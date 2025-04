25 perełek w tym tygodniu na Netflix. Debiutują mocne tytuły

Zbliża się długo wyczekiwana majówka, a to oznacza jedno – w końcu mamy więcej czasu na odpoczynek i relaks. Z kolei dla kinomaniaków to specjalny moment na nadrabianie serialowych oraz filmowych zaległości. Jeżeli już macie długą listę "do obejrzenia", w najbliższych dniach powinna się ona jeszcze powiększyć. Netflix zaplanował na ten tydzień 25 nowych premier, których nie będziecie chcieli pominąć.

Wśród 25 premier, które pojawią się lub już pojawiły się na platformie, nie brakuje mocnych tytułów. Mamy tu zarówno wyczekiwane kontynuacje znanych produkcji, jak i zupełnie nowe historie, które mają szansę podbić serca widzów. Dramaty, thrillery, komedie, dokumenty, animacje – każdy znajdzie coś dla siebie. A biorąc pod uwagę, że przed nami kilka wolnych dni, można z czystym sumieniem zatopić się w maratonie oglądania i pozwolić sobie na odrobinę serialowego (albo filmowego) szaleństwa. Czas wcisnąć play i pozwolić sobie na relaks z najlepszą rozrywką, jaką oferuje streamingowy gigant. Sprawdźcie ofertę Netfliksa na nadchodzące dni!

Zatrzęsienie dobrych premier w tym tygodniu na Netflix. Rozpiska nowości

„Chef’s Table: Legendy”



Program uhonoruje kulinarne ikony, które pomogły ukształtować współczesny świat gastronomii. W tym sezonie, który zbiega się z 10. rocznicą franczyzy „Chef’s Table”, pojawi się plejada legendarnych szefów kuchni — przekraczających granice (i media) i inspirujących kolejne pokolenia kucharzy i smakoszy.

Premiera: Poniedziałek 28 kwietnia



„Eternauta”



Pewnej letniej nocy w Buenos Aires tajemniczy opad śniegu zabija większość populacji i pozostawia tysiące ludzi uwięzionych na lodzie. Juan Salvo i jego przyjaciele rozpoczynają desperacką walkę o przetrwanie. Wszystko się zmienia, gdy odkrywają, że toksyczna śnieżyca to dopiero pierwszy atak obcej armii, która za cel obrała sobie Ziemię. Jedynym sposobem na utrzymanie się przy życiu jest zjednoczenie sił. Nikt nie przetrwa samotnie.

Premiera: Środa 30 kwietnia



„Poza jurysdykcją”



Syn byłej żołnierki sił specjalnych Sary (Jeanne Goursaud) znika bez śladu podczas wizyty w amerykańskim konsulacie we Frankfurcie. Co dziwniejsze, nikt nie pamięta, aby chłopak kiedykolwiek tam był. Sara zdaje sobie sprawę, że władze niemieckie nie mają jurysdykcji wewnątrz konsulatu i jeśli będzie zmuszona opuścić budynek, może już nigdy więcej nie zobaczyć syna. Nieświadoma niebezpieczeństwa otaczającego ją mrocznego spisku bohaterka postanawia odszukać syna w zakamarkach ambasady.

Premiera: Środa 30 kwietnia



„Punkty zwrotne: Wojna w Wietnamie”



Liczący pięć odcinków serial opowiada o wojnie, która była nie tylko militarną porażką, ale też politycznym i kulturowym szokiem, który odmienił Amerykę, ujawnił głębokie podziały w społeczeństwie oraz odebrał obywatelom zaufanie do władz. W dokumencie wykorzystano niepokazywane wcześniej archiwalne materiały CBS News uzyskane dzięki wytwórni See It Now Studios, rzadkie nagrania z Wietnamu, odtajnione treści rządowe oraz jak dotąd nieznane taśmy z Białego Domu. Serial opowiada o wydarzeniach rozgrywających się przez niemal dwadzieścia lat podczas rządów trzech prezydentów i przedstawia historię z perspektyw, które często są pomijane. W roku, kiedy Amerykanie i Wietnamczycy wspominają Upadek Sajgonu przed 50 laty, serial wybrzmiewa szczególnie mocno, tłumacząc, dlaczego i jak nasz świat wciąż kształtują niezabliźnione wojenne rany, zapomniane lekcje i trwałe konsekwencje tego konfliktu.

Premiera: Środa 30 kwietnia



„Asteriks i Obeliks: Walka wodzów”



Rzym desperacko próbuje podbić ostatnią niezależną wioskę w Galii — dom Asteriksa i Obeliksa. Sekretem bitewnej przewagi Galów jest magiczny eliksir, ale gdy mistrz eliksirów traci pamięć, mieszkańcy wioski muszą sami stanąć do walki z potęgą imperium.

Premiera: Środa 30 kwietnia



„Cztery pory roku”



Szóstka starych znajomych wyjeżdża na w zamyśle relaksujący weekend, po czym grupą wstrząsa wiadomość, że jedna z trzech par chce się rozejść. Psuje to nastrój całej ekipie, którą tworzą Kate (Tina Fey) i Jack (Will Forte), Nick (Steve Carell) i Anne (Kerri Kenney-Silver) oraz Danny (Colman Domingo) i Claude (Marco Calvani). Przez jeden rok towarzyszymy przyjaciołom podczas czterech wakacyjnych wyjazdów i oglądamy, jak smutne plany jednej z par zmieniają dynamikę grupy, wybudzają dawne problemy i generują nowe. Serial „Cztery pory roku”, którego twórcami są Tina Fey, Lang Fisher i Tracey Wigfield, to zabawny i wzruszający list miłosny do wieloletnich małżeństw i starych przyjaźni. Produkcja oparta jest na filmie z 1981 r. pod tym samym tytułem.

