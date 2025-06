Miss Polonia 2025 wybrana. Kim jest najpiękniejsza Polka?

W niedzielę, podczas transmitowanej na żywo gali jubileuszowej 95. edycji Miss Polonia, poznaliśmy nową królową piękności. Uroczystą galę na antenie TVP2 poprowadzili Ewa Jakubiec i Błażej Stencel. Wydarzenie uświetniły występy muzyczne Ani Iwanek, Filipa Lato oraz Dominika Dudka.

O tytuł Miss Polonia rywalizowały studentki, policjantka i stomatolożka

Kandydatki tradycyjnie zaprezentowały się w różnych stylizacjach, oczarowując wdziękiem, elegancją i osobowością. Każda z nich miała czas na prezentację swojej działalności i zainteresowań Kulminacją wieczoru było ogłoszenie wyników i przekazanie korony przez Maję Klajdę – ustępującą Miss Polonia 2024 oraz II wicemiss World 2025. W tym roku o tytuł najpiękniejszej Polki ubiegały się nie tylko modelki, ale też kobiety z pasją i charakterem. Były wśród nich m.in. policjantka, farmaceutka, stomatolożka, dziennikarka i studentki kierunków takich jak prawo, ekonomia czy psychologia. Wśród finalistek znalazły się: Oliwia Matecka, Dominika Żak, Martyna Eich, Amelia Mączka, Sylwia Berus, Adrianna Pala, Veronica Dziecina, Barbara Rogaczewska, Natalia Podgajecka, Wiktoria Kurek, Oliwia Nowosielska, Weronika Sienkiewicz, Gabriela Rogala, Klaudia Połuboczek, Dominika Dyrdał, Patrycja Rzepka, Nikola Próchniak, Maja Todd, Julia Lachowska, Aleksandra Jocz, Izabela Cieśla, Justyna Roguska, Ewelina Maciejewska i Julia Łuczak.

Maja Todd z tytułem Miss Polonia 2025. Kim jest najpiękniejsza Polka?

II Vice Miss Polonia została Justyna Roguska, natomiast I Vice Miss – Julia Łuczak. To właśnie Julia zdobyła też największe uznanie widzów, zdobywając tytuł Miss Publiczności 2025. Z kolei tytuł Miss Polonia z Przesłaniem przypadł Dominice Żak. Nową Miss Polonia została Maja Todd– studentka pierwszego roku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dorastała zarówno w Katowicach, jak i w Wielkiej Brytanii, co – jak sama podkreślała – nauczyło ją otwartości i tolerancji. Jej największą pasją jest muzyka, szczególnie soul i R&B. Maja od lat śpiewa, a jej talent został dostrzeżony również podczas zgrupowania poprzedzającego finał – zdobyła tytuł Miss Talent 2025. Ma także sportową przeszłość – przez wiele lat trenowała pływanie, ma kwalifikacje ratownika. Maja Todd marzy o tym, by połączyć pasję do śpiewu z realną pomocą potrzebującym. Chce, aby jej muzyka nie tylko wzruszała, ale przede wszystkim niosła wsparcie, nadzieję i dodawała odwagi tym, którzy przechodzą trudne chwile. Poprzez swój talent pragnie motywować innych do pokonywania życiowych przeszkód i odnajdywania światła nawet w najciemniejszych momentach. Największą satysfakcję przyniosła jej dotąd praca z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi – to doświadczenie, które ukształtowało jej spojrzenie na świat. Jak przyznaje, udział w konkursie Miss Polonia był dla niej czymś więcej niż tylko prezentacją urody – to świadomy krok poza strefę komfortu, który pozwolił pokazać charakter, determinację i głębokie zaangażowanie. Za dekadę widzi siebie jako kobietę, która swoją postawą inspiruje innych. Chciałaby być wzorem dla młodych dziewczyn – dowodem na to, że warto mieć odwagę, wierzyć w siebie i działać z sercem. Zwyciężczyni koronę przekazała jej poprzedniczka Maja Klajda w blasku reflektorów i przy aplauzie publiczności.

