30+ najlepszych seriali politycznych. Kampania trwa też na ekranie!

Wybory prezydenckie tuż za rogiem – już w najbliższą niedzielę miliony Polaków ruszą do urn, by zdecydować o przyszłości kraju. W powietrzu czuć napięcie, emocje buzują, a rozmowy o polityce toczą się nie tylko w Sejmie, ale i przy rodzinnych stołach czy w biurowych kuchniach. To idealny moment, by zanurzyć się w świat polityki także na ekranie.

Seriale polityczne od lat fascynują widzów na całym świecie. Wciągają intrygami, pokazują zakulisowe gry władzy, moralne dylematy, bezwzględność w dążeniu do celu i mechanizmy, o których zwykły obywatel nie ma pojęcia. W obliczu realnych wyborów, warto spojrzeć na politykę z innej perspektywy – tej serialowej, często przerysowanej, ale trafnie punktującej rzeczywistość.

Na naszej liście znalazło się ponad 30 tytułów, które wciągają od pierwszego odcinka. Jeśli więc potrzebujesz chwili wytchnienia od przedwyborczej gorączki albo wręcz przeciwnie – chcesz jeszcze bardziej wgryźć się w temat władzy, demokracji i politycznych machinacji – te seriale są dla ciebie. Zaparz herbatę, rozsiądź się wygodnie i zobacz, jak wygląda walka o władzę na ekranie.

30+ najlepszych seriali politycznych. Co warto obejrzeć?

„Jego królestwo”



Pastor Emilio został prezydentem Argentyny, jednak sprawy nie układają się dla niego zbyt dobrze. Nie chcąc ustąpić, Emilio nieustannie prze naprzód, zyskując nowych sojuszników, a nawet własną armię, przy pomocy której chce wprowadzić rządy terroru. Rozpętuje się bezpardonowa walka dobra ze złem, w której zmierzy się z mimowolnym populistycznym przywódcą o imieniu Tadeo.



„Wiatr zmian”



Serial o potężnym konflikcie między premierem, który stawia sobie za cel walkę z korupcją i w tym celu porywa się na życie prezydenta, a żądną władzy wicepremier, która postanawia rzucić mu rękawicę.



„Dzikusy”



W wyborczy wieczór kule zamachowca dosięgają Iddera Chaoucha, pierwszego w historii Francji algierskiego imigranta z widokami na rządzenie krajem. Za spust pociąga chłopak spokrewniony z narzeczonym córki Chaoucha. Oto serial wedle cyklu głośnych powieści Sabriego Louataha, w którym krwisty thriller polityczny łączy się z sagą rodzinną. W głównej roli występuje charyzmatyczny Roschdy Zem.



„Chief of Staff”



Tae-jun Jang piastuje wysokie stanowisko w koreańskim parlamencie, ale ma jeszcze większe ambicje — i jest gotów posunąć się bardzo daleko, aby je zrealizować.



„Alpha House”



Perypetie czwórki senatorów, którzy wynajmują mieszkanie w Waszyngtonie.



„Pod parasolem królowej”



Energiczna królowa usiłuje okiełznać swoich niesfornych synów i osadzić jednego z nich na tronie Joseonu, na który czyha konkurencja.



„Secret State”



Brytyjski premier Tom Dawkins, chcąc dociec prawdy dotyczącej tajemniczego wybuchu w rafinerii, odkrywa spisek.



„Dobrze naoliwiona maszyna”



Poznaj niewielki zespół zawziętych śledczych, którzy za cel postawili sobie poznanie tajemnic funkcjonowania największego spisku korupcyjnego wszech czasów. Konsekwencje ich pogoni za prawdą poniosą wszyscy - w tym także oni sami.



„Sługi narodu”



Ukraiński nauczyciel zostaje wybrany na prezydenta kraju.



„The Code”



Dwóch braci, działających w mediach internetowych, bada nielegalne powiązania biznesmenów, polityków i przedstawicieli aborygeńskiej mniejszości.



„Nieposkromiona”



Emilia Urquiza (Kate del Castillo) staje się oddanym liderem dążącym do zmian. W pewnym momencie zauważa, że rak korupcji trawi nie tylko jej kraj, ale również rodzinę, i poznaje prawdziwe dziedzictwo rodu Urquizów. W tym trudnym dla niej czasie musi znaleźć siłę, by walczyć o bezpieczeństwo swojej córki Marii.



„BrainDead”



Po przywiezieniu meteorytu do Waszyngtonu rozpoczyna się tajemnicza epidemia, w wyniku której ludziom wybuchają głowy. Laurel próbuje znaleźć przyczynę takiego stanu rzeczy.



„State of Affairs”



Analityczka CIA i niedoszła synowa pani prezydent dołącza do zespołu zajmującego się sprawami kryzysowymi.



„Secret City”



Niezmordowana demaskatorka politycznych afer kładzie na szali karierę i życie, aby ujawnić układy rządzące australijską polityką.



„Wotum nieufności”



Bezwzględny, brutalny i często niesprawiedliwy świat polityki. Po rezygnacji prezydenta Polski o zajęcie jego miejsca walczą Marszałkini Sejmu i zyskujący popularność polityk prawicy.



„Rząd: Królestwo, władza i chwała”



Kariera minister spraw zagranicznych Birgitte Nyborg jest zagrożona, gdy spór o ropę naftową na Grenlandii zaczyna przekształcać się w kryzys międzynarodowy.



„Marseille”



Robert Taro jest burmistrzem Marsylii od 25 lat. W nadchodzących wyborach będzie musiał się zmierzyć ze swoim żądnym władzy podopiecznym, Lucasem.



„Hit & Run”



Życie szczęśliwego męża staje na głowie, gdy jego żona ginie w tajemniczym wypadku samochodowym w Tel Awiwie. Pogrążony w żałobie i zdezorientowany mężczyzna na własną rękę szuka morderców, którzy uciekli do USA. Z pomocą byłej dziewczyny (Sanaa Lathan) odkrywa niepokojące fakty z życia swojej ukochanej żony i tajemnice, które przed nim skrywała.



„Madam Secretary”



Sekretarz stanu próbuje pogodzić życie prywatne z zawodowym.



„Stan gry”



Serial odsłania złożone, często przerażające powiązania pomiędzy polityką i wielkim biznesem. Kiedy Sonia Baker, młoda, pracująca jako badacz dla parlamentu brytyjskiego kobieta, zostaje zamordowana, podejrzenia padają na jej przełożonego - Stephena Collinsa, szefa frakcji lewicowej. Prasa szukając sensacji zaczyna badać związek, który łączył polityka z zamordowaną. Jednym z zaangażowanych w sprawę dziennikarzy jest reporter Heralda, Cal McCaffrey. Podejmuje się on zadania niechętnie, ponieważ w przeszłości przewodził kampanii wyborczej Collinsa. Jego nastawienie do sprawy zmienia się w chwili, gdy koleżanka z pracy, Della, odkrywa zaskakujące połączenie pomiędzy śmiercią Sonii, a morderstwem czarnoskórego nastolatka, Kevina Stagga.



„Hydraulicy z Białego Domu”



E. Howard Hunt i G. Gordon Liddy przypadkowo doprowadzają do obalenia prezydentury Nixona, którą gorliwie próbowali chronić.



„Klan Kennedych”



Ośmioodcinkowy serial ukazujący triumfy i tragedie najpopularniejszej rodziny politycznej w historii Ameryki. Gdy Stany Zjednoczone włączają się w II wojnę światową, Joe Kennedy Junior i Jack Kennedy biorą udział w działaniach wojennych jako oficerowie marynarki. Jack służy na Pacyfiku jako dowódca torpedowca i wraca z wojny z medalem za odwagę. Joe Junior ginie w Europie podczas misji lotniczej w ramach Operacji Afrodyta. Ich ojciec, Joe Senior, pragnie, by Jack w przyszłości został prezydentem USA.



„Political Animals”



Rozwiedziona, była pierwsza dama pełni obowiązki sekretarza stanu. Zmagając się z problemami wagi państwowej, próbuje jednocześnie nie dopuścić do rozpadu swojej rodziny.



„Okupowani”



Nowy rząd Norwegii drastycznie ogranicza wydobycie ropy, powodując europejski kryzys energetyczny. W efekcie platformy wiertnicze na Morzu Północnym za zgodą UE zostają zaatakowane przez Rosję.



„Prezydencki poker”



Serial przedstawiający losy administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zaglądamy w nim za kulisy i obserwujemy pracę Białego Domu, a przede wszystkim jego zachodniego skrzydła, w którym urzęduje Prezydent.



„House of Cards”



Francis Underwood jest bezwzględnym politykiem próbującym się zemścić na prezydencie, który pominął go przy obsadzeniu stanowiska sekretarza stanu.



„Dzień zero”



Były prezydent USA zostaje wezwany z emerytury, żeby znaleźć źródło koszmarnego w skutkach cyberataku i odkrywa rozległą sieć kłamstw i spisków.



„Dyplomatka”



Pośród międzynarodowego kryzysu amerykańska dyplomatka próbuje odnaleźć się w roli ambasadorki USA w Wielkiej Brytanii i burzliwym małżeństwie z gwiazdą polityki.



„Figurantka”



Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Selina Meyer, przekonuje się, że jej praca nie wygląda tak, jak to sobie wyobrażała.



„Fauda”



Wyśmienity izraelski agent wraca do czynnej służby, by dopaść palestyńskiego bojownika, który teoretycznie miał już nie żyć. Rozpoczyna się chaotyczne polowanie.



„Designated Survivor”



Tom Kirkman, jeden z członków amerykańskiego gabinetu niższego szczebla, nieoczekiwanie zostaje prezydentem po katastrofalnym ataku, jaki miał miejsce w Waszyngtonie.



„Mrs. America”



Miniserial z dwukrotną zdobywczynią Oscara Cate Blanchett w roli radykalnej konserwatystki Phyllis Schlafly, której przyszło żyć w czasach rozkwitu drugiej fali feminizmu.



„Rząd”



Premierem duńskiego rządu zostaje Brigitte Nyborg Christensen. Obowiązki polityczne wymuszają zmiany w jej życiu prywatnym, a także pewne kompromisy poglądowe.