Premiera: Czwartek 1 maja



„Największa fanka”



Wyklęta w Hollywood gwiazda Lana Cruz wyjeżdża w rodzinne strony, aby znów zabłysnąć. I tu wchodzi Polly — jej koszmarna fanka. Czy Lana uniknie dramatu i odzyska sławę?

Premiera: Czwartek 1 maja



„Angi: Fałszywe życie, prawdziwa zbrodnia”



Ana Páez była 35-letnią projektantką mody, którą znaleziono martwą w apartamencie turystycznym w Barcelonie 19 lutego 2008 r. Kobieta była naga, a na głowie miała zaciśniętą foliową torbę. Jak zginęła? Czy było to przestępstwo na tle seksualnym? A może Ana stała się ofiarą nieudanej sadystycznej zabawy? Od badania tej hipotezy zaczęła policja — aż na scenie pojawiła się niejaka Angi. Ten miniserial dokumentalny opowiada o sprawie nazwanej przez media „zbrodnią niemal doskonałą”. Dokładnie przygląda się też osobie Maríi Ángeles Moliny („Angi”) oraz jej życiu z mężem Juanem Antoniem Álvarezem Litbenem, który zmarł w zaskakujących okolicznościach w roku 1996.

Premiera: Czwartek 1 maja



„Aniołki Charliego”



Na zlecenie Charliego dwa doświadczone Aniołki łączą siły z nową rekrutką i podróżują po świecie, chroniąc rewolucyjny wynalazek przed wpadnięciem w niepowołane ręce.Premiera: Czwartek 1 maja



„Pewnego razu w Meksyku: Desperado 2”



Skorumpowany agent CIA zleca muzykowi El Mariachi zadanie zapobiegnięcia zabójstwu prezydenta Meksyku.

Premiera: Czwartek 1 maja



„Gigi i Nate”



Młody mężczyzna cierpiący na porażenie czterokończynowe męczy się w życiu, dopóki nie poznaje nietypowej opiekunki - ciekawej życia i inteligentnej... kapucynki Gigi.

Premiera: Czwartek 1 maja



„Przekręt”



Historia złożona z kilku gangsterskich opowieści, które splatają się wokół kradzieży drogocennego diamentu.

Premiera: Czwartek 1 maja



„Pearl”



Rok 1918. Uwięziona na odosobnionej farmie swojej rodziny Pearl opiekuje się chorym ojcem pod apodyktycznym okiem swojej pobożnej matki.

Premiera: Czwartek 1 maja



„Tożsamość”



Doktor Martin Harris budzi się po wypadku samochodowym w Berlinie i odkrywa, że żona go nie rozpoznaje, a jego tożsamość przyjął inny mężczyzna.

Premiera: Czwartek 1 maja



„Policja zastępcza”



Gamble i Hoitz, dwaj pechowi detektywi, trafiają na trop wielkiej sprawy. Chcą za wszelką cenę doprowadzić do jej rozwiązania, by wyjść z cienia duetu najlepszych policjantów wydziału.

Premiera: Czwartek 1 maja



„Żona na niby”



Dr Danny Maccabee, chcąc uwieść młodziutką Palmer, prosi swoją asystentkę, aby udawała jego żonę.

Premiera: Czwartek 1 maja



Filmy „Angry Birds” i „Angry Birds 2”



Czerwony od dzieciństwa ma problem z gniewem. Gdy na wyspie pojawiają się zielone świnki, jako jedyny pozostaje nieufny.Red, Chuck i Bomba rekrutują Silver (siostrę Chucka) oraz łączą siły z Leonardem i jego drużyną, tworząc superteam, który ma ocalić ich domy.

Premiera: Czwartek 1 maja



„Kokainowy Rick”



Pochodzącemu z biednej rodziny czternastolatkowi imponuje przestępcze życie. Wykorzystuje zdolności ojca i zaczyna realizować własny pomysł na biznes.

Premiera: Czwartek 1 maja



„Spadaj, tato”



Kiedy urząd podatkowy ustala ostateczny termin spłaty długów, spłukanemu Donny'emu nie pozostaje nic innego, jak wprosić się na ślub dawno niewidzianego syna.

Premiera: Czwartek 1 maja



„Wredne dziewczyny”



Licealistka przeprowadza się do Illinois i w szkole poznaje grupę rządzących w niej dziewczyn. Były chłopak jednej z nich zakochuje się w Cady, co sprowadza na nastolatkę ich gniew.

Premiera: Czwartek 1 maja



„Dear Eleanor”



1962, kryzys kubański. Dwie nastolatki podróżują po Stanach w poszukiwaniu Eleonor Roosevelt.

Premiera: Czwartek 1 maja



„Dorwać Cartera”



Jack, egzekutor długów z Las Vegas, wraca do rodzinnego Seattle na pogrzeb brata i zaczyna podejrzewać, że nie był to zwyczajny wypadek.

Premiera: Czwartek 1 maja



„Niedostrzegana”, 2. sezon



Szukająca swojego męża sprzątaczka zostaje wciągnięta w spisek, który ujawnia dawne tragedie i popycha ją ku przemocy.

Premiera: Piątek 2 maja



„Conan O'Brien: The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor”



Już w niedzielę 4 maja relacja z ceremonii przyznania nagrody im. Marka Twaina za amerykański humor, którą w tym roku odebrał Conan O'Brien — tylko w Netflixie.

Premiera: Niedziela 4 maja



„Miłość i inne używki”



Cierpiąca na parkinsona kobieta postanawia nie wiązać się z nikim na stałe. Sytuacja ulega zmianie, gdy poznaje przedstawiciela farmaceutycznego.

Premiera: Niedziela 4 majaCzytaj też:

