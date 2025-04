Kultowy serial sprzed lat wraca do telewizji! Tęskniliście?

Serial „Trzecia planeta od Słońca” będzie dla wielu polskich widzów niezwykłą, nostalgiczną podróżą w czasie. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście serii, przypadnie wam ona do gustu, jeżeli lubicie takie tytuły jak „The Office”, „Community” czy „Rick and Morty”, bo łączy elementy komedii obyczajowej z socjologiczną obserwacją i wyraźnym przymrużeniem oka. Serial zdobył trzy nagrody Emmy, Złoty Glob, dziesiątki nominacji i wiele wyróżnień krytyków. Do dziś uważany jest za jedną z najlepszych komedii sytuacyjnych w historii amerykańskiej telewizji.

Hit lat 90. wraca do telewizji! Serial rozkochał w sobie widzów

Fabuła serialu opowiada o grupie pozaziemskich naukowców, którzy przybierają ludzką postać i przybywają na Ziemię, by zbadać naszą cywilizację. Choć brzmi to absurdalnie, to właśnie inteligentny humor i pełne zaskoczeń spojrzenie na ludzkie zachowania sprawiły, że „Trzecia planeta od Słońca” zyskała miano kultowej. Dziś, w świecie pełnym pytań o sztuczną inteligencję, obcych i człowieczeństwo, spojrzenie z dystansu kosmitów przebranych za amerykańską rodzinę zyskało nowy wymiar.

W centrum opowieści znajduje się Dick Solomon, dowódca misji w ciele profesora fizyki, którego zagrał John Lithgow. To właśnie ta rola przyniosła mu Złoty Glob i nagrodę Emmy. Dziś aktor znów trafia na usta wszystkich jako nowy profesor Dumbledore w serialowej adaptacji „Harry’ego Pottera”. Wcześniej zachwycił w nagrodzonym Oscarem „Konklawe”. Jego występ w „Trzeciej planecie od Słońca” to mistrzostwo komediowego aktorstwa — pełnego energii, ekspresji i czystej radości z gry.

Obok Lithgowa na ekranie pojawiają się młody Joseph Gordon-Levitt, dla którego rola Tommy’ego była początkiem wielkiej kariery, Kristen Johnston — dwukrotna laureatka nagrody Emmy za rolę Sally — oraz French Stewart jako nieprzewidywalny i niezapomniany Harry. Wszyscy razem tworzą ekipę, która do dziś inspiruje twórców popkultury i memów. Ich wspólna chemia i naturalne wyczucie komediowe to klucz do sukcesu serialu, który łączy pokolenia widzów.

Emisja „Trzeciej planety od Słońca” już od 5 maja od poniedziałku do piątku o godz. 9:55 w Zoom TV. Wszystkie sezony serialu są również dostępne na platformie FilmBox+.

