Netflix i Max serwują dziś po 3 nowości. Ale to ten jeden miniserial skradnie show

Dwie najpopularniejsze w Polsce platformy streamingowe mają dla swoich subskrybentów w czwartek 22 maja po trzy nowości. Na Netfliksie znajdzie się coś dla miłośników produkcji od Tylera Perry'ego, który jakiś czas temu zafundował nam hitową "Beauty in Black". Tym razem znany twórca opowie o pierwszej czarnoskórej wicegubernator. Najwięcej widzów jednak wyczekuje amerykańskiego seksownego i pełnego czarnego humoru miniserialu z hollywoodzką obsadą (Juliane Moore, Kevin Bacon, Milly Alcock, Meghann Fahy), opowiadającym o kobietach, władzy i klasie. Listę nowości na Netflix zamyka film, który pokaże nam, co stałoby się z ludźmi i światem, kiedy naukowcy – w odpowiedzi na problem zaludnienia – odkryliby sposób na zmniejszenie człowieka.

Max ma natomiast dla swoich subskrybentów turecką nowość – składający się z trzech sezonów komediowy serial o synu króla Thuna, który po śmierci ojca obejmuje tron. Zadebiutuje również film komediowy sprzed lat z Willem Smithem w głównej roli, a także coś dla fanów produkcji na faktach – dokument o synu barona narkotykowego El Chapo.

Co warto dziś obejrzeć na Max i Netflix? Rozpiska nowości

„Wicegubernatorka” (Netflix)



Chcąc zabłysnąć w polityce, pierwsza czarna wicegubernator stanu Missisipi musi utrzymać w ryzach swoją zwariowaną rodzinę i pokonać tkwiącego w przeszłości szefa.



„Syreny” (Netflix)



Devon jest przekonana, że jej siostrę, Simone, oraz jej nową szefową, którą jest tajemnicza i wpływowa Michaela Kell, łączy naprawdę dziwna relacja. Wystawny i luksusowy styl życia Michaeli działa na Simone jak narkotyk, dlatego Devon decyduje się podjąć interwencję, ale najwyraźniej nie zdaje sobie zupełnie sprawy z tego, z jak groźną przeciwniczką przyszło się jej zmierzyć. Serial, którego akcja toczy się w trakcie jednego pamiętnego weekendu w położonej na wyspie rezydencji Kellów, to wnikliwa, seksowna i pełna czarnego humoru opowieść o kobietach, władzy i klasie.



„Pomniejszenie” (Netflix)



Film pokazuje, co może się stać z ludźmi i światem, kiedy norwescy naukowcy – próbując znaleźć rozwiązanie problemu przeludnienia – odkrywają sposób na zmniejszenie ludzi do wysokości zaledwie 5 cali. Proponują też trwający 200 lat program przekształcenia rzeczywistości z wielkiej w małą. Ludzie szybko orientują się, jak wygodniejsze i zamożniejsze życie mogą wieść w zminiaturyzowanym świecie. Obietnica lepszego życia kusi także niewyróżniającego się niczym Paula Safranka (Matt Damon) oraz jego żonę Audrey (Kristen Wiig). Oboje decydują się na życie w mniejszym rozmiarze i mniejszym świecie. Ta decyzja zmienia ich życie na zawsze.



„Książę” (Max)



Po podejrzanej śmierci króla Thuna, jego syn obejmuje tron. Historia rozwija się, gdy nowy książę przypadkowo rozpoczyna wojnę z Węgrami.



„Bitwa o Culiacán: Spadkobiercy kartelu” (Max)



Serial dokumentalny opowiadający o próbie aresztowania barona narkotykowego Ovidia Guzmána, syna 'El Chapo'.



„Hitch: Najlepszy doradca przeciętnego faceta” (Max)



Hitch to nowojorski „lekarz serc”, który zawodowo pomaga nieśmiałym mężczyznom zdobywać upragnione kobiety. Pewnego dnia spotyka na swej drodze piękną dziennikarkę i zakochuje się w niej na zabój. Czytaj też:

