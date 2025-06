Seriale podobne do „Rezerwatu” na Netflix. Lista innych skandynawskich perełek

„Rezerwat” to jeden z tych seriali, który po cichu trafił na Netfliksa, a potem z hukiem podbił serca widzów. Skandynawska produkcja zachwyciła surowym klimatem, mocnymi emocjami i świetnym aktorstwem, co sprawiło, że trudno było się od niej oderwać. To opowieść, która zostaje z widzem na długo po seansie. Nic dziwnego, że wiele osób zaczęło szukać czegoś podobnego – seriali z północną duszą, mrocznym klimatem i zaskakującymi zwrotami akcji.

Dla wszystkich, którym „Rezerwat” przypadł do gustu, przygotowaliśmy listę innych skandynawskich perełek – zarówno nowości, jak i tytułów, które mogły wam umknąć. Znajdziecie tu produkcje z Norwegii, Szwecji, i Danii, które łączy jedno: wciągają bez reszty.

Podobał ci się „Rezerwat” na Netflix? 20+ seriali podobnych do hitu Netfliksa

„Kasztanowy ludzik”



Akcja serialu rozgrywa się na spokojnych przedmieściach Kopenhagi, gdzie pewnego wietrznego październikowego poranka policja dokonuje przerażającego odkrycia - na placu zabaw znalezione zostaje pozbawione jednej dłoni ciało brutalnie zamordowanej młodej kobiety. Obok zwłok leży niewielki kasztanowy ludzik. Do sprawy przydzieleni zostają ambitna młoda detektyw Naia Thulin (Danica Ćurčić) oraz jej nowy partner Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard). Śledczy wkrótce odkrywają, że kasztanowy ludzik łączy zabójstwo z inną sprawą - zaginioną rok wcześniej i uznaną za zmarłą córką polityk Rosy Hartung (Iben Dorner).



„Rząd”



Duński dramat polityczny inspirowany amerykańskim "Prezydenckim pokerem". Premierem duńskiego rządu zostaje Brigitte Nyborg Christensen. Obowiązki polityczne wymuszają zmiany w jej życiu prywatnym, a także pewne kompromisy poglądowe.



„Rząd: Królestwo, władza i chwała”



Kariera minister spraw zagranicznych Birgitte Nyborg jest zagrożona, gdy spór o ropę naftową na Grenlandii zaczyna przekształcać się w kryzys międzynarodowy.



„Millenium”



W połowie lat 60. ubiegłego wieku w niejasnych okolicznościach znika bez śladu 16-letnia Harriet Vanger, członkini bogatej i wpływowej rodziny przedsiębiorców. 40 lat później Mikael Blomkvist (Michael Nyqvist), dziennikarz specjalizujący się demaskowaniu finansowych przekrętów wielkich korporacji, otrzymuje zlecenie wyjaśnienia tej tajemniczej sprawy. Zgłębiając historię rodziny Vangerów Mikael stopniowo odkrywa coraz bardziej szokujące fakty. Kiedy wydaje się, że sprawa go przerasta, dziennikarz otrzymuje pomoc ze strony zamkniętej w sobie, ekstrawaganckiej i fascynującej genialnej hakerki Lisbeth Salander (Noomi Rapace). Kolejne elementy łączą się w całość i przybliżają do rozwiązania przerażającej układanki. To, co odkryją, przekroczy ich najśmielsze oczekiwania.



„Lilyhammer”



Nowojorski gangster zostaje objęty programem ochrony świadków i wraz z rodziną zamieszkuje w Norwegi.



„Dziewczyna z Oslo”



Kiedy jej córka zostaje uprowadzona, norweska dyplomatka wyrusza na Bliski Wschód, licząc na to, że starzy przyjaciele i głęboko skrywany sekret pomogą ją uwolnić.



„Noc u progu lata”



Carina ściąga rodzinę na tradycyjne święto przesilenia letniego, ale wesoły nastrój zmienia się o 180 stopni, gdy na światło dzienne wychodzą długo skrywane sekrety.



„Wojna na pełnym morzu”



Gdy wybucha druga wojna światowa, dwaj marynarze na norweskim handlowcu muszą sprostać brutalnej rzeczywistości, by przetrwać konflikt, w który nie chcieli się mieszać.



„Pernille”



Pernille zawsze stawia swoich bliskich na pierwszym miejscu. Samotnie wychowuje dwie córki i siostrzeńca oraz zajmuje się ojcem, który przechodzi kryzys. Czy znajdzie w końcu czas dla siebie?



„Gangi Oslo”



Młody policjant zostaje uwikłany we własną kryminalną przeszłość, gdy dochodzenie doprowadza go do przyjaciela z dzieciństwa - obecnie bezwzględnego przywódcy gangu.



„Kalifat”



Planowany atak ISIS na Szwecję łączy losy grupy kobiet, w tym matki na zakręcie, natchnionej studentki i ambitnej policjantki.



„Ruchome piaski”



Serial na podstawie bestsellerowej, wydanej w 26 krajach powieści Malin Persson Giolito, która została okrzyknięta najlepszą nordycką powieścią kryminalną 2016 roku. W prywatnej szkole średniej, znajdującej się w bogatej dzielnicy na przedmieściach Sztokholmu, dochodzi do strzelaniny. Podczas procesu przeciętnej licealistki Mai Norberg na jaw wychodzą sekrety dotyczące tragicznego dnia, a także jej relacji z Sebastianem Fagermanem i jego dysfunkcyjną rodziną.



„Przełom”



Kiedy sprawa podwójnego morderstwa w Linköping w Szwecji z 2004 roku została ostatecznie rozwiązana po 16 latach, to genealog odpowiadał za przełom. Po raz pierwszy w Europie mordercę znaleziono dzięki badaniom genealogicznym. „Przełom” to fikcyjna opowieść o nieoczekiwanym bohaterze, nieprawdopodobnej współpracy i polowaniu na zabójcę. Ale to także opowieść o tym, jak niewyjaśniona zbrodnia wpływa na społeczeństwo i co dzieje się z ludźmi pozostawionymi bez odpowiedzi na pytania „Kto?” i „Dlaczego?”.



„Morderstwa w Åre”



Zawieszona w pracy i porzucona przez partnera sztokholmska policjantka Hanna Ahlander przeprowadza się do wakacyjnego domu swojej siostry w Åre. Kiedy w mroźną noc świętej Łucji znika młoda kobieta, Hanna postanawia wszcząć śledztwo w tej sprawie. Lokalny policjant Daniel Lindskog, zmagający się z problemami rodzinnymi i niedoborem personelu, niechętnie zgadza się na pomoc Hanny. Jednak najważniejsze pytanie brzmi — czy mogą sobie nawzajem zaufać?



„Zupełnie normalna rodzina”



Sandellowie to zwyczajna rodzina, której członkami są pastor Adam, prawniczka Ulrika i ich 19-letnia córka — Stella. Cała trójka wiedzie pozornie idealne życie na wymuskanych przedmieściach Lund. Pewnego dnia ich życie wywraca się do góry nogami, gdy Stella zostaje zatrzymana jako podejrzana o zabójstwo. Jej zdruzgotani rodzice nie wiedzą, co powinni zrobić. Co tak naprawdę się wydarzyło? Oboje chcą za wszelką cenę pomóc Stelli, ale czy rzeczywiście znają swoją córkę? A siebie nawzajem?



„Szklana kopuła”



Lejla powraca do rodzinnego domu położonego w szwedzkiej wiosce rozdartej między tradycją a nowoczesnością, co powoduje napięcia wśród jej mieszkańców. Jednak powrót kobiety w dawne strony przyćmiewa coś tak mrocznego i przerażającego, że aż niemieszczącego się jej w głowie. W tych właśnie okolicach Lejla była jako dziecko przetrzymywana przez nieznanego sprawcę w szklanej kopule. Teraz bez śladu znika inna młoda dziewczyna. Lejla bada sprawę jej zaginięcia, ale musi też skonfrontować się z wewnętrznym mrokiem odwołującym się do przeszłości, o której wolałaby zapomnieć. Czy mrożące krew w żyłach podobieństwa między historią Lejli a zniknięciem dziewczyny są tylko dziełem przypadku? A może historia po prostu się powtarza?



„Szybki cash”



Szwedzkojęzyczny reboot, którego akcja dzieje się w Sztokholmie 10 lat po wydarzeniach pokazanych w filmowej trylogii. Główną bohaterką jest Leya (Evin Ahmad), młoda samotna mama próbująca odnaleźć się w start-upowym środowisku, gdzie liczą się pieniądze i status — czyli dwie rzeczy, których także ona pragnie najbardziej. Elita przedsiębiorców dorównuje brutalnością i bezwzględnością szefom kryminalnego podziemia, więc kiedy te dwa światy wchodzą sobie w drogę, walka o szybki cash osiąga nowe poziomy intensywności. A gdy leje się krew, na dalszy plan schodzą przyjaźń, lojalność i umowy biznesowe.



„Mało prawdopodobny morderca”



Fikcyjna interpretacja historii Stiga Engströma, grafika podejrzewanego o zabójstwo premiera Szwecji Olofa Palmego. Mężczyzna do końca życia wymykał się sprawiedliwości, wykorzystując wrodzoną pewność siebie, szczęśliwe zbiegi okoliczności oraz nieudolność policji. Co o nim wiemy? Dlaczego policja wypuściła go z rąk, mimo że cały czas deptała mu po piętach? Zabójstwo było kiepsko zaplanowane, Engström od samego początku popełniał błędy i niemal nikt nie uwierzył w jego kłamstwa na temat tego, co robił w Sztokholmie owej tragicznej nocy w 1986 roku.



„Królowe Djursholm”



Jest rok 1995. Świat wkracza w przełomową epokę "girl power". Lollo, Klara, Frida i Mia to cztery dziewczyny z dobrych rodzin z Djursholmu, które mówią na siebie "Barracuda Queens", odkąd balowały razem na plaży Barracuda. Pewnego razu, zdesperowane brakiem pieniędzy na pokrycie monumentalnego rachunku za imprezę, wpadają na lekkomyślny pomysł obrabowania domu ich nowej sąsiadki Aminy. Choć im się to nie udaje, Amina okazuje się bardziej skora do dołączenia do gangu niż do ciągania ich po sądach. Wspólnie rozpoczynają istną kampanię włamań do domów ich nieznośnych, bogatych sąsiadów. Za dnia są ambitnymi uczennicami i córkami, a w nocy przeistaczają się w bezwzględne złodziejki szukające mocnych wrażeń, wyzwolenia i zemsty na mężczyznach, którzy zaszli im za skórę. I nie padnie na nie nawet cień podejrzenia... Prawda?



„Tore”



Serial opowiada historię 27-latka o imieniu Tore, który pragnie z całych sił stłumić rozpacz po utracie najważniejszej osoby w swoim życiu, która zginęła w wypadku z udziałem śmieciarki. Za dnia pracuje w domu pogrzebowym swojego ojca, jakby nic się nie stało, a nawet zaczyna flirtować z nowym florystą Erykiem. Tore nocami baluje zaś na pokładzie łodzi imprezowej, przeżywając swoje pierwsze doświadczenia związane z alkoholem, seksem i narkotykami. Otwiera się przed nim nowy i piękny, choć ryzykowny świat, jednak jego przyjaciele - Linn oraz współpracownicy z domu pogrzebowego - zaczynają się martwić, że traci kontakt ze światem, desperacko pragnąc uciec od rzeczywistości.



„Helikopter”



W pewien sobotni poranek w 2009 roku oczy całego świata zwróciły się ku pewnej niepozornej dzielnicy na przedmieściach Sztokholmu. Na dachu najbezpieczniejszego skarbca w kraju wylądował helikopter, a policja mogła tylko patrzeć, jak złodzieje znikają z milionami dolarów. Nie padł ani jeden strzał. Ten serial to emocjonująca opowieść o braterstwie i ojcostwie, ale chyba przede wszystkim o dynamicznej historii podobnej do tej o Ikarze, gdzie stawką jest wszystko albo nic.



„Doc: W twoich rękach”



Kiedy nastoletni Billy i Dogge trafiają do lokalnego gangu, muszą zmierzyć się z pełnym przemocy światem, przed którym nie potrafią jeszcze sami się obronić.Czytaj też:

