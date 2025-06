Edyta Herbuś dołączyła do obsady przebojowego serialu! Kogo zagra?

Trzykrotna mistrzyni Polski i dwukrotna zdobywczyni Pucharu Polski formacji tanecznych, a także półfinalistka „Tańca z gwiazdami” ma już na swoim koncie role w serialach „Pierwsza miłość”, czy „Samo życie”. Jesienią Edytę Herbuś zobaczymy w niezwykle popularnym serialu Polsatu „Przyjaciółki”. Postać, którą zagra Edyta, sporo namiesza w życiu znanych już bohaterów.

Edyta Herbuś wprowadza nowy wątek w „Przyjaciółkach”

W nowym sezonie serialu pojawi się bohaterka, która wprowadzi zupełnie świeży wątek. Edyta Herbuś wcieli się w Gabi — kuzynkę Roberta, która przyjeżdża do Warszawy za mężczyzną poznanym przez internet. Będzie nie tylko romans, ale też test dla przyjaźni tytułowych bohaterek. Kto okaże jej wsparcie, a kto poda uczucie w wątpliwość?

O roli, która wyraźnie ją cieszy, Herbuś opowiedziała nieco więcej na swoim profilu w mediach społecznościowych. „Dziewczyna- entuzjazm! Obiecuję, że ją pokochacie. Kolorowa, jak wiosenna łąka, szczebiocząca, jak skowronek, może lekko naiwna (kto z nas czasem nie bywa, szczególnie w tematach sercowych, prawda?). Ale też bardzo ambitna” — zdradziła Edyta Herbuś.

Powrót na ekran i nowe wyzwania. Herbuś znów w telewizji

Udział w „Przyjaciółkach” to kolejny krok w serialowej karierze Edyty Herbuś. Wiosną ujawniła, że dołączyła również do programu rozrywkowego „Twoja twarz brzmi znajomo”. Teraz przyszedł czas na aktorski powrót do jednej z najbardziej lubianych produkcji Polsatu, emitowanej od ponad dekady.

Premiera nowych odcinków zaplanowana jest na jesień 2025 roku. Widzowie mogą spodziewać się emocji, zaskakujących zwrotów akcji i sercowych rozterek — nie tylko w życiu Gabi.