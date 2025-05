Od dziś 2 perełki na Netflix i 6 hitów na Max. Ale to ten thriller wywoła największe emocje

Nadszedł upragniony piątek. Jeżeli czekaliście na ten dzień i chcecie dobrze zacząć weekend, mamy dla was kilka propozycji filmowo-serialowych, które dziś mają premiery na najpopularniejszych w Polsce platformach streamingowych czyli Netflix i Max. Pierwsza z platform serwuje dwie nowości, w tym thriller, o którym z pewnością będzie w Polsce bardzo głośno. Druga wraca z kontynuacją serialowego hitu sprzed lat, a także z głośnymi nagradzanymi hollywoodzkimi perełkami i kilkoma niszowymi produkcjami, które zadowolą wytrawne gusta kinomaniaków. Sprawdźcie wszystkie tytuły, które dzisiaj debiutują!

Jedna premiera, wielki szum. Thriller na Netflix przyciągnie wszystkich

„Serce zna prawdę” (Netflix)



Historia miłości, która przekracza granice śmierci. Oschłemu biznesmenowi o imieniu Juan Manuel przeszczepione zostaje serce skromnego Pedro. Szukając informacji o dawcy, Juan Manuel poznaje Valerię, wdowę po dawcy, i zakochuje się w niej. Ukrywając swoją tożsamość, działa na rzecz uratowania okolicy, w której mieszkał Pedro, nie ujawniając przy tym, że serce tego mężczyzny bije teraz w jego ciele.



„Czarna wdowa” (Netflix)



Sierpień 2017 roku. Na parkingu w Walencji zostaje znalezione ciało mężczyzny z siedmioma ranami kłutymi. Wszystko wskazuje na to, że zbrodnię popełniono w afekcie. Wydział zabójstw miejscowej policji rozpoczyna śledztwo i wyścig z czasem. Wkrótce cień podejrzenia pada na Maje – sympatyczną i spokojną młodą wdowę, która od niecałego roku była żoną ofiary.



„I tak po prostu...” (Max)



Nowy rozdział w życiu bohaterek serialu Seks w wielkim mieście. Carrie, Miranda i Charlotte są teraz dwie dekady starsze, ale ciągle borykają się z tymi samymi problemami.



„Jojo Rabbit” (Max)



Zafascynowany nazizmem niemiecki chłopiec zaczyna pomagać Żydówce, która ukrywa się na strychu jego domu. Satyra na II wojnę światową, której autorem jest Taika Waititi.



„Nasz świat” (Max)



Kosowo, 2007 rok. Zoé i Volta opuszczają swoją odległą wioskę, aby rozpocząć naukę na Uniwersytecie w Prisztinie.



„Czerwone pantofle” (Max)



Kiedy stary rolnik Artemio otrzymuje wiadomość o śmierci córki, wyrusza do miasta i odkrywa brutalny świat, który jest mu zupełnie nieznany.



„Klątwa naszyjnika” (Max)



Laura Davis otrzymuje w prezencie antyczny naszyjnik, a jej córki odkrywają ukrytą w nim złowrogą siłę, która może zniszczyć wszystko, co kochają.



„Omen: Początek” (Max)



Prequel popularnego horroru, w którym kobieta odkrywa przerażający spisek kościelny.Czytaj też:

