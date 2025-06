5 seriali i 3 filmy. To ogląda teraz cała Polska na Netflix

Jakie filmy i seriale królują teraz w Polsce na Netflix? Platforma nie zwalnia tempa – w ostatnich tygodniach pojawiło się w serwisie bardzo dużo dobrych tytułów, a polscy widzowie mają swoich wyraźnych faworytów. Chętnie oglądają skandynawskie produkcje oryginalne, historie opowiadające o prawdziwych zbrodniach czy hollywoodzkie miniserie. W TOP 3 najpopularniejszych filmów też królują jedynie oryginalne produkcje platformy.

Sprawdź, które tytuły królują teraz na ekranach, dodaj je do swojej listy "do obejrzenia" i zainspiruj się gustami Polaków, jeżeli szukasz na wieczorny seans.

Najpopularniejsze teraz seriale i filmy na Netflix w Polsce

„Fred i Rose West: Brytyjski horror” (serial)



Serial dokumentalny o życiu oraz zbrodniach najaktywniejszego i zasłużenie cieszącego się jak najgorszą sławą małżeństwa seryjnych zabójców w Wielkiej Brytanii. Ten trzyczęściowy serial, którego twórcy uzyskali na wyłączność dostęp do niepublikowanych wcześniej policyjnych materiałów filmowych i dźwiękowych, pokazuje, w jaki sposób śledczym hrabstwa Gloucestershire udało się odnaleźć ciała 12 ofiar Westów, postawić małżonków w stan oskarżenia i przynieść ukojenie rodzinom zamordowanych.



„Nierozwiązane sprawy: Zabójcza trucizna w Tylenolu” (serial)



Serial opowiada on o mrożącej krew w żyłach aferze, która sprawiła że ludzie zaczęli się poważnie obawiać o bezpieczeństwo stosowanych codziennie produktów. Chicago, rok 1982. Co najmniej siedem osób ginie po połknięciu skażonych cyjankiem tabletek Tylenolu, co wywołuje ogólnokrajową panikę i prowadzi do wszczęcia jednego z najszerzej zakrojonych śledztw w historii USA. Czy odpowiedzialnym za te straszne czyny jest jeden geniusz zbrodni, czy też może ktoś próbuje wykreować wygodnego kozła ofiarnego, aby ukryć większy przekręt? Ten miniserial powraca do sprawy, która zmieniła najlepiej sprzedający się na świecie lek w przerażający symbol oraz na zawsze odmieniła sposób, w jaki postrzegamy produkty trzymane w apteczkach.



„Rezerwat” (serial)



Kiedy Ruby, młoda filipińska au pair, znika na jednym z najzamożniejszych osiedli północnej Kopenhagi, jej sąsiadka, Cecilie, jest pewna, że coś się stało. Jej własna au pair, Angel, zaczyna analizować plotki krążące wśród okolicznych opiekunek, a do tego pojawia się coraz więcej przesłanek wskazujących na przestępstwo. Sprawa zaginionej cudzoziemki nie jest jednak na szczycie listy priorytetów policji, dlatego świeżo upieczona śledcza Aicha bardzo potrzebuje wsparcia. Na swoje szczęście może liczyć na pomoc Cecilie i Angel. Stopniowo odkrywają, jaką władzą i przywilejami cieszą się miejscowi bogacze. Cecilie, która próbuje rozwikłać tajemnicę zaginięcia Ruby, zostaje wystawiona na wielką próbę, kiedy okazuje się, że tropy prowadzą do… jej własnej rodziny. Musi teraz mocno przyjrzeć się kwestiom, na które dotąd nie zwracała uwagi, oraz z zupełnie nowej perspektywy spojrzeć na swoją rodzinę i otoczenie, w którym wychowuje dzieci.



„Syreny” (serial)



Devon jest przekonana, że jej siostrę, Simone, oraz jej nową szefową, którą jest tajemnicza i wpływowa Michaela Kell, łączy naprawdę dziwna relacja. Wystawny i luksusowy styl życia Michaeli działa na Simone jak narkotyk, dlatego Devon decyduje się podjąć interwencję, ale najwyraźniej nie zdaje sobie zupełnie sprawy z tego, z jak groźną przeciwniczką przyszło się jej zmierzyć. Serial, którego akcja toczy się w trakcie jednego pamiętnego weekendu w położonej na wyspie rezydencji Kellów, to wnikliwa, seksowna i pełna czarnego humoru opowieść o kobietach, władzy i klasie.



„Dept. Q” (serial)



Detektyw Carl Morck jest genialnym gliną, ale okropnym kolegą. Jego cięte riposty nie przysporzyły mu przyjaciół w policji w Edynburgu. Po strzelaninie, w której zginął młody policjant, a jego partner został sparaliżowany, zostaje zesłany do piwnicy i jest jedynym członkiem wydziału Q, nowo utworzonej jednostki zajmującej się nierozwiązanymi sprawami. Wydział jest chwytem PR-owym, mającym na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od niepowodzeń niedofinansowanej, upadającej policji, która chętnie pozbyłaby się go ze swoich szeregów. Jednak zupełnie niechcący Carl zaczyna tworzyć ekipę odrzuconych, którzy nie mają nic do stracenia. Dlatego gdy powraca stara sprawa prominentnego urzędnika, który zaginął dawno temu, Carl znów czuje się w swoim żywiole — wkłada kij w mrowisko i nie zadowala się zdawkowymi odpowiedziami.



„Czarna wdowa” (film)



Sierpień 2017 roku. Na parkingu w Walencji zostaje znalezione ciało mężczyzny z siedmioma ranami kłutymi. Wszystko wskazuje na to, że zbrodnię popełniono w afekcie. Wydział zabójstw miejscowej policji rozpoczyna śledztwo i wyścig z czasem. Wkrótce cień podejrzenia pada na Maje – sympatyczną i spokojną młodą wdowę, która od niecałego roku była żoną ofiary.



„Serce zna prawdę” (film)



Historia miłości, która przekracza granice śmierci. Oschłemu biznesmenowi o imieniu Juan Manuel przeszczepione zostaje serce skromnego Pedro. Szukając informacji o dawcy, Juan Manuel poznaje Valerię, wdowę po dawcy, i zakochuje się w niej. Ukrywając swoją tożsamość, działa na rzecz uratowania okolicy, w której mieszkał Pedro, nie ujawniając przy tym, że serce tego mężczyzny bije teraz w jego ciele.



„Babcie” (film)



Po stracie matki pewien mężczyzna stawia wszystko na jedną kartę, aby spełnić jej marzenie, i otwiera włoską restaurację, w której szefowymi kuchni są… lokalne babcie. Czytaj też:

