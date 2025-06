W 2014 roku została Miss Polski. Dziś zajmują ją zupełnie inne rzeczy

Ewa Mielnicka, Miss Polski 2014, miała cały świat u swoich stóp, ale porzuciła karierę na wybiegu i życie w blasku fleszy. Co się z nią działo i jak poradziła sobie po oddaniu korony?

Ewa Mielnicka-Cekała – od konkursu miss do biznesu mięsnego

Ewa Mielnicka-Cekała (w 2018 r. wzięła ślub z Łukaszem Cekałą i nosi nazwisko dwuczłonowe) urodziła się 13 marca 1992 r. w Ostrołęce, pochodzi z miejscowości Baba w gminie Łyse. Studiowała dziennikarstwo, ale to korona Miss Polski 2014 otworzyła jej drzwi do świata pełnego blasku. W Tokio reprezentowała nasz kraj — m.in. w tradycyjnym stroju kurpiowskim — w konkursie Miss International 2015. Rok później znalazła się w TOP10 konkursu Miss Supranational. Otrzymała również prestiżową nagrodę „Kurpik” za promowanie regionu, z którego się wywodzi i z którym do dziś jest bardzo silnie związana.

Choć media chętnie relacjonowały jej występy na branżowych imprezach, Ewa szybko odsunęła się od świata show-biznesu. Zamiast błyszczeć na czerwonych dywanach, postawiła na... biznes mięsny. Razem z siostrą Renatą była Miss Polski otworzyła trzy sklepy mięsne w Warszawie.

Wszystkie biznesy Miss Polski. Tego nie firmowała swoją twarzą

„Razem z siostrą Renatą prowadzimy sklepy mięsne. Mamy 3 sklepy w Warszawie, pracujemy bardzo ciężko, ale staramy się ten nasz biznes rozwijać i szukamy kolejnych punktów, więc rzeczywiście ten show-biznes jest mi nie po drodze. Jak pomyślę, że po 12 godzinach w sklepie, jeszcze musiałabym iść na jakąś ściankę, to wszystko zaczyna mnie od razu boleć” – przyznała swego czasu w rozmowie z serwisem Jastrząb Post, jednocześnie podkreślając, że nigdy „nie firmowała swoją twarzą tego biznesu".

Przedsiębiorcza miss na tym jednak nie poprzestała. W 2021 r. weszła w branżę beauty. Ewa Mielnicka-Cekała otworzyła własny salon medycyny estetycznej! Wcześniej została ambasadorką takiej kliniki w swoim mieście, a także ambasadorką marki, dla której zaprojektowała linię obuwia sygnowaną swoim nazwiskiem.

Ewa Mielnicka-Cekała. Miss z misją

Ewa Mielnicka-Cekała nie zniknęła całkowicie z mediów. Zajęła się organizacją konkursów piękności Miss Mazowsza i Miss Warszawy, współorganizowała Zlot Młodzieży Kurpiowskiej w ramach Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. Oddaje się działalności charytatywnej. Miss Polski 2014 można zobaczyć m.in. na finałach WOŚP w Warszawie i Londynie, imprezach organizowanych przez Fundację „Kwiat Kobiecości” walczącą z rakiem jajnika, czy Fundacji Instytutu Matki i Dziecka. W programie „Pytanie na śniadanie” na antenie TVP2 dzieliła się poradami z zakresu relacji i związków. Jak widać, na brak zajęć Ewa nie narzeka, o czym zresztą sama kiedyś żartobliwie wspomniała. „Co będzie następne? Gotowanie? Ogrodnictwo? A może [..] budownictwo?” – napisała w jednym z postów opublikowanych na swoim profilu w mediach społecznościowych.

instagramCzytaj też:

Miss Polonia 2025 „ustawką”? Po finale rozpętała się prawdziwa burzaCzytaj też:

Miss Polonia 2025 wybrana. Kim jest najpiękniejsza Polka?