychodzą kolejne dzieci z wadami wrodzonymi, ich matki decydują się rozpocząć batalię w celu ukarania winnych sytuacji. Serial oparty na faktach.



„Morderstwa w Åre”



Objęta wewnętrznym dochodzeniem policjantka ze Sztokholmu jedzie na narty, aby odpocząć, ale zaginięcie młodej dziewczyny zmusza ją do powrotu do pracy.



„Ocet jabłkowy”



Dwie kobiety promują naturalne metody leczenia śmiertelnych chorób, prezentując swoje życie światu. Jednak mniej lub bardziej świadomie wprowadzają wszystkich w błąd.



„Cztery pory roku”



Wieloletnia przyjaźń trzech małżeństw zostaje poddana próbie, gdy jedno z nich się rozwodzi, co utrudnia kontynuację tradycji wspólnych weekendów raz na kwartał.



„Przełom”



Detektyw i genealog łączą siły, aby złapać sprawcę podwójnego morderstwa sprzed 16 lat, zanim ta nierozwiązana sprawa zostanie zamknięta.



„Strefa gangsterów”



Kto przejmie władzę w Londynie? Harriganowie i Stevensonowie, dwie skłócone londyńskie rodziny przestępcze, stają do walki na śmierć i życie, która może zakończyć się upadkiem imperiów i zrujnować życie wielu ludziom. Harry Da Souza, zaprawiony w ulicznych bojach zbir, który jest równie niebezpieczny co przystojny, trafia w sam środek konfliktu. I dobrze wie, z kim najlepiej trzymać, gdy ścierają się dwie potężne rodziny. Gdy walczą ze sobą dwa imperia, zasady się nie liczą. Pewne jest tylko jedno: rodzina jest najważniejsza.



„Paradise”



Po znalezieniu zwłok prezydenta Stanów Zjednoczonych szef jego ochrony zostaje oskarżony o morderstwo.



„The Pitt”



Piętnastogodzinny dyżur na oddziale ratunkowym w Pittsburghu to pełen dramatów i walki o pacjentów dzień z życia pracowników medycznych.



„Dzień zero”



Były prezydent USA zostaje wezwany z emerytury, żeby znaleźć źródło koszmarnego w skutkach cyberataku i odkrywa rozległą sieć kłamstw i spisków.



„Porządny człowiek”



Paweł to oddany mąż, ojciec i wysokiej klasy kardiochirurg. Paweł to po prostu porządny człowiek. Wszystko zmienia się, kiedy podejmuje jedną nieprzemyślaną decyzję i jego poukładane oraz pozornie idealne życie rozsypuje się jak domek z kart.



„Przesmyk”



Wschodnia flanka NATO, trwają rosyjskie manewry wojenne w punkcie zapalnym o znaczeniu strategicznym dla całego kontynentu.



„Studio”



Matt Remick, szef studia filmowego, rozpaczliwie pragnąc akceptacji gwiazd, wraz ze swoim zespołem wykonawczym w Continental Studios musi pogodzić wymagania korporacyjne z twórczymi ambicjami, aby ocalić znaczącą rolę kina.



„Świt Ameryki”



Matka i jej syn uciekają przed przeszłością i nawiązują bliskie relacje z innymi ludźmi rzuconymi na Dziki Zachód, gdzie duch wolności jest świadkiem rozlewu krwi.



„Cassandra”



Rodzina wprowadza się do starodawnego inteligentnego domu i odkrywa, że kontroluje go wirtualna asystentka, która zrobi wszystko, aby ich w nim zatrzymać.



„Wzgórze psów”



Ceniony pisarz - którego dręczy dawna trauma i tajemniczy szantażysta - wraca do rodzinnego miasteczka, aby zmierzyć się z demonami przeszłości.



„Dojrzewanie”



Trzynastolatek zostaje oskarżony o morderstwo koleżanki z klasy. Jego rodzina, terapeutka i prowadzący sprawę detektyw zadają sobie pytanie o to, co naprawdę się stało.Czytaj też:

5 seriali i 3 filmy. To ogląda teraz cała Polska na NetflixCzytaj też:

Seriale podobne do „Rezerwatu” na Netflix. Lista innych skandynawskich perełek